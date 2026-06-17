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Работают "между туч": в Крыму стартовала уборочная кампания ранних зерновых - РИА Новости Крым, 17.06.2026
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Работают "между туч": в Крыму стартовала уборочная кампания ранних зерновых
Работают "между туч": в Крыму стартовала уборочная кампания ранних зерновых - РИА Новости Крым, 17.06.2026
Работают "между туч": в Крыму стартовала уборочная кампания ранних зерновых
На полуострове стартовала уборочная кампания ранних зерновых культур. 180 тысяч гектаров раннего ячменя предстоит собрать аграриям в ближайшее время, а общая... РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T07:27
2026-06-17T07:27
крым
денис кратюк
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урожай зерновых культур
продовольственная безопасность крыма
минсельхоз крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. На полуострове стартовала уборочная кампания ранних зерновых культур. 180 тысяч гектаров раннего ячменя предстоит собрать аграриям в ближайшее время, а общая площадь зерновых – 540 тысяч гектаров. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал Министр сельского хозяйства Республики Крым Денис Кратюк.Несмотря на то, что в разных районах периодически выпадают осадки, жатве это не помешает, отметил Денис Кратюк."Будем работать "между туч", если так можно сказать. Это не совсем легко, но при этом мы должны понимать, что противопожарная ситуация в таком случае намного лучше. Действительно, погода дает свои корректировки, но крымским аграриям не привыкать. Поэтому, если по всей территории, по всей местности где-то идут дожди, ребята готовят технику, то в другой части Крыма спокойно идет уборка. Буквально ближайшие два района могут быть в разных ситуациях. Поэтому это никак не повлияет на скорость уборки", – заверил глава ведомства.Министр сельского хозяйства Крыма также отметил, что после уборки ячменя на полях полуострова приступят к жатве пшеницы."Потом у нас традиционно идут некоторые технические культуры – начинают подходить лен, кориандр. Одновременно с пшеницей иногда убираем яровой ячмень, он тоже подгоняет нас по-быстрому, это – культура весенняя. И самыми поздними у нас являются традиционно, конечно же, подсолнухи. Это культура, которую мы будем убирать уже в августе, иногда даже уходим в начало сентября, в зависимости от погоды", – сказал министр.Летняя страда – самая горячая пора для аграриев, подчеркнул Денис Кратюк. В ней участвуют более полутора тысяч комбайнов и хозяйства всегда идут на выручку друг другу для ускорения темпов уборки.На данный момент для начала уборочной компании все хозяйства обеспечены топливом в достаточном объеме, подчеркнул министр.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму началась уборочная кампания ранних зерновыхМного влаги, мало "плюса": какой урожай зерновых прогнозируется в КрымуПогода в Крыму снова испытывает аграриев на прочность – глава Минсельхоза
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, денис кратюк, новости крыма, ход уборочной кампании в крыму, урожай зерновых культур, продовольственная безопасность крыма, минсельхоз крыма, урожай в крыму
Работают "между туч": в Крыму стартовала уборочная кампания ранних зерновых

В Крыму планируют убрать 180 тысяч гектаров ячменных культур в этом году

07:27 17.06.2026
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкУборка зерновых в Крыму
Уборка зерновых в Крыму - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. На полуострове стартовала уборочная кампания ранних зерновых культур. 180 тысяч гектаров раннего ячменя предстоит собрать аграриям в ближайшее время, а общая площадь зерновых – 540 тысяч гектаров. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал Министр сельского хозяйства Республики Крым Денис Кратюк.
"Уборочная кампания в этом году началась традиционно в середине июня, несмотря на достаточно сложную ситуацию с осадками. При этом нужно понимать, что по ячменным убирать около 180 тысяч гектаров, а общая площадь зерновых культур в Крыму является, наверное, рекордной – это 540 тысяч гектаров. Это серьезный большой блок, который нам предстоит убрать в кратчайшие сроки, в течение месяца-полутора", – рассказал спикер.
Несмотря на то, что в разных районах периодически выпадают осадки, жатве это не помешает, отметил Денис Кратюк.
"Будем работать "между туч", если так можно сказать. Это не совсем легко, но при этом мы должны понимать, что противопожарная ситуация в таком случае намного лучше. Действительно, погода дает свои корректировки, но крымским аграриям не привыкать. Поэтому, если по всей территории, по всей местности где-то идут дожди, ребята готовят технику, то в другой части Крыма спокойно идет уборка. Буквально ближайшие два района могут быть в разных ситуациях. Поэтому это никак не повлияет на скорость уборки", – заверил глава ведомства.
Министр сельского хозяйства Крыма также отметил, что после уборки ячменя на полях полуострова приступят к жатве пшеницы.
"Потом у нас традиционно идут некоторые технические культуры – начинают подходить лен, кориандр. Одновременно с пшеницей иногда убираем яровой ячмень, он тоже подгоняет нас по-быстрому, это – культура весенняя. И самыми поздними у нас являются традиционно, конечно же, подсолнухи. Это культура, которую мы будем убирать уже в августе, иногда даже уходим в начало сентября, в зависимости от погоды", – сказал министр.
Летняя страда – самая горячая пора для аграриев, подчеркнул Денис Кратюк. В ней участвуют более полутора тысяч комбайнов и хозяйства всегда идут на выручку друг другу для ускорения темпов уборки.
"В этом году планируем убрать не менее полутора миллионов тонн. Это объем, который позволит нам не только обеспечить себя, но и закрыть все потребности для того, чтобы наши аграрии могли работать в плюс и продать достаточное количество крымского зерна. Это зерно высокого качества, хлебопекарское, поэтому ориентируемся на хороший результат. Полтора миллиона – это минимум, который нам надо убрать в этом году", – обозначил глава минсельхоза РК.
На данный момент для начала уборочной компании все хозяйства обеспечены топливом в достаточном объеме, подчеркнул министр.
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