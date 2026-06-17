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В Джанкое тушили горящую крышу здания
В Джанкое тушили горящую крышу здания - РИА Новости Крым, 17.06.2026
В Джанкое тушили горящую крышу здания
В среду в Джанкое загорелось одно из зданий. Площадь пожара, который произошел под крышей, составила 50 квадратных метров. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T12:19
2026-06-17T12:19
2026-06-17T12:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. В среду в Джанкое загорелось одно из зданий. Площадь пожара, который произошел под крышей, составила 50 квадратных метров. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.Сейчас на месте работают дознаватели МЧС России. Предположительно, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.Спасатели вновь напоминают гражданам, что нельзя оставлять без присмотра включенные электроприборы, а также перегружать электросеть.Утром 17 июня в Алуште также вспыхнул пожар в строительной бытовке. Сообщение о загорании отдельно стоящего неэксплуатируемого здания по улице 60 лет СССР, 20 спасатели получили в 08.54.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте спустя 15 часов потушили страшный пожар в аварийном жилом домеТрое погибших обнаружены на пожаре в жилом доме в ЯлтеПожар на складе в Симферополе полностью потушили
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РИА Новости Крым
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В Джанкое тушили горящую крышу здания
В Джанкое потушили крышу здания - МЧС