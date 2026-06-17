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Трамп раскритиковал исключение России из "Большой восьмерки"
Трамп раскритиковал исключение России из "Большой восьмерки" - РИА Новости Крым, 17.06.2026
Трамп раскритиковал исключение России из "Большой восьмерки"
Президент США Дональд Трамп выразил сомнение в том, что исключение России и "Большой восьмерки" было хорошей идеей. Об этом он сказал на встрече с... РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T17:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп выразил сомнение в том, что исключение России и "Большой восьмерки" было хорошей идеей. Об этом он сказал на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, пишет РИА Новости.Как сообщалось, в апреле американский президент раскритиковал лидеров стран "Большой семерки" за исключение Москвы из состава "Большой восьмерки".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На саммите G7 будет решаться вопрос о войне Запада с Россией в ближайшие годы – экспертТрамп готов переключиться на Украину после ИранаПутин созвонился с Трампом – разговор длился почти час
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дональд трамп, новости, россия, g7, политика, нарендра моди
Трамп раскритиковал исключение России из "Большой восьмерки"
Дональд Трамп раскритиковал исключение России из "Большой восьмерки"