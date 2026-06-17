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Удар по Панораме в Севастополе: сколько фрагментов удалось спасти - РИА Новости Крым, 17.06.2026
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Удар по Панораме в Севастополе: сколько фрагментов удалось спасти
Удар по Панораме в Севастополе: сколько фрагментов удалось спасти - РИА Новости Крым, 17.06.2026
Удар по Панораме в Севастополе: сколько фрагментов удалось спасти
После удара украинского БПЛА по зданию Панорамы "Оборона Севастополя" удалось спасти 12-13 больших фрагментов полотна. Об этом сообщил директор Музея обороны... РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T16:13
2026-06-17T16:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. После удара украинского БПЛА по зданию Панорамы "Оборона Севастополя" удалось спасти 12-13 больших фрагментов полотна. Об этом сообщил директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин.Смородкин отметил, что эти фрагменты пострадали из-за воздействия высоких температур, а также воды, когда здание тушили сотрудники МЧС. Директор музея уточнил, что всего уцелевших фрагментов больше, но, за исключением указанных 13-ти, они небольшого формата."Есть маленькие фрагменты, скажем, то, что вы видели на нашей выставке. С одной стороны, это лишь маленькие кусочки, которые уже точно никак не помогут в восстановлении панорамы… Какой из них более ценный, какой из них менее пострадал – мы сегодня не скажем. Четкие их размеры тоже назвать нельзя, потому что они все неправильной геометрической формы", - пояснил Смородкин.Он добавил, что музей получает много предложений от профильных организаций, которые имеют художников-профессионалов в своем штате, готовых заняться восстановлением полотна панорамы.10 июня в 02.48 враг атаковал здание объекта культурного наследия – Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг.". Возникло возгорание кровли, которое ликвидировали спустя 28 ч. Внутренние интерьеры полностью выгорели, как и полотно представленное в экспозиции – копия шедевра Франца Рубо, созданная в 1954 году группой советских художников. Фрагменты оригинального полотна Франца Рубо не пострадали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 90% полотна Панорамы "Оборона Севастополя" утрачено в результате атаки ВСУПанораму "Оборона Севастополя" восстановят по цифровому двойникуПринудительное обрушение: что происходит в здании Панорамы в Севастополе
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Удар по Панораме в Севастополе: сколько фрагментов удалось спасти

Удалось спасти 12-13 фрагментов Панорамы достаточно большой площади - Смородкин

16:13 17.06.2026 (обновлено: 16:14 17.06.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. После удара украинского БПЛА по зданию Панорамы "Оборона Севастополя" удалось спасти 12-13 больших фрагментов полотна. Об этом сообщил директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин.
"Если считать общую площадь полотна, но удалось спасти порядка 12-13 фрагментов достаточно большой площади. На них изображена сюжетная часть - люди и батальные сцены… Это порядка, наверное, 30%", - рассказал он.
Смородкин отметил, что эти фрагменты пострадали из-за воздействия высоких температур, а также воды, когда здание тушили сотрудники МЧС. Директор музея уточнил, что всего уцелевших фрагментов больше, но, за исключением указанных 13-ти, они небольшого формата.
"Есть маленькие фрагменты, скажем, то, что вы видели на нашей выставке. С одной стороны, это лишь маленькие кусочки, которые уже точно никак не помогут в восстановлении панорамы… Какой из них более ценный, какой из них менее пострадал – мы сегодня не скажем. Четкие их размеры тоже назвать нельзя, потому что они все неправильной геометрической формы", - пояснил Смородкин.
Он добавил, что музей получает много предложений от профильных организаций, которые имеют художников-профессионалов в своем штате, готовых заняться восстановлением полотна панорамы.
"Я думаю, что это вопрос не сегодняшнего дня. Будет, скорее всего, собрана специальная коллегия художников и отобрана группа, которая будет заниматься восстановлением панорамы", - добавил директор Музея обороны Севастополя.
10 июня в 02.48 враг атаковал здание объекта культурного наследия – Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг.". Возникло возгорание кровли, которое ликвидировали спустя 28 ч. Внутренние интерьеры полностью выгорели, как и полотно представленное в экспозиции – копия шедевра Франца Рубо, созданная в 1954 году группой советских художников. Фрагменты оригинального полотна Франца Рубо не пострадали.
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