https://crimea.ria.ru/20260617/telo-mladentsa-obnaruzhili-v-musornom-bake-u-mnogoetazhki-v-rostove-1156930155.html

Тело младенца обнаружили в мусорном баке у многоэтажки в Ростове

Тело младенца обнаружили в мусорном баке у многоэтажки в Ростове - РИА Новости Крым, 17.06.2026

Тело младенца обнаружили в мусорном баке у многоэтажки в Ростове

Тело новорожденного ребенка обнаружили в мусорном баке возле многоквартирного дома в Ростове-на-Дону, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 17.06.2026

2026-06-17T11:47

2026-06-17T11:47

2026-06-17T11:47

ростов-на-дону

ск рф (следственный комитет российской федерации)

происшествия

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уголовный кодекс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Тело новорожденного ребенка обнаружили в мусорном баке возле многоквартирного дома в Ростове-на-Дону, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по региону.По данному факту возбуждено уголовное дело, назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся следственные действия. Расследование поставлено на контроль в следственном управлении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ростов-на-дону

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростов-на-дону, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, новости, уголовный кодекс