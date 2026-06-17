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Тело младенца обнаружили в мусорном баке у многоэтажки в Ростове
Тело младенца обнаружили в мусорном баке у многоэтажки в Ростове - РИА Новости Крым, 17.06.2026
Тело младенца обнаружили в мусорном баке у многоэтажки в Ростове
Тело новорожденного ребенка обнаружили в мусорном баке возле многоквартирного дома в Ростове-на-Дону, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T11:47
2026-06-17T11:47
2026-06-17T11:47
ростов-на-дону
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происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Тело новорожденного ребенка обнаружили в мусорном баке возле многоквартирного дома в Ростове-на-Дону, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по региону.По данному факту возбуждено уголовное дело, назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся следственные действия. Расследование поставлено на контроль в следственном управлении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ростов-на-дону, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, новости, уголовный кодекс
Тело младенца обнаружили в мусорном баке у многоэтажки в Ростове
В Ростове-на-Дону в мусорном баке нашли тело новорожденного