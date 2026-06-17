https://crimea.ria.ru/20260617/rvutsya-grady-i-pylayut-kazaki-armiya-rossii-tesnit-boevikov-kieva-1156935921.html

Рвутся "Грады" и пылают "Казаки": армия России теснит боевиков Киева

Рвутся "Грады" и пылают "Казаки": армия России теснит боевиков Киева - РИА Новости Крым, 17.06.2026

Рвутся "Грады" и пылают "Казаки": армия России теснит боевиков Киева

Российские военные за сутки уничтожили еще 1370 боевиков ВСУ на всех направлениях фронта, а также военную технику и вооружения противника. Об этом сообщает в... РИА Новости Крым, 17.06.2026

2026-06-17T13:39

2026-06-17T13:39

2026-06-17T13:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили еще 1370 боевиков ВСУ на всех направлениях фронта, а также военную технику и вооружения противника. Об этом сообщает в среду Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Противник потерял свыше 230 боевиков, боевую бронированную машину и 14 автомобилей.Подразделения "Запада" ликвидировали до 200 вражеских солдат, четыре боевые бронированные машины, 16 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.В зоне ответственности "Южной" группировки войск противник потерял более 125 человек, два бронетранспортера "Буцефал", боевую бронированную машину "Казак", 16 автомобилей и орудие полевой артиллерии.Военнослужащие подразделений "Центра" разбили до 290 боевиков ВСУ, боевую бронированную машину, семь автомобилей, три артиллерийских орудия и две боевые машины реактивных систем залпового огня "Град".Подразделения группы "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Киев потерял более 470 солдат, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей и самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США.Бойцы "Днепра" уничтожили до 55 военнослужащих ВСУ, 16 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град" и две станции радиоэлектронной борьбы.Также российские военные уничтожили украинский боевой десантный катер Combat Boat 90 шведского производства, поразили объекты военной промышленности и топливно-энергетического комплекса Украины, склады боеприпасов и горючего, места сборки и хранения БПЛА дальнего действия, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах.Средства ПВО сбили 17 управляемых авиационных бомб и 566 беспилотников самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 163 711 беспилотных летательных аппаратов, 662 зенитных ракетных комплекса, 29 815 танков и других боевых бронированных машин, 1 739 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 388 орудий полевой артиллерии и минометов, 64 270 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России уничтожает боевиков ВСУ в Красном ЛиманеВСУ окружены: штурмовики освободили 96 зданий в КонстантиновкеКутузовка перешла под контроль России

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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