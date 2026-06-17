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В Феодосии в среду бензин будет на 12 АЗС – адреса

В Феодосии в среду бензин будет на 12 АЗС – адреса - РИА Новости Крым, 17.06.2026

В Феодосии в среду бензин будет на 12 АЗС – адреса

Бензин в Феодосии в среду в свободной продаже есть на 12 автозаправочных станциях. Об этом сообщил глава администрации города Владимир Ким. РИА Новости Крым, 17.06.2026

2026-06-17T09:48

2026-06-17T09:48

2026-06-17T09:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Бензин в Феодосии в среду в свободной продаже есть на 12 автозаправочных станциях. Об этом сообщил глава администрации города Владимир Ким.По данным мэра, бензин и дизель доступны к свободной продаже с 10 часов утра.На автозаправках сети "АТАН" купить топливо можно по адресам:На автозаправке сети "ТЭС":Как ив других городах Крыма, в Феодосии действуют ограничения – до 20 литров на одно авто с запретом заправки в канистры.В Крыму с 31 мая отпуск бензина производится в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты – до 20 литров. Для личных авто ограничили продажу за наличный расчет. По словам главы республики Сергея Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бензин и дизель в Саках – где искать в средуГде купить топливо в Судаке 17 июняКогда в Севастополе смогут отказаться от системы топливных QR-кодов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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