Рейтинг@Mail.ru
Тело младенца обнаружили в мусорном баке у многоэтажки в Ростове - РИА Новости Крым, 17.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260617/telo-mladentsa-obnaruzhili-v-musornom-bake-u-mnogoetazhki-v-rostove-1156930155.html
Тело младенца обнаружили в мусорном баке у многоэтажки в Ростове
Тело младенца обнаружили в мусорном баке у многоэтажки в Ростове - РИА Новости Крым, 17.06.2026
Тело младенца обнаружили в мусорном баке у многоэтажки в Ростове
Тело новорожденного ребенка обнаружили в мусорном баке возле многоквартирного дома в Ростове-на-Дону, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T11:47
2026-06-17T11:47
ростов-на-дону
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
новости
уголовный кодекс
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/17/1130904256_0:273:3155:2048_1920x0_80_0_0_7eb91b5ddce61f9e056cb54263913979.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Тело новорожденного ребенка обнаружили в мусорном баке возле многоквартирного дома в Ростове-на-Дону, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по региону.По данному факту возбуждено уголовное дело, назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся следственные действия. Расследование поставлено на контроль в следственном управлении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ростов-на-дону
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/17/1130904256_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_6e3cdbd89b86cebf29e3f87012b122ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ростов-на-дону, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, новости, уголовный кодекс
Тело младенца обнаружили в мусорном баке у многоэтажки в Ростове

В Ростове-на-Дону в мусорном баке нашли тело новорожденного

11:47 17.06.2026
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкСигнальная лента Следственного комитета РФ
Сигнальная лента Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Тело новорожденного ребенка обнаружили в мусорном баке возле многоквартирного дома в Ростове-на-Дону, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по региону.

"Поступило сообщение об обнаружении 16 июня 2026 года в мусорном баке, расположенном вблизи жилого многоквартирного дома, тела новорожденного ребенка без следов насильственной смерти", – сказано в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело, назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся следственные действия. Расследование поставлено на контроль в следственном управлении.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Ростов-на-ДонуСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ПроисшествияНовостиУголовный кодекс
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:04В Евпатории четверо выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов
12:58В Крыму раскрыли убийство 30-летней давности
12:52Армия России уничтожает боевиков ВСУ в Красном Лимане
12:45ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой – есть жертвы и раненые
12:42ВСУ окружены: штурмовики освободили 96 зданий в Константиновке
12:35Керчь присоединилась к акции "Путь Победы"
12:24Кутузовка перешла под контроль России
12:19В Джанкое тушили горящую крышу здания
12:12Нужен ли запрет "мотопокатушек" по ночам во всей России – мнение
11:47Тело младенца обнаружили в мусорном баке у многоэтажки в Ростове
11:36В России выросло число ДТП с участием детей
11:27Пожар вспыхнул на Южном берегу Крыма
11:14Массированная атака на мосты в Херсонской области – что известно
11:04Запрет на передвижение мототранспорта в Крыму будет действовать с 22 часов
11:01В Севастополе открыли рейд после отмены воздушной тревоги
10:57В Крыму директору стройфирмы ужесточили наказание за хищение
10:38В России с начала года число преступлений снизилось на 16,5%
10:24Отбой тревоги объявлен в Севастополе
10:09Над Черным морем и 9 регионами России уничтожены 44 дрона за два часа
09:58Над Севастополем работает ПВО
Лента новостейМолния