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Рвутся "Грады" и пылают "Казаки": армия России теснит боевиков Киева - РИА Новости Крым, 17.06.2026
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Рвутся "Грады" и пылают "Казаки": армия России теснит боевиков Киева
Рвутся "Грады" и пылают "Казаки": армия России теснит боевиков Киева - РИА Новости Крым, 17.06.2026
Рвутся "Грады" и пылают "Казаки": армия России теснит боевиков Киева
Российские военные за сутки уничтожили еще 1370 боевиков ВСУ на всех направлениях фронта, а также военную технику и вооружения противника. Об этом сообщает в... РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T13:39
2026-06-17T13:39
новости сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
группировка войск "южная"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили еще 1370 боевиков ВСУ на всех направлениях фронта, а также военную технику и вооружения противника. Об этом сообщает в среду Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Противник потерял свыше 230 боевиков, боевую бронированную машину и 14 автомобилей.Подразделения "Запада" ликвидировали до 200 вражеских солдат, четыре боевые бронированные машины, 16 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.В зоне ответственности "Южной" группировки войск противник потерял более 125 человек, два бронетранспортера "Буцефал", боевую бронированную машину "Казак", 16 автомобилей и орудие полевой артиллерии.Военнослужащие подразделений "Центра" разбили до 290 боевиков ВСУ, боевую бронированную машину, семь автомобилей, три артиллерийских орудия и две боевые машины реактивных систем залпового огня "Град".Подразделения группы "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Киев потерял более 470 солдат, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей и самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США.Бойцы "Днепра" уничтожили до 55 военнослужащих ВСУ, 16 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град" и две станции радиоэлектронной борьбы.Также российские военные уничтожили украинский боевой десантный катер Combat Boat 90 шведского производства, поразили объекты военной промышленности и топливно-энергетического комплекса Украины, склады боеприпасов и горючего, места сборки и хранения БПЛА дальнего действия, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах.Средства ПВО сбили 17 управляемых авиационных бомб и 566 беспилотников самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 163 711 беспилотных летательных аппаратов, 662 зенитных ракетных комплекса, 29 815 танков и других боевых бронированных машин, 1 739 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 388 орудий полевой артиллерии и минометов, 64 270 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России уничтожает боевиков ВСУ в Красном ЛиманеВСУ окружены: штурмовики освободили 96 зданий в КонстантиновкеКутузовка перешла под контроль России
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РИА Новости Крым
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96
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новости сво, инфографика, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "днепр", группировка войск "центр"
Рвутся "Грады" и пылают "Казаки": армия России теснит боевиков Киева

Новости СВО: Киев за сутки потерял еще 1370 боевиков и американскую артиллерию

13:39 17.06.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили еще 1370 боевиков ВСУ на всех направлениях фронта, а также военную технику и вооружения противника. Об этом сообщает в среду Минобороны РФ.
Сводка Минобороны из зоны СВО за 17 июня 2026Сводка Минобороны из зоны СВО за 17 июня 2026
Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Противник потерял свыше 230 боевиков, боевую бронированную машину и 14 автомобилей.
Подразделения "Запада" ликвидировали до 200 вражеских солдат, четыре боевые бронированные машины, 16 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.
В зоне ответственности "Южной" группировки войск противник потерял более 125 человек, два бронетранспортера "Буцефал", боевую бронированную машину "Казак", 16 автомобилей и орудие полевой артиллерии.
Военнослужащие подразделений "Центра" разбили до 290 боевиков ВСУ, боевую бронированную машину, семь автомобилей, три артиллерийских орудия и две боевые машины реактивных систем залпового огня "Град".
Подразделения группы "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Киев потерял более 470 солдат, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей и самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США.
Бойцы "Днепра" уничтожили до 55 военнослужащих ВСУ, 16 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град" и две станции радиоэлектронной борьбы.
Также российские военные уничтожили украинский боевой десантный катер Combat Boat 90 шведского производства, поразили объекты военной промышленности и топливно-энергетического комплекса Украины, склады боеприпасов и горючего, места сборки и хранения БПЛА дальнего действия, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах.
Средства ПВО сбили 17 управляемых авиационных бомб и 566 беспилотников самолетного типа.
Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 163 711 беспилотных летательных аппаратов, 662 зенитных ракетных комплекса, 29 815 танков и других боевых бронированных машин, 1 739 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 388 орудий полевой артиллерии и минометов, 64 270 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Новости СВОМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииПотери ВСУГруппировка войск "Южная"Группировка войск "Север"Группировка войск "Восток"Группировка войск "Запад"Группировка войск "Днепр"Группировка войск "Центр"
 
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