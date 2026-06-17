https://crimea.ria.ru/20260617/prinuditelnaya-evakuatsiya-obyavlena-v-chasti-dnepropetrovskoy-oblasti-1156943129.html

Принудительная эвакуация объявлена в части Днепропетровской области

Принудительная эвакуация объявлена в части Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 17.06.2026

Принудительная эвакуация объявлена в части Днепропетровской области

Принудительная эвакуация семей с детьми началась еще в 23 населенных пунктах Синельниковского района Днепропетровской области. Об этом сообщает глава областной... РИА Новости Крым, 17.06.2026

2026-06-17T15:53

2026-06-17T15:53

2026-06-17T15:53

днепропетровская область

днепропетровск

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Принудительная эвакуация семей с детьми началась еще в 23 населенных пунктах Синельниковского района Днепропетровской области. Об этом сообщает глава областной военной администрации Александр Ганжа в своем Telegram-канале. Власти Днепропетровской области ранее объявили обязательную эвакуацию в поселке Чаплино, селах Хуторо-Чаплино, Петриково, Ровное, Клюквенка Синельниковского района. Сегодня список населенных пунктов расширился. По его словам, в целом из Синельниковского района уже выехали более 49,5 тысячи человек. Министерство развития общин и территорий Украины в конце прошлого года заявило, что с июня 2025 года из прифронтовых районов Днепропетровской, Сумской, Харьковской и других областей вывезли около 147 тысяч человек. Ранее британский журнал The Economist сообщил, что украинские власти спешно эвакуируют из Краматорска металлургические и станкостроительные предприятия. По информации издания, заводы переносят в город Перечин в Ужгородском районе Закарпатской области, куда же переместились 3,5 тысяч рабочих.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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днепропетровская область, днепропетровск, украина, новости, эвакуация, новости сво, общество