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В Джанкое из-за перебоев в работе энергообъектов введут график отключений - РИА Новости Крым, 17.06.2026
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В Джанкое из-за перебоев в работе энергообъектов введут график отключений
В Джанкое из-за перебоев в работе энергообъектов введут график отключений - РИА Новости Крым, 17.06.2026
В Джанкое из-за перебоев в работе энергообъектов введут график отключений
В Джанкое из-за перебоев в работе энергообъектов временно введут график веерных отключений. Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ивин сегодня в... РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T18:43
2026-06-17T18:43
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новости крыма
джанкой
отключение электроэнергии в крыму
игорь ивин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. В Джанкое из-за перебоев в работе энергообъектов временно введут график веерных отключений. Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ивин сегодня в прямом эфире в "ВКонтакте".Он подчеркнул, что график является предварительным и может корректироваться в зависимости от хода восстановительных работ. По словам Ивина, он обсудил с руководством АЗС возможность отпуска суточной нормы топлива для генераторов в канистры. Это позволит поддержать жителей, у которых в домах есть генераторы."Уже сегодня вы можете воспользоваться данной возможностью. Для заправки в канистры необходимо обратиться к представителям администрации, которые дежурят на данной АЗС", - добавил Ивин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, новости крыма, джанкой, отключение электроэнергии в крыму, игорь ивин
В Джанкое из-за перебоев в работе энергообъектов введут график отключений

Ивин: в Джанкое из-за перебоев в работе энергообъектов введут график веерных отключений

18:43 17.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВосстановление сетей уличного освещения, ремонт светильников и замена ламп
Восстановление сетей уличного освещения, ремонт светильников и замена ламп - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. В Джанкое из-за перебоев в работе энергообъектов временно введут график веерных отключений. Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ивин сегодня в прямом эфире в "ВКонтакте".
"По информации "Крымэнерго", предварительно веерные отключения электроэнергии могут продлиться около двух суток. На данный момент планируется следующий режим подачи электроэнергии: 2 часа — с электричеством, 2 часа — без электричества", - сообщил он.
Он подчеркнул, что график является предварительным и может корректироваться в зависимости от хода восстановительных работ.
По словам Ивина, он обсудил с руководством АЗС возможность отпуска суточной нормы топлива для генераторов в канистры. Это позволит поддержать жителей, у которых в домах есть генераторы.
"Уже сегодня вы можете воспользоваться данной возможностью. Для заправки в канистры необходимо обратиться к представителям администрации, которые дежурят на данной АЗС", - добавил Ивин.
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КрымНовости КрымаДжанкойОтключение электроэнергии в КрымуИгорь Ивин
 
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