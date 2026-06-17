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G7 увеличит поставки Украине систем ПВО и вооружений большой дальности - РИА Новости Крым, 17.06.2026
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G7 увеличит поставки Украине систем ПВО и вооружений большой дальности
G7 увеличит поставки Украине систем ПВО и вооружений большой дальности - РИА Новости Крым, 17.06.2026
G7 увеличит поставки Украине систем ПВО и вооружений большой дальности
Страны "Большой семерки" (G7) решили нарастить поставки средств ПВО и вооружений дальнего действия Украине. Об этом говорится заявлении саммита стран-участниц... РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T21:33
2026-06-17T21:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Страны "Большой семерки" (G7) решили нарастить поставки средств ПВО и вооружений дальнего действия Украине. Об этом говорится заявлении саммита стран-участниц по "проблемам в геополитике", который проходит во Франции, пишет РИА Новости.В заявлении, опубликованном на сайте саммита, страны выражают поддержку киевскому режиму. Также указано, что оказать помощь Украине планируется "в течение следующей зимы". Кроме того, в документе обозначено, что страны G7 намерены ужесточить санкции в отношении секторов нефти и газа РФ.В документе страны-участницы саммита G7 приветствовали анонсирование соглашения между США и Ираном, и выразили готовность усилить гуманитарную работу в секторе Газа, и "диверсификацию маршрутов поставки энергетики" с целью снижения глобальной уязвимости из-за Ормузского пролива.Кроме того, страны-участницы саммита также выразили обеспокоенность по поводу "программ ядерных и баллистических ракет КНДР".Ранее директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии философского факультета КФУ Олег Шевченко высказал мнение, что ежегодные встречи G7 свидетельствуют о стремлении создать и укрепить мировое правительство, параллельное Организации Объединенных Наций (ООН). Что касается саммита, проходящего сейчас, то главный вопрос, который будет на нем решаться, – продолжать ли вливать деньги в Украину в рамках подготовки к войне с Россией на перспективу 7-8 лет или нет.По мнению члена Совета Движения "Другая Украина", политического эксперта Василя Вакарова, на саммите G7 не примут никаких кардинальных решений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Просто развалятся: Лавров обозначил совместные перспективы ЕС и УкраиныЕвропа сделала ставку исключительно на поражение России – политологТрамп раскритиковал исключение России из "Большой восьмерки"
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новости, g7, оружие, поставки западного оружия украине, украина, новости сво
G7 увеличит поставки Украине систем ПВО и вооружений большой дальности

Страны G7 договорились увеличить поставки систем ПВО и вооружений большой дальности Киеву

21:33 17.06.2026 (обновлено: 21:36 17.06.2026)
 
© AP Photo Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© AP Photo Evgeniy Maloletka
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Страны "Большой семерки" (G7) решили нарастить поставки средств ПВО и вооружений дальнего действия Украине. Об этом говорится заявлении саммита стран-участниц по "проблемам в геополитике", который проходит во Франции, пишет РИА Новости.
"Мы согласились увеличить поставки средств ПВО, дополнительных систем и перехватчиков и вооружений дальнего действия. Мы также готовы рассмотреть вопрос о распространении на Украину преимуществ лицензионных соглашений, позволяющих увеличить военное производство страны", - сказано в заявлении.
В заявлении, опубликованном на сайте саммита, страны выражают поддержку киевскому режиму. Также указано, что оказать помощь Украине планируется "в течение следующей зимы". Кроме того, в документе обозначено, что страны G7 намерены ужесточить санкции в отношении секторов нефти и газа РФ.
В документе страны-участницы саммита G7 приветствовали анонсирование соглашения между США и Ираном, и выразили готовность усилить гуманитарную работу в секторе Газа, и "диверсификацию маршрутов поставки энергетики" с целью снижения глобальной уязвимости из-за Ормузского пролива.
Кроме того, страны-участницы саммита также выразили обеспокоенность по поводу "программ ядерных и баллистических ракет КНДР".
Ранее директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии философского факультета КФУ Олег Шевченко высказал мнение, что ежегодные встречи G7 свидетельствуют о стремлении создать и укрепить мировое правительство, параллельное Организации Объединенных Наций (ООН). Что касается саммита, проходящего сейчас, то главный вопрос, который будет на нем решаться, – продолжать ли вливать деньги в Украину в рамках подготовки к войне с Россией на перспективу 7-8 лет или нет.
По мнению члена Совета Движения "Другая Украина", политического эксперта Василя Вакарова, на саммите G7 не примут никаких кардинальных решений.
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