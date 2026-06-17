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Раненных при атаке ВСУ на автобус с детьми доставят в Белоруссию
Раненных при атаке ВСУ на автобус с детьми доставят в Белоруссию - РИА Новости Крым, 17.06.2026
Раненных при атаке ВСУ на автобус с детьми доставят в Белоруссию
Пассажиров автобуса, пострадавших при атаке украинского дрона, доставят в Белоруссию для оказания медицинской помощи. Об этом сообщил министр здравоохранения... РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T23:07
2026-06-17T23:07
2026-06-17T23:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Пассажиров автобуса, пострадавших при атаке украинского дрона, доставят в Белоруссию для оказания медицинской помощи. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Александр Ходжаев.По словам Ходжаева, пострадавших доставят в Белоруссию медицинским вертолетом, который сейчас готовится.Также, как сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, пассажиры атакованного ВСУ автобуса, которые находились в пункте временного пребывания в Почепе, уже доставлены в Гомельскую область.При транспортировке в Белоруссию людей сопровождала охрана, уточнил он.В среду врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщал, что ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. Погибла сопровождающая, семь человек госпитализированы (в том числе пять детей), один ребенок находится в тяжелом состоянии.СК Белоруссии возбудил уголовное дело после атаки украинского дрона на автобус в Брянской области.По мнению посла РФ в Белоруссии Борис Грызлов, это был целенаправленный удар Киева по автобусу с юными футболистами в Брянской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В ООН осудили удар по автобусу с детьми в Брянской областиВрачи Центра медицины катастроф помогут раненым в Брянской области детямПутин поручил оказать помощь раненным при атаке ВСУ в Брянске
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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брянская область, автобус, дети, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, белоруссия
Раненных при атаке ВСУ на автобус с детьми доставят в Белоруссию
Пострадавших при атаке БПЛА в Брянской области увезут в Белоруссию
23:07 17.06.2026 (обновлено: 23:54 17.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Пассажиров автобуса, пострадавших при атаке украинского дрона, доставят в Белоруссию для оказания медицинской помощи. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Александр Ходжаев.
"Российские коллеги предложили оказание медицинской помощи в учреждениях здравоохранения Российской Федерации. Однако главой государства дано поручение вывести белорусских граждан для оказания медицинской помощи в Республику Беларусь", - цитирует агентство Белта слова министра.
По словам Ходжаева, пострадавших доставят в Белоруссию медицинским вертолетом, который сейчас готовится.
Также, как сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, пассажиры атакованного ВСУ автобуса, которые находились в пункте временного пребывания в Почепе, уже доставлены в Гомельскую область.
"Сразу после того, как произошла террористическая атака, пассажиры автобуса, которые физически не пострадали, были оперативно перевезены в ПВР и обеспечены всем необходимым. Им сразу стали оказывать помощь психологи", - написал он в своем канале МАКС.
При транспортировке в Белоруссию людей сопровождала охрана, уточнил он.
В среду врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщал, что ВСУ атаковали автобус
с детской футбольной командой из Белоруссии. Погибла сопровождающая, семь человек госпитализированы
(в том числе пять детей), один ребенок находится в тяжелом состоянии.
СК Белоруссии возбудил уголовное дело
после атаки украинского дрона на автобус в Брянской области.
По мнению посла РФ в Белоруссии Борис Грызлов, это был целенаправленный удар
Киева по автобусу с юными футболистами в Брянской области.
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