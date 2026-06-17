Рейтинг@Mail.ru
Саммит "Россия – АСЕАН" в Казани: чем он важен - РИА Новости Крым, 17.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260617/sammit-rossiya--asean-v-kazani-chem-on-vazhen-1156927779.html
Саммит "Россия – АСЕАН" в Казани: чем он важен
Саммит "Россия – АСЕАН" в Казани: чем он важен - РИА Новости Крым, 17.06.2026
Саммит "Россия – АСЕАН" в Казани: чем он важен
Саммит "Россия – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)", который проходит в Казани 17–18 июня, очень знаковый для нашей страны и ее партнеров. Об... РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T13:21
2026-06-17T13:21
россия
ассоциация государств юго-восточной азии (асеан)
александр гусев
политика
экономика
казань
внешняя политика
новости
мнения
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/0c/1125345088_0:152:3103:1897_1920x0_80_0_0_647aee5883b0fed52f6b128e0468cb10.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Саммит "Россия – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)", который проходит в Казани 17–18 июня, очень знаковый для нашей страны и ее партнеров. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил доктор политических наук, профессор Александр Гусев.В числе таких партнеров АСЕАН Россия, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Турция, Бангладеш, Объединенные Арабские Эмираты, добавил он. По словам Гусева, насыщенная программа саммита предполагает обсуждение и решения целого ряда политических и экономических вопросов, в частности касающихся IT-технологий, что для России принципиально важно.Саммит "Россия – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)" проходит в Казани 17–18 июня. Он посвящен 35-летию отношений России с АСЕАН, в этом году в ассоциации председательствуют Филиппины. Участие в мероприятиях принимает президент РФ Владимир Путин.В повестке две основные темы: обмен мнениями по актуальным глобальным вопросам и региональным проблемам, обзор и оценка совместной работы по развитию стратегического партнерства Россия – АСЕАН, проделанной за 35 лет, и постановка новых задач в сферах политики, безопасности, торговли, инвестиций и гуманитарного сотрудничества.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На саммите G7 будет решаться вопрос о войне Запада с Россией в ближайшие годы – экспертЛидеры ЕАЭС выступили за проведение в Армении референдума о членстве в ЕСВ России предупредили о росте рисков войны между ядерными державами
россия
казань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/0c/1125345088_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_128b1d9e97b8ea4dd36a306442772566.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ассоциация государств юго-восточной азии (асеан), александр гусев, политика, экономика, казань, внешняя политика, новости, мнения
Саммит "Россия – АСЕАН" в Казани: чем он важен

Саммит "Россия – АСЕАН" в Казани очень важен для Москвы и ее партнеров – политолог

13:21 17.06.2026
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГлава МИД РФ С. Лавров принял участие в Восточноазиатском саммите
Глава МИД РФ С. Лавров принял участие в Восточноазиатском саммите
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Саммит "Россия – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)", который проходит в Казани 17–18 июня, очень знаковый для нашей страны и ее партнеров. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил доктор политических наук, профессор Александр Гусев.

"Очень важный саммит, который проводится в Казани сегодня и завтра. На нем будут все представители 11 стран АСЕАН и многие страны, которые являются партнерами ассоциации, представители пятнадцати таких стран, как уже было анонсировано", – сказал Гусев.

В числе таких партнеров АСЕАН Россия, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Турция, Бангладеш, Объединенные Арабские Эмираты, добавил он.
По словам Гусева, насыщенная программа саммита предполагает обсуждение и решения целого ряда политических и экономических вопросов, в частности касающихся IT-технологий, что для России принципиально важно.
"Для нас это принципиально важно. Послушать, о чем будут говорить участники этого саммита. Заключить часть договоров в экономической сфере, в политической... Мы знаем, что Юго-Восточная Азия в достаточной степени продвинута с точки зрения новейших технологий. Это в том числе Малайзия, Сингапур, Таиланд и другие страны. Поэтому следим", – заключил эксперт.
Саммит "Россия – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)" проходит в Казани 17–18 июня. Он посвящен 35-летию отношений России с АСЕАН, в этом году в ассоциации председательствуют Филиппины. Участие в мероприятиях принимает президент РФ Владимир Путин.
В повестке две основные темы: обмен мнениями по актуальным глобальным вопросам и региональным проблемам, обзор и оценка совместной работы по развитию стратегического партнерства Россия – АСЕАН, проделанной за 35 лет, и постановка новых задач в сферах политики, безопасности, торговли, инвестиций и гуманитарного сотрудничества.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На саммите G7 будет решаться вопрос о войне Запада с Россией в ближайшие годы – эксперт
Лидеры ЕАЭС выступили за проведение в Армении референдума о членстве в ЕС
В России предупредили о росте рисков войны между ядерными державами
 
РоссияАссоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)Александр ГусевПолитикаЭкономикаКазаньВнешняя политикаНовостиМнения
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:38Принудительное обрушение: что происходит в здании Панорамы в Севастополе
15:31На берегах Симферопольского водохранилища МЧС провело противопожарный рейд
15:23Великая битва Франца Рубо - о создании Панорамы в Севастополе
15:05В Крыму работает ПВО - объявлена беспилотная опасность
15:01Частицы Вечного огня из Севастополя и Керчи доставят к Мамаеву кургану
14:50В Белоруссии возбудили уголовное дело после атаки ВСУ на автобус с детьми
14:33Над Крымом и Черным морем отработала ПВО
14:32Отправляла Киеву фото кораблей флота: крымчанка пойдет под суд за госизмену
14:23Фестиваль "Таврида.АРТ" впервые пройдет не в Крыму
14:18ЛНР будет перенимать опыт Крыма при подготовке к выборам
14:07Крымский мост сейчас – обстановка к обеду 17 июня
14:02Вылил спиртное на мемориал – житель Джанкоя пойдет под суд
13:51Общественная палата Крыма обновилась на 50%
13:45Семь человек госпитализированы при атаке ВСУ на автобус в Брянской области
13:39Рвутся "Грады" и пылают "Казаки": армия России теснит боевиков Киева
13:32Атака ВСУ на автобус с детьми в Брянской области – подробности от СК
13:23Армия России уничтожила украинский боевой десантный катер Combat Boat
13:21Саммит "Россия – АСЕАН" в Казани: чем он важен
13:12Большая Ялта частично обесточена
13:04В Евпатории четверо выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов
Лента новостейМолния