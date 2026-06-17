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Санкции против митрополита Тихона: реакция Постпредства России при ЕС - РИА Новости Крым, 17.06.2026
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Санкции против митрополита Тихона: реакция Постпредства России при ЕС
Санкции против митрополита Тихона: реакция Постпредства России при ЕС - РИА Новости Крым, 17.06.2026
Санкции против митрополита Тихона: реакция Постпредства России при ЕС
В Постоянном представительстве Российской Федерации при Европейском союзе отреагировали на внесение митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, а также... РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T19:20
2026-06-17T19:20
санкции
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тихон шевкунов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. В Постоянном представительстве Российской Федерации при Европейском союзе отреагировали на внесение митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, а также других лиц в обновленные санкционные списки Евросоюза. Об этом сообщили в МИД России со ссылкой на комментарий Постпредствеа России при ЕС.В Постпредстве России при ЕС выразили уверенность в том, что в будущем "европейцам будет стыдно за те безответственные действия и циничные поступки, которые сегодня предпринимают против нашей страны лидеры их государств и руководство евроинститутов"."Евросоюз упорно стремится всеми силами поддержать террористический коррумпированный режим в Киеве, преследуя российских граждан за культуру, свободу слова и за веру. Россия решительно осуждает любые нелегитимные односторонние принудительные меры. Такой подход находит поддержку во всем мире. Безусловно, с российской стороны будут приняты ответные действенные меры", - подчеркивается в комментарии.Напомним, в новые санкционные списки Евросоюза внесены российские и иностранные компании, бизнесмены, журналисты, писатели, публицисты, общественные деятели и другие.Ранее сообщалось, что Евросоюз внес в санкционный список заместителя председателя правительства Крыма Елену Романовскую, председателя Госкомитета молодежной политики Крыма Алексея Зинченко, а также региональное отделение ДОСААФ Севастополя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лучшая реклама: в Союзе журналистов Крыма прокомментировали санкцииПод санкции ЕС попали зампред правительства Крыма и ДОСААФ СевастополяГосдума одобрила арест имущества релокантов за преступления против России
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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санкции, европейский союз (ес), тихон шевкунов, крым, новости крыма, министерство иностранных дел рф (мид рф)
Санкции против митрополита Тихона: реакция Постпредства России при ЕС

Постпредство России при ЕС отреагировало на санкции против митрополита Тихона

19:20 17.06.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМитрополит Симферопольский и Крымский Тихон
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. В Постоянном представительстве Российской Федерации при Европейском союзе отреагировали на внесение митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, а также других лиц в обновленные санкционные списки Евросоюза. Об этом сообщили в МИД России со ссылкой на комментарий Постпредствеа России при ЕС.
"На фоне продолжающегося согласования 21-го санкционного "пакета" в Евросоюзе решили заполнить "паузу" и приняли 15 июня очередную порцию так называемых "индивидуальных", "правочеловеческих" и "гибридных" рестрикций против нашей страны. Все эти ограничительные меры ЕС, как и прежде, носят нелегитимный и односторонний характер", - говорится в сообщении.
В Постпредстве России при ЕС выразили уверенность в том, что в будущем "европейцам будет стыдно за те безответственные действия и циничные поступки, которые сегодня предпринимают против нашей страны лидеры их государств и руководство евроинститутов".
"Евросоюз упорно стремится всеми силами поддержать террористический коррумпированный режим в Киеве, преследуя российских граждан за культуру, свободу слова и за веру. Россия решительно осуждает любые нелегитимные односторонние принудительные меры. Такой подход находит поддержку во всем мире. Безусловно, с российской стороны будут приняты ответные действенные меры", - подчеркивается в комментарии.
Напомним, в новые санкционные списки Евросоюза внесены российские и иностранные компании, бизнесмены, журналисты, писатели, публицисты, общественные деятели и другие.
Ранее сообщалось, что Евросоюз внес в санкционный список заместителя председателя правительства Крыма Елену Романовскую, председателя Госкомитета молодежной политики Крыма Алексея Зинченко, а также региональное отделение ДОСААФ Севастополя.
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СанкцииЕвропейский Союз (ЕС)Тихон ШевкуновКрымНовости КрымаМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)
 
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