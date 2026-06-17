https://crimea.ria.ru/20260617/sammit-rossiya--asean-v-kazani-chem-on-vazhen-1156927779.html

Саммит "Россия – АСЕАН" в Казани: чем он важен

Саммит "Россия – АСЕАН" в Казани: чем он важен - РИА Новости Крым, 17.06.2026

Саммит "Россия – АСЕАН" в Казани: чем он важен

Саммит "Россия – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)", который проходит в Казани 17–18 июня, очень знаковый для нашей страны и ее партнеров. Об... РИА Новости Крым, 17.06.2026

2026-06-17T13:21

2026-06-17T13:21

2026-06-17T13:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Саммит "Россия – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)", который проходит в Казани 17–18 июня, очень знаковый для нашей страны и ее партнеров. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил доктор политических наук, профессор Александр Гусев.В числе таких партнеров АСЕАН Россия, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Турция, Бангладеш, Объединенные Арабские Эмираты, добавил он. По словам Гусева, насыщенная программа саммита предполагает обсуждение и решения целого ряда политических и экономических вопросов, в частности касающихся IT-технологий, что для России принципиально важно.Саммит "Россия – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)" проходит в Казани 17–18 июня. Он посвящен 35-летию отношений России с АСЕАН, в этом году в ассоциации председательствуют Филиппины. Участие в мероприятиях принимает президент РФ Владимир Путин.В повестке две основные темы: обмен мнениями по актуальным глобальным вопросам и региональным проблемам, обзор и оценка совместной работы по развитию стратегического партнерства Россия – АСЕАН, проделанной за 35 лет, и постановка новых задач в сферах политики, безопасности, торговли, инвестиций и гуманитарного сотрудничества.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На саммите G7 будет решаться вопрос о войне Запада с Россией в ближайшие годы – экспертЛидеры ЕАЭС выступили за проведение в Армении референдума о членстве в ЕСВ России предупредили о росте рисков войны между ядерными державами

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ассоциация государств юго-восточной азии (асеан), александр гусев, политика, экономика, казань, внешняя политика, новости, мнения