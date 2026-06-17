Рейтинг@Mail.ru
Трамп раскритиковал исключение России из "Большой восьмерки" - РИА Новости Крым, 17.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260617/tramp-raskritikoval-isklyuchenie-rossii-iz-bolshoy-vosmerki-1156946805.html
Трамп раскритиковал исключение России из "Большой восьмерки"
Трамп раскритиковал исключение России из "Большой восьмерки" - РИА Новости Крым, 17.06.2026
Трамп раскритиковал исключение России из "Большой восьмерки"
Президент США Дональд Трамп выразил сомнение в том, что исключение России и "Большой восьмерки" было хорошей идеей. Об этом он сказал на встрече с... РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T17:45
2026-06-17T17:45
дональд трамп
новости
россия
g7
политика
нарендра моди
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/17/1149662158_0:0:1272:716_1920x0_80_0_0_f5f09d04976119b637be3629a2c97e0a.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп выразил сомнение в том, что исключение России и "Большой восьмерки" было хорошей идеей. Об этом он сказал на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, пишет РИА Новости.Как сообщалось, в апреле американский президент раскритиковал лидеров стран "Большой семерки" за исключение Москвы из состава "Большой восьмерки".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На саммите G7 будет решаться вопрос о войне Запада с Россией в ближайшие годы – экспертТрамп готов переключиться на Украину после ИранаПутин созвонился с Трампом – разговор длился почти час
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/17/1149662158_126:0:1085:719_1920x0_80_0_0_494c0978f02614606bd66a94ecbd33a6.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, новости, россия, g7, политика, нарендра моди
Трамп раскритиковал исключение России из "Большой восьмерки"

Дональд Трамп раскритиковал исключение России из "Большой восьмерки"

17:45 17.06.2026
 
© РИА НовостиДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп выразил сомнение в том, что исключение России и "Большой восьмерки" было хорошей идеей. Об этом он сказал на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, пишет РИА Новости.
"У нас были прекрасные встречи во Франции. Группа стран, которая раньше была "Большой восьмеркой", теперь стала "Большой семеркой". Не знаю, было ли это правильным решением, теперь это "Большая семерка", - сказал Трамп.
Как сообщалось, в апреле американский президент раскритиковал лидеров стран "Большой семерки" за исключение Москвы из состава "Большой восьмерки".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На саммите G7 будет решаться вопрос о войне Запада с Россией в ближайшие годы – эксперт
Трамп готов переключиться на Украину после Ирана
Путин созвонился с Трампом – разговор длился почти час
 
Дональд ТрампНовостиРоссияG7ПолитикаНарендра Моди
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:52В Севастополе объяснили сложности с переименованием кинотеатра "Украина"
17:45Трамп раскритиковал исключение России из "Большой восьмерки"
17:36Вечером на ЮБК будет громко
17:16"Остров Крым": зачем Киев разгоняет миф об изоляции полуострова
16:58Севастополец чуть не убил жену из-за долгов по кредиту
16:51Грызлов: ВСУ намеренно атаковали автобус с детьми в Брянской области
16:43Восемь пострадавших: Путин поручил оказать помощь раненным при атаке ВСУ в Брянске
16:31Открыть движение по Адмирала Октябрьского в Севастополе планируют в июле
16:24В Крыму посевные площади сахарной свеклы увеличились почти в 4 раза
16:13Удар по Панораме в Севастополе: сколько фрагментов удалось спасти
15:53Принудительная эвакуация объявлена в части Днепропетровской области
15:38Вынужденое обрушение: что происходит в здании Панорамы в Севастополе
15:31На берегах Симферопольского водохранилища МЧС провело противопожарный рейд
15:23Великая битва Франца Рубо - о создании Панорамы в Севастополе
15:05В Крыму работает ПВО - объявлена беспилотная опасность
15:01Частицы Вечного огня из Севастополя и Керчи доставят к Мамаеву кургану
14:50В Белоруссии возбудили уголовное дело после атаки ВСУ на автобус с детьми
14:33Над Крымом и Черным морем отработала ПВО
14:32Отправляла Киеву фото кораблей флота: крымчанка пойдет под суд за госизмену
14:23Фестиваль "Таврида.АРТ" впервые пройдет не в Крыму
Лента новостейМолния