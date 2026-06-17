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В Белоруссии возбудили уголовное дело после атаки ВСУ на автобус с детьми - РИА Новости Крым, 17.06.2026
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В Белоруссии возбудили уголовное дело после атаки ВСУ на автобус с детьми
В Белоруссии возбудили уголовное дело после атаки ВСУ на автобус с детьми - РИА Новости Крым, 17.06.2026
В Белоруссии возбудили уголовное дело после атаки ВСУ на автобус с детьми
Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело после атаки украинского дрона на автобус в Брянской области, в котором ехали дети-спортсмены. Об этом... РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T14:50
2026-06-17T14:50
белоруссия
происшествия
автобус
дети
атаки всу
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело после атаки украинского дрона на автобус в Брянской области, в котором ехали дети-спортсмены. Об этом сообщили в СК Белоруссии.В среду врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. Погибла сопровождающая, семь человек госпитализированы (в том числе пять детей), один ребенок находится в тяжелом состоянии.Отмечается, что белорусские следователи выехали в Россию для оказания содействия российским коллегам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семь человек госпитализированы при атаке ВСУ на автобус в Брянской областиАтака ВСУ на автобус с детьми в Брянской области – подробности от СКВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой – есть жертвы и раненые
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белоруссия, происшествия, автобус, дети, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости
В Белоруссии возбудили уголовное дело после атаки ВСУ на автобус с детьми

Следком Белоруссии завел дело после атаки украинского дрона на автобус в Брянской области

14:50 17.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело после атаки украинского дрона на автобус в Брянской области, в котором ехали дети-спортсмены. Об этом сообщили в СК Белоруссии.
В среду врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. Погибла сопровождающая, семь человек госпитализированы (в том числе пять детей), один ребенок находится в тяжелом состоянии.
"СК Белоруссии возбудил уголовное дело по факту удара БПЛА по автобусу с детьми из Гомельской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что белорусские следователи выехали в Россию для оказания содействия российским коллегам.
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