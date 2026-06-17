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Принудительная эвакуация объявлена в части Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 17.06.2026
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Принудительная эвакуация объявлена в части Днепропетровской области
Принудительная эвакуация объявлена в части Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 17.06.2026
Принудительная эвакуация объявлена в части Днепропетровской области
Принудительная эвакуация семей с детьми началась еще в 23 населенных пунктах Синельниковского района Днепропетровской области. Об этом сообщает глава областной... РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T15:53
2026-06-17T15:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Принудительная эвакуация семей с детьми началась еще в 23 населенных пунктах Синельниковского района Днепропетровской области. Об этом сообщает глава областной военной администрации Александр Ганжа в своем Telegram-канале. Власти Днепропетровской области ранее объявили обязательную эвакуацию в поселке Чаплино, селах Хуторо-Чаплино, Петриково, Ровное, Клюквенка Синельниковского района. Сегодня список населенных пунктов расширился. По его словам, в целом из Синельниковского района уже выехали более 49,5 тысячи человек. Министерство развития общин и территорий Украины в конце прошлого года заявило, что с июня 2025 года из прифронтовых районов Днепропетровской, Сумской, Харьковской и других областей вывезли около 147 тысяч человек. Ранее британский журнал The Economist сообщил, что украинские власти спешно эвакуируют из Краматорска металлургические и станкостроительные предприятия. По информации издания, заводы переносят в город Перечин в Ужгородском районе Закарпатской области, куда же переместились 3,5 тысяч рабочих.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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днепропетровская область, днепропетровск, украина, новости, эвакуация, новости сво, общество
Принудительная эвакуация объявлена в части Днепропетровской области

Киев объявил принудительную эвакуацию в части Днепропетровской области

15:53 17.06.2026
 
© РИА Новости . Андрей Иглов / Перейти в фотобанкВид на правобережную часть Днепропетровска
Вид на правобережную часть Днепропетровска - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости . Андрей Иглов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Принудительная эвакуация семей с детьми началась еще в 23 населенных пунктах Синельниковского района Днепропетровской области. Об этом сообщает глава областной военной администрации Александр Ганжа в своем Telegram-канале.
Власти Днепропетровской области ранее объявили обязательную эвакуацию в поселке Чаплино, селах Хуторо-Чаплино, Петриково, Ровное, Клюквенка Синельниковского района. Сегодня список населенных пунктов расширился.
"Еще из 23 населенных пунктов Синельниковского района начали принудительную эвакуацию семей с детьми. Они в Шахтерской, Дубовиковской и Богиновской общинах. На протяжении месяца покинуть территории должны 3800 мальчиков и девочек. Еще в семи общинах продолжается эвакуация взрослых", - написал Ганжа.  
По его словам, в целом из Синельниковского района уже выехали более 49,5 тысячи человек.
Министерство развития общин и территорий Украины в конце прошлого года заявило, что с июня 2025 года из прифронтовых районов Днепропетровской, Сумской, Харьковской и других областей вывезли около 147 тысяч человек.
Ранее британский журнал The Economist сообщил, что украинские власти спешно эвакуируют из Краматорска металлургические и станкостроительные предприятия. По информации издания, заводы переносят в город Перечин в Ужгородском районе Закарпатской области, куда же переместились 3,5 тысяч рабочих.
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