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Вынужденое обрушение: что происходит в здании Панорамы в Севастополе - РИА Новости Крым, 17.06.2026
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Вынужденое обрушение: что происходит в здании Панорамы в Севастополе
Вынужденое обрушение: что происходит в здании Панорамы в Севастополе - РИА Новости Крым, 17.06.2026
Вынужденое обрушение: что происходит в здании Панорамы в Севастополе
В здании Панорамы "Оборона Севастополя" проводится принудительное обрушение конструкций после удара БПЛА. Об этом сообщил директор Музея обороны Севастополя... РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T15:38
2026-06-17T16:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. В здании Панорамы "Оборона Севастополя" проводится принудительное обрушение конструкций после удара БПЛА. Об этом сообщил директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин.По его информации, внутри здания сохраняется угроза обрушения некоторых конструкций, которые пострадали в огне. На месте разбора завалов работают альпинисты, спасатели, специалисты из различных организаций, волонтеры.Директор музея отметил, что работы будут проводиться "точно не один день и не два". После их завершения сотрудники музея смогут работать на месте и извлекать пострадавшие экспонаты.10 июня в 02.48 враг атаковал здание объекта культурного наследия – Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг.". Возникло возгорание кровли, которое ликвидировали спустя 28 ч. Внутренние интерьеры полностью выгорели, как и полотно представленное в экспозиции – копия шедевра Франца Рубо, созданная в 1954 году группой советских художников. Фрагменты оригинального полотна Франца Рубо не пострадали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 90% полотна Панорамы "Оборона Севастополя" утрачено в результате атаки ВСУ - фотоПанораму "Оборона Севастополя" восстановят по цифровому двойнику"Не только страшный урок": в Совфеде оценили удар по панораме Севастополя
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севастополь, панорама, удар всу по панораме "оборона севастополя", михаил смородкин, музеи крыма, новости севастополя
Вынужденое обрушение: что происходит в здании Панорамы в Севастополе

В здании Панорамы в Севастополе проводится принудительное обрушение элементов кровли

15:38 17.06.2026 (обновлено: 16:47 17.06.2026)
 
© РИА Новости КрымПанорама "Оборона Севастополя" после пожара из-за атаки ВСУ
Панорама Оборона Севастополя после пожара из-за атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. В здании Панорамы "Оборона Севастополя" проводится принудительное обрушение конструкций после удара БПЛА. Об этом сообщил директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин.

"Происходит принудительное обрушение элементов кровли, контролируемое, чтобы сбросить то, что может упасть сотрудникам на голову. Дальше они по плану должны спуститься на предметный план, на ту часть, которая не упала в результате пожара, но пострадала", - рассказал Смородкин.

По его информации, внутри здания сохраняется угроза обрушения некоторых конструкций, которые пострадали в огне. На месте разбора завалов работают альпинисты, спасатели, специалисты из различных организаций, волонтеры.
Директор музея отметил, что работы будут проводиться "точно не один день и не два". После их завершения сотрудники музея смогут работать на месте и извлекать пострадавшие экспонаты.
10 июня в 02.48 враг атаковал здание объекта культурного наследия – Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг.". Возникло возгорание кровли, которое ликвидировали спустя 28 ч. Внутренние интерьеры полностью выгорели, как и полотно представленное в экспозиции – копия шедевра Франца Рубо, созданная в 1954 году группой советских художников. Фрагменты оригинального полотна Франца Рубо не пострадали.
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