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Систему теплоснабжения Крыма подготовят к 1 октября - РИА Новости Крым, 17.06.2026
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Систему теплоснабжения Крыма подготовят к 1 октября
Систему теплоснабжения Крыма подготовят к 1 октября - РИА Новости Крым, 17.06.2026
Систему теплоснабжения Крыма подготовят к 1 октября
Систему теплоснабжения Крыма должны привести в готовность к 1 октября. Об этом по итогам совещания по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 годов сообщил РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T18:31
2026-06-17T18:31
крым
новости крыма
отопительный сезон в крыму
юрий гоцанюк
жкх крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Систему теплоснабжения Крыма должны привести в готовность к 1 октября. Об этом по итогам совещания по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 годов сообщил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.Председатель Совмина рассказал, что предстоит привести в готовность котельные, центральные тепловые пункты и свыше тысячи километров теплосетей, объекты водоснабжения и канализации. Отдельным приоритетом являются социальные объекты и жилфонд.Кроме того, муниципалитетам поручено провести противоаварийные тренировки, минтрансу Крыма – завершить закупку противогололедных материалов.Ранее сообщалось, что отопительный сезон в Крыму прошел штатно, с обеспечением 100% готовности социальных объектов. Благодаря модернизации и ремонту теплосетей количество аварий снизилось.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как крымчанам не переплачивать за тепло в квартирах в межсезоньеСтандартное тепло: в России приняли ГОСТ на отопление в многоквартирных домахГде в Крыму зимой было больше всего аварий на теплосетях и почему
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крым, новости крыма, отопительный сезон в крыму, юрий гоцанюк, жкх крыма и севастополя
Систему теплоснабжения Крыма подготовят к 1 октября

Гоцанюк поручил подготовить систему теплоснабжения Крыма к 1 октября

18:31 17.06.2026
 
© Администрация ЕвпаторииКотельная
Котельная
© Администрация Евпатории
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Систему теплоснабжения Крыма должны привести в готовность к 1 октября. Об этом по итогам совещания по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 годов сообщил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.

"Главные задачи – повысить надежность коммунальных сетей и сократить среднее время устранения аварий. В прошлом сезоне аварийность удалось снизить на 14,3%, было зафиксировано 479 событий", - отметил Гоцанюк.

Председатель Совмина рассказал, что предстоит привести в готовность котельные, центральные тепловые пункты и свыше тысячи километров теплосетей, объекты водоснабжения и канализации. Отдельным приоритетом являются социальные объекты и жилфонд.
"По срокам: до 10 сентября необходимо оформить акты оценки готовности потребителей, до 15 сентября – получить паспорта, до 1 октября все муниципальные образования должны быть готовы к осенне-зимнему периоду", - подчеркнул председатель Совмина.
Кроме того, муниципалитетам поручено провести противоаварийные тренировки, минтрансу Крыма – завершить закупку противогололедных материалов.
Ранее сообщалось, что отопительный сезон в Крыму прошел штатно, с обеспечением 100% готовности социальных объектов. Благодаря модернизации и ремонту теплосетей количество аварий снизилось.
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КрымНовости КрымаОтопительный сезон в КрымуЮрий ГоцанюкЖКХ Крыма и Севастополя
 
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