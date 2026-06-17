https://crimea.ria.ru/20260617/v-dzhankoe-tushili-goryaschuyu-kryshu-zdaniya-1156931843.html

В Джанкое тушили горящую крышу здания

В Джанкое тушили горящую крышу здания - РИА Новости Крым, 17.06.2026

В Джанкое тушили горящую крышу здания

В среду в Джанкое загорелось одно из зданий. Площадь пожара, который произошел под крышей, составила 50 квадратных метров. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 17.06.2026

2026-06-17T12:19

2026-06-17T12:19

2026-06-17T12:19

новости

крым

пожар

новости крыма

джанкой

мчс крыма

гу мчс рф по республике крым

происшествия

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1d/1148333170_0:51:1280:771_1920x0_80_0_0_09826b66ba606d55865e7ee31f573086.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. В среду в Джанкое загорелось одно из зданий. Площадь пожара, который произошел под крышей, составила 50 квадратных метров. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.Сейчас на месте работают дознаватели МЧС России. Предположительно, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.Спасатели вновь напоминают гражданам, что нельзя оставлять без присмотра включенные электроприборы, а также перегружать электросеть.Утром 17 июня в Алуште также вспыхнул пожар в строительной бытовке. Сообщение о загорании отдельно стоящего неэксплуатируемого здания по улице 60 лет СССР, 20 спасатели получили в 08.54.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте спустя 15 часов потушили страшный пожар в аварийном жилом домеТрое погибших обнаружены на пожаре в жилом доме в ЯлтеПожар на складе в Симферополе полностью потушили

крым

джанкой

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, крым, пожар, новости крыма, джанкой, мчс крыма, гу мчс рф по республике крым, происшествия