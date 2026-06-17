https://crimea.ria.ru/20260617/prinuditelnaya-evakuatsiya-obyavlena-v-chasti-dnepropetrovskoy-oblasti-1156943129.html
Принудительная эвакуация объявлена в части Днепропетровской области
Принудительная эвакуация объявлена в части Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 17.06.2026
Принудительная эвакуация объявлена в части Днепропетровской области
Принудительная эвакуация семей с детьми началась еще в 23 населенных пунктах Синельниковского района Днепропетровской области. Об этом сообщает глава областной... РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T15:53
2026-06-17T15:53
2026-06-17T15:53
днепропетровская область
днепропетровск
украина
новости
эвакуация
новости сво
общество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111364/86/1113648646_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5fca2a9e00d179ce2265859a7317c8ef.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Принудительная эвакуация семей с детьми началась еще в 23 населенных пунктах Синельниковского района Днепропетровской области. Об этом сообщает глава областной военной администрации Александр Ганжа в своем Telegram-канале. Власти Днепропетровской области ранее объявили обязательную эвакуацию в поселке Чаплино, селах Хуторо-Чаплино, Петриково, Ровное, Клюквенка Синельниковского района. Сегодня список населенных пунктов расширился. По его словам, в целом из Синельниковского района уже выехали более 49,5 тысячи человек. Министерство развития общин и территорий Украины в конце прошлого года заявило, что с июня 2025 года из прифронтовых районов Днепропетровской, Сумской, Харьковской и других областей вывезли около 147 тысяч человек. Ранее британский журнал The Economist сообщил, что украинские власти спешно эвакуируют из Краматорска металлургические и станкостроительные предприятия. По информации издания, заводы переносят в город Перечин в Ужгородском районе Закарпатской области, куда же переместились 3,5 тысяч рабочих.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260615/kiev-uskoryaet-evakuatsiyu-voennykh-zavodov-iz-druzhkovki-i-slavyanska-1156864377.html
днепропетровская область
днепропетровск
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111364/86/1113648646_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dbd9d867a51c783f3c5b48ed3648331e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепропетровская область, днепропетровск, украина, новости, эвакуация, новости сво, общество
Принудительная эвакуация объявлена в части Днепропетровской области
Киев объявил принудительную эвакуацию в части Днепропетровской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Принудительная эвакуация семей с детьми началась еще в 23 населенных пунктах Синельниковского района Днепропетровской области. Об этом сообщает глава областной военной администрации Александр Ганжа в своем Telegram-канале.
Власти Днепропетровской области ранее объявили обязательную эвакуацию в поселке Чаплино, селах Хуторо-Чаплино, Петриково, Ровное, Клюквенка Синельниковского района. Сегодня список населенных пунктов расширился.
"Еще из 23 населенных пунктов Синельниковского района начали принудительную эвакуацию семей с детьми. Они в Шахтерской, Дубовиковской и Богиновской общинах. На протяжении месяца покинуть территории должны 3800 мальчиков и девочек. Еще в семи общинах продолжается эвакуация взрослых", - написал Ганжа.
По его словам, в целом из Синельниковского района уже выехали более 49,5 тысячи человек.
Министерство развития общин и территорий Украины в конце прошлого года заявило, что с июня 2025 года из прифронтовых районов Днепропетровской, Сумской, Харьковской и других областей вывезли около 147 тысяч человек.
Ранее британский журнал The Economist сообщил, что украинские власти спешно эвакуируют из Краматорска металлургические и станкостроительные предприятия. По информации издания, заводы переносят в город Перечин в Ужгородском районе Закарпатской области, куда же переместились 3,5 тысяч рабочих.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.