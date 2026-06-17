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РФ и страны АСЕАН выступают за справедливую систему мироустройства - Путин
РФ и страны АСЕАН выступают за справедливую систему мироустройства - Путин - РИА Новости Крым, 17.06.2026
РФ и страны АСЕАН выступают за справедливую систему мироустройства - Путин
Россия и страны АСЕАН выступают за справедливую систему мироустройства, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T19:39
2026-06-17T19:39
2026-06-17T19:39
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СИМФЕРОПЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Россия и страны АСЕАН выступают за справедливую систему мироустройства, заявил президент России Владимир Путин.Российский лидер принял участие в торжественном приеме от имени президента Российской Федерации в честь глав делегаций, прибывших на саммит Россия - АСЕАН.Он также заявил, что все государства АСЕАН следуют своей модели развития и никому не навязывают свои взгляды. "Мы вместе выступаем за формирование справедливой системы мироустройства, отстаиваем принципы суверенного равенства государств, невмешательства во внутренние дела. И Россия, и страны АСЕАН придерживаются общих нравственных ценностей, уважают национальную самобытность друг друга, признают культурно-цивилизационное разнообразие мира", - сказал российский лидер.Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия – АСЕАН. РИА Новости – информационный партнер форума.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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ассоциация государств юго-восточной азии (асеан), владимир путин (политик), казань, россия, новости, политика
РФ и страны АСЕАН выступают за справедливую систему мироустройства - Путин
Россия и страны АСЕАН выступают за справедливую систему мироустройства - Путин
СИМФЕРОПЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Россия и страны АСЕАН выступают за справедливую систему мироустройства, заявил президент России Владимир Путин.
Российский лидер принял участие в торжественном приеме от имени президента Российской Федерации в честь глав делегаций, прибывших на саммит Россия - АСЕАН.
"Мы (РФ и страны АСЕАН - ред.) вместе выступаем за формирование справедливой системы мироустройства, отстаиваем принципы суверенного равенства государств, невмешательства во внутренние дела", - сказал Путин.
Он также заявил, что все государства АСЕАН следуют своей модели развития и никому не навязывают свои взгляды.
"Мы вместе выступаем за формирование справедливой системы мироустройства, отстаиваем принципы суверенного равенства государств, невмешательства во внутренние дела. И Россия, и страны АСЕАН придерживаются общих нравственных ценностей, уважают национальную самобытность друг друга, признают культурно-цивилизационное разнообразие мира", - сказал российский лидер.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия – АСЕАН. РИА Новости – информационный партнер форума.
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