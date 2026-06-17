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Раненных при атаке ВСУ на автобус с детьми доставят в Белоруссию

Раненных при атаке ВСУ на автобус с детьми доставят в Белоруссию - РИА Новости Крым, 17.06.2026

Раненных при атаке ВСУ на автобус с детьми доставят в Белоруссию

Пассажиров автобуса, пострадавших при атаке украинского дрона, доставят в Белоруссию для оказания медицинской помощи. Об этом сообщил министр здравоохранения... РИА Новости Крым, 17.06.2026

2026-06-17T23:07

2026-06-17T23:07

2026-06-17T23:54

брянская область

автобус

дети

атаки всу

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всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Пассажиров автобуса, пострадавших при атаке украинского дрона, доставят в Белоруссию для оказания медицинской помощи. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Александр Ходжаев.По словам Ходжаева, пострадавших доставят в Белоруссию медицинским вертолетом, который сейчас готовится.Также, как сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, пассажиры атакованного ВСУ автобуса, которые находились в пункте временного пребывания в Почепе, уже доставлены в Гомельскую область.При транспортировке в Белоруссию людей сопровождала охрана, уточнил он.В среду врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщал, что ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. Погибла сопровождающая, семь человек госпитализированы (в том числе пять детей), один ребенок находится в тяжелом состоянии.СК Белоруссии возбудил уголовное дело после атаки украинского дрона на автобус в Брянской области.По мнению посла РФ в Белоруссии Борис Грызлов, это был целенаправленный удар Киева по автобусу с юными футболистами в Брянской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В ООН осудили удар по автобусу с детьми в Брянской областиВрачи Центра медицины катастроф помогут раненым в Брянской области детямПутин поручил оказать помощь раненным при атаке ВСУ в Брянске

брянская область

белоруссия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянская область, автобус, дети, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, белоруссия