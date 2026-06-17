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В Евпатории четверо выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов - РИА Новости Крым, 17.06.2026
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В Евпатории четверо выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов
В Евпатории четверо выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов - РИА Новости Крым, 17.06.2026
В Евпатории четверо выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов
В Евпатории четыре выпускника стали стобалльниками по итогам Единого государственного экзамена. Об этом информирует пресс-служба администрации города. РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T13:04
2026-06-17T13:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. В Евпатории четыре выпускника стали стобалльниками по итогам Единого государственного экзамена. Об этом информирует пресс-служба администрации города.Наивысший результат по химии показали выпускники школ №17 и 14 Кристина Гончаренко и Антон Павлов. По 100 баллов по литературе набрали Екатерина Грекова, которая также учится в 17-й школе и Юлия Морозова из Новоозерненской школы.Шестеро выпускников севастопольских школ получили 100 баллов на Едином государственном экзамене по химии, литературе и истории, сообщал накануне губернатор города Михаил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь признали одним из лучших регионов России по качеству ЕГЭНужно ли отменять ЕГЭ – мнение МедведеваВ Крыму 7,5 тысяч выпускников будут сдавать ЕГЭ
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В Евпатории четверо выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

В Евпатории четверо выпускников показали максимальный результат на сдаче ЕГЭ – мэрия

13:04 17.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСдача ЕГЭ. Архивное фото
Сдача ЕГЭ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. В Евпатории четыре выпускника стали стобалльниками по итогам Единого государственного экзамена. Об этом информирует пресс-служба администрации города.
"В Евпатории подведены итоги Единого государственного экзамена: сразу четыре выпускника школ смогли набрать максимальное количество баллов – 100. Высший уровень подготовки школьники продемонстрировали по литературе и химии", – сообщили а мэрии.
Наивысший результат по химии показали выпускники школ №17 и 14 Кристина Гончаренко и Антон Павлов. По 100 баллов по литературе набрали Екатерина Грекова, которая также учится в 17-й школе и Юлия Морозова из Новоозерненской школы.
Шестеро выпускников севастопольских школ получили 100 баллов на Едином государственном экзамене по химии, литературе и истории, сообщал накануне губернатор города Михаил Развожаев.
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