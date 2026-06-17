https://crimea.ria.ru/20260617/sistemu-teplosnabzheniya-kryma-podgotovyat-k-1-oktyabrya-1156948164.html

Систему теплоснабжения Крыма подготовят к 1 октября

Систему теплоснабжения Крыма подготовят к 1 октября - РИА Новости Крым, 17.06.2026

Систему теплоснабжения Крыма подготовят к 1 октября

Систему теплоснабжения Крыма должны привести в готовность к 1 октября. Об этом по итогам совещания по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 годов сообщил РИА Новости Крым, 17.06.2026

2026-06-17T18:31

2026-06-17T18:31

2026-06-17T18:31

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отопительный сезон в крыму

юрий гоцанюк

жкх крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Систему теплоснабжения Крыма должны привести в готовность к 1 октября. Об этом по итогам совещания по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 годов сообщил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.Председатель Совмина рассказал, что предстоит привести в готовность котельные, центральные тепловые пункты и свыше тысячи километров теплосетей, объекты водоснабжения и канализации. Отдельным приоритетом являются социальные объекты и жилфонд.Кроме того, муниципалитетам поручено провести противоаварийные тренировки, минтрансу Крыма – завершить закупку противогололедных материалов.Ранее сообщалось, что отопительный сезон в Крыму прошел штатно, с обеспечением 100% готовности социальных объектов. Благодаря модернизации и ремонту теплосетей количество аварий снизилось.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как крымчанам не переплачивать за тепло в квартирах в межсезоньеСтандартное тепло: в России приняли ГОСТ на отопление в многоквартирных домахГде в Крыму зимой было больше всего аварий на теплосетях и почему

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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