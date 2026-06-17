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В Феодосии в среду бензин будет на 12 АЗС – адреса - РИА Новости Крым, 17.06.2026
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В Феодосии в среду бензин будет на 12 АЗС – адреса
В Феодосии в среду бензин будет на 12 АЗС – адреса - РИА Новости Крым, 17.06.2026
В Феодосии в среду бензин будет на 12 АЗС – адреса
Бензин в Феодосии в среду в свободной продаже есть на 12 автозаправочных станциях. Об этом сообщил глава администрации города Владимир Ким. РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T09:48
2026-06-17T09:49
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бензин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Бензин в Феодосии в среду в свободной продаже есть на 12 автозаправочных станциях. Об этом сообщил глава администрации города Владимир Ким.По данным мэра, бензин и дизель доступны к свободной продаже с 10 часов утра.На автозаправках сети "АТАН" купить топливо можно по адресам:На автозаправке сети "ТЭС":Как ив других городах Крыма, в Феодосии действуют ограничения – до 20 литров на одно авто с запретом заправки в канистры.В Крыму с 31 мая отпуск бензина производится в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты – до 20 литров. Для личных авто ограничили продажу за наличный расчет. По словам главы республики Сергея Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бензин и дизель в Саках – где искать в средуГде купить топливо в Судаке 17 июняКогда в Севастополе смогут отказаться от системы топливных QR-кодов
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крым, феодосия, владимир ким, азс, бензин, топливо, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму, новости крыма
В Феодосии в среду бензин будет на 12 АЗС – адреса

В Феодосии бензин на АЗС начнут продавать с 10 часов утра 17 июня – власти

09:48 17.06.2026 (обновлено: 09:49 17.06.2026)
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМужчина оплачивает бензин. Архивное фото
Мужчина оплачивает бензин. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости . Валерий Мельников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Бензин в Феодосии в среду в свободной продаже есть на 12 автозаправочных станциях. Об этом сообщил глава администрации города Владимир Ким.
По данным мэра, бензин и дизель доступны к свободной продаже с 10 часов утра.
На автозаправках сети "АТАН" купить топливо можно по адресам:
  • улица Челнокова, 71 — АИ-92;
  • Керченское шоссе,27/Д — АИ-92, ДТ ультра;
  • Керченское шоссе, 18/Б — АИ-92, ДТ ультра;
  • Чкалова, 138 —АИ-92, ДТ ультра;
  • Симферопольское шоссе, 25 — АИ-92, ДТ ультра;
  • Керченское шоссе, 23 — АИ-95 ультра, АИ-92, ДТ ультра ;
  • Приморский, Керченское шоссе, 86/88 — АИ-92, ДТ ультра;
  • Коктебель, ул. Ленина 150 — АИ-92;
  • Солнечное, Симферопольское шоссе, 11 — ДТ ультра;
  • Ближнее, Симферопольское шоссе,2/Б — АИ-95 ультра, АИ-92, ДТ ультра.
На автозаправке сети "ТЭС":
  • Керченское шоссе, 1а — АИ-95 NP, АИ-92, ДТ NP;
  • с 17.00 бензин марок АИ-95 NP, АИ-92 и дизтопливо NP будет доступно на АЗС по Челнокова, 2А.
Как ив других городах Крыма, в Феодосии действуют ограничения – до 20 литров на одно авто с запретом заправки в канистры.
В Крыму с 31 мая отпуск бензина производится в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты – до 20 литров. Для личных авто ограничили продажу за наличный расчет. По словам главы республики Сергея Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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