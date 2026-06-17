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Севастополец чуть не убил жену из-за долгов по кредиту - РИА Новости Крым, 17.06.2026
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Севастополец чуть не убил жену из-за долгов по кредиту
Севастополец чуть не убил жену из-за долгов по кредиту - РИА Новости Крым, 17.06.2026
Севастополец чуть не убил жену из-за долгов по кредиту
Суд в Севастополе вынес приговор 41-летнему местному жителю, причинившему тяжкий вред здоровью супруги. Об этом сообщили в прокуратуре города. РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T16:58
2026-06-17T16:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Суд в Севастополе вынес приговор 41-летнему местному жителю, причинившему тяжкий вред здоровью супруги. Об этом сообщили в прокуратуре города.Преступление было совершено в сентябре 2025 года в доме по улицу Василия Жукова в Балаклавском районе Севастополя. По версии следствия, у мужчины из-за образования кредиторской задолженности возникла ссора с супругой. Он избил женщину, а затем нанес удар кухонным ножом. Женщина выжила, но ее здоровью был причинен тяжкий вред.Балаклавский районный суд Севастополя приговорил злоумышленника к 2 годам колонии общего режима. В силу приговор еще не вступил.Ранее сообщалось, что в России по итогам января-мая 2026 года общее количество зарегистрированных преступлений снизилось на 16,5%. При этом на 7% сократилось число преступлений против личности, в том числе на 11% – убийств и покушений на убийство.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:132 удара ножом: крымчанин предстанет перед судом за зверское убийство материВ Крыму раскрыли убийство 30-летней давностиЖитель Крыма получил 17 лет строгого режима за госизмену
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, прокуратура города севастополя
Севастополец чуть не убил жену из-за долгов по кредиту

Севастополец чуть не убил жену из-за долгов по кредиту - вердикт суда

16:58 17.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНож
Нож - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Суд в Севастополе вынес приговор 41-летнему местному жителю, причинившему тяжкий вред здоровью супруги. Об этом сообщили в прокуратуре города.
Преступление было совершено в сентябре 2025 года в доме по улицу Василия Жукова в Балаклавском районе Севастополя. По версии следствия, у мужчины из-за образования кредиторской задолженности возникла ссора с супругой. Он избил женщину, а затем нанес удар кухонным ножом. Женщина выжила, но ее здоровью был причинен тяжкий вред.
"Мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия", - рассказали в надзорном ведомстве.
Балаклавский районный суд Севастополя приговорил злоумышленника к 2 годам колонии общего режима. В силу приговор еще не вступил.
Ранее сообщалось, что в России по итогам января-мая 2026 года общее количество зарегистрированных преступлений снизилось на 16,5%. При этом на 7% сократилось число преступлений против личности, в том числе на 11% – убийств и покушений на убийство.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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