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Саммит "Россия – АСЕАН" в Казани: чем он важен
Саммит "Россия – АСЕАН" в Казани: чем он важен - РИА Новости Крым, 17.06.2026
Саммит "Россия – АСЕАН" в Казани: чем он важен
Саммит "Россия – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)", который проходит в Казани 17–18 июня, очень знаковый для нашей страны и ее партнеров. Об... РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T13:21
2026-06-17T13:21
2026-06-17T13:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Саммит "Россия – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)", который проходит в Казани 17–18 июня, очень знаковый для нашей страны и ее партнеров. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил доктор политических наук, профессор Александр Гусев.В числе таких партнеров АСЕАН Россия, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Турция, Бангладеш, Объединенные Арабские Эмираты, добавил он. По словам Гусева, насыщенная программа саммита предполагает обсуждение и решения целого ряда политических и экономических вопросов, в частности касающихся IT-технологий, что для России принципиально важно.Саммит "Россия – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)" проходит в Казани 17–18 июня. Он посвящен 35-летию отношений России с АСЕАН, в этом году в ассоциации председательствуют Филиппины. Участие в мероприятиях принимает президент РФ Владимир Путин.В повестке две основные темы: обмен мнениями по актуальным глобальным вопросам и региональным проблемам, обзор и оценка совместной работы по развитию стратегического партнерства Россия – АСЕАН, проделанной за 35 лет, и постановка новых задач в сферах политики, безопасности, торговли, инвестиций и гуманитарного сотрудничества.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На саммите G7 будет решаться вопрос о войне Запада с Россией в ближайшие годы – экспертЛидеры ЕАЭС выступили за проведение в Армении референдума о членстве в ЕСВ России предупредили о росте рисков войны между ядерными державами
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, ассоциация государств юго-восточной азии (асеан), александр гусев, политика, экономика, казань, внешняя политика, новости, мнения
Саммит "Россия – АСЕАН" в Казани: чем он важен
Саммит "Россия – АСЕАН" в Казани очень важен для Москвы и ее партнеров – политолог
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым
. Саммит "Россия – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)", который проходит в Казани 17–18 июня, очень знаковый для нашей страны и ее партнеров. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил доктор политических наук, профессор Александр Гусев.
"Очень важный саммит, который проводится в Казани сегодня и завтра. На нем будут все представители 11 стран АСЕАН и многие страны, которые являются партнерами ассоциации, представители пятнадцати таких стран, как уже было анонсировано", – сказал Гусев.
В числе таких партнеров АСЕАН Россия, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Турция, Бангладеш, Объединенные Арабские Эмираты, добавил он.
По словам Гусева, насыщенная программа саммита предполагает обсуждение и решения целого ряда политических и экономических вопросов, в частности касающихся IT-технологий, что для России принципиально важно.
"Для нас это принципиально важно. Послушать, о чем будут говорить участники этого саммита. Заключить часть договоров в экономической сфере, в политической... Мы знаем, что Юго-Восточная Азия в достаточной степени продвинута с точки зрения новейших технологий. Это в том числе Малайзия, Сингапур, Таиланд и другие страны. Поэтому следим", – заключил эксперт.
Саммит "Россия – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)" проходит в Казани 17–18 июня. Он посвящен 35-летию отношений России с АСЕАН, в этом году в ассоциации председательствуют Филиппины. Участие в мероприятиях принимает президент РФ Владимир Путин.
В повестке две основные темы: обмен мнениями по актуальным глобальным вопросам и региональным проблемам, обзор и оценка совместной работы по развитию стратегического партнерства Россия – АСЕАН, проделанной за 35 лет, и постановка новых задач в сферах политики, безопасности, торговли, инвестиций и гуманитарного сотрудничества.
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