https://crimea.ria.ru/20260617/sem-chelovek-gospitalizirovany-pri-atake-vsu-na-avtobus-v-bryankoy-oblasti-1156936584.html
Семь человек госпитализированы при атаке ВСУ на автобус в Брянской области
Семь человек госпитализированы при атаке ВСУ на автобус в Брянской области - РИА Новости Крым, 17.06.2026
Семь человек госпитализированы при атаке ВСУ на автобус в Брянской области
Семь человек госпитализированы после атаки беспилотников ВСУ на автобус в Брянской области. Один ребенок находится в тяжелом состоянии, пишет РИА Новости со... РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T13:45
2026-06-17T13:45
2026-06-17T14:02
брянская область
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обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
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белоруссия
автобус
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Семь человек госпитализированы после атаки беспилотников ВСУ на автобус в Брянской области. Один ребенок находится в тяжелом состоянии, пишет РИА Новости со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова.В среду врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. Погибла сопровождающая и ранены дети.Он добавил, что все пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме.За прошедшую неделю от атак ВСУ пострадали более 250 мирных жителей, среди которых 12 детей. Погибли 29 человек, сообщал накануне посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не оставит следа ни от кого: Володин пригрозил Киеву за удары по мирным людямРоссия нарастит удары по Украине и отобьет желание атаковать объекты в РФ – ПутинВСУ ударили по школьному автобусу в Запорожской области – ранены дети
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брянская область, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, белоруссия, автобус, минздрав рф
Семь человек госпитализированы при атаке ВСУ на автобус в Брянской области
Один ребенок находится в тяжелом состоянии после атаки на автобус в Брянской области
13:45 17.06.2026 (обновлено: 14:02 17.06.2026)