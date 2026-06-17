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В Джанкое из-за перебоев в работе энергообъектов введут график отключений

В Джанкое из-за перебоев в работе энергообъектов введут график отключений - РИА Новости Крым, 17.06.2026

В Джанкое из-за перебоев в работе энергообъектов введут график отключений

В Джанкое из-за перебоев в работе энергообъектов временно введут график веерных отключений. Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ивин сегодня в... РИА Новости Крым, 17.06.2026

2026-06-17T18:43

2026-06-17T18:43

2026-06-17T18:43

крым

новости крыма

джанкой

отключение электроэнергии в крыму

игорь ивин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. В Джанкое из-за перебоев в работе энергообъектов временно введут график веерных отключений. Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ивин сегодня в прямом эфире в "ВКонтакте".Он подчеркнул, что график является предварительным и может корректироваться в зависимости от хода восстановительных работ. По словам Ивина, он обсудил с руководством АЗС возможность отпуска суточной нормы топлива для генераторов в канистры. Это позволит поддержать жителей, у которых в домах есть генераторы."Уже сегодня вы можете воспользоваться данной возможностью. Для заправки в канистры необходимо обратиться к представителям администрации, которые дежурят на данной АЗС", - добавил Ивин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, джанкой, отключение электроэнергии в крыму, игорь ивин