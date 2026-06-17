https://crimea.ria.ru/20260617/sanktsii-protiv-mitropolita-tikhona-reaktsiya-postpredstva-rossii-pri-es-1156949406.html

Санкции против митрополита Тихона: реакция Постпредства России при ЕС

Санкции против митрополита Тихона: реакция Постпредства России при ЕС - РИА Новости Крым, 17.06.2026

Санкции против митрополита Тихона: реакция Постпредства России при ЕС

В Постоянном представительстве Российской Федерации при Европейском союзе отреагировали на внесение митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, а также... РИА Новости Крым, 17.06.2026

2026-06-17T19:20

2026-06-17T19:20

2026-06-17T19:20

санкции

европейский союз (ес)

тихон шевкунов

крым

новости крыма

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. В Постоянном представительстве Российской Федерации при Европейском союзе отреагировали на внесение митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, а также других лиц в обновленные санкционные списки Евросоюза. Об этом сообщили в МИД России со ссылкой на комментарий Постпредствеа России при ЕС.В Постпредстве России при ЕС выразили уверенность в том, что в будущем "европейцам будет стыдно за те безответственные действия и циничные поступки, которые сегодня предпринимают против нашей страны лидеры их государств и руководство евроинститутов"."Евросоюз упорно стремится всеми силами поддержать террористический коррумпированный режим в Киеве, преследуя российских граждан за культуру, свободу слова и за веру. Россия решительно осуждает любые нелегитимные односторонние принудительные меры. Такой подход находит поддержку во всем мире. Безусловно, с российской стороны будут приняты ответные действенные меры", - подчеркивается в комментарии.Напомним, в новые санкционные списки Евросоюза внесены российские и иностранные компании, бизнесмены, журналисты, писатели, публицисты, общественные деятели и другие.Ранее сообщалось, что Евросоюз внес в санкционный список заместителя председателя правительства Крыма Елену Романовскую, председателя Госкомитета молодежной политики Крыма Алексея Зинченко, а также региональное отделение ДОСААФ Севастополя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лучшая реклама: в Союзе журналистов Крыма прокомментировали санкцииПод санкции ЕС попали зампред правительства Крыма и ДОСААФ СевастополяГосдума одобрила арест имущества релокантов за преступления против России

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкции, европейский союз (ес), тихон шевкунов, крым, новости крыма, министерство иностранных дел рф (мид рф)