Удар по Панораме в Севастополе: сколько фрагментов удалось спасти
Удалось спасти 12-13 фрагментов Панорамы достаточно большой площади - Смородкин
16:13 17.06.2026 (обновлено: 16:14 17.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. После удара украинского БПЛА по зданию Панорамы "Оборона Севастополя" удалось спасти 12-13 больших фрагментов полотна. Об этом сообщил директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин.
"Если считать общую площадь полотна, но удалось спасти порядка 12-13 фрагментов достаточно большой площади. На них изображена сюжетная часть - люди и батальные сцены… Это порядка, наверное, 30%", - рассказал он.
Смородкин отметил, что эти фрагменты пострадали из-за воздействия высоких температур, а также воды, когда здание тушили сотрудники МЧС. Директор музея уточнил, что всего уцелевших фрагментов больше, но, за исключением указанных 13-ти, они небольшого формата.
"Есть маленькие фрагменты, скажем, то, что вы видели на нашей выставке. С одной стороны, это лишь маленькие кусочки, которые уже точно никак не помогут в восстановлении панорамы… Какой из них более ценный, какой из них менее пострадал – мы сегодня не скажем. Четкие их размеры тоже назвать нельзя, потому что они все неправильной геометрической формы", - пояснил Смородкин.
Он добавил, что музей получает много предложений от профильных организаций, которые имеют художников-профессионалов в своем штате, готовых заняться восстановлением полотна панорамы.
"Я думаю, что это вопрос не сегодняшнего дня. Будет, скорее всего, собрана специальная коллегия художников и отобрана группа, которая будет заниматься восстановлением панорамы", - добавил директор Музея обороны Севастополя.
10 июня в 02.48 враг атаковал здание объекта культурного наследия – Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг.". Возникло возгорание кровли, которое ликвидировали спустя 28 ч. Внутренние интерьеры полностью выгорели, как и полотно представленное в экспозиции – копия шедевра Франца Рубо, созданная в 1954 году группой советских художников. Фрагменты оригинального полотна Франца Рубо не пострадали.
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