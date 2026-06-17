https://crimea.ria.ru/20260617/pozhar-vspykhnul-na-yuzhnom-beregu-kryma-1156929484.html
Пожар вспыхнул на Южном берегу Крыма
Пожар вспыхнул на Южном берегу Крыма - РИА Новости Крым, 17.06.2026
Пожар вспыхнул на Южном берегу Крыма
В Алуште утром в среду вспыхнул пожар в строительной бытовке. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму, возгорание уже потушили. РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T11:27
2026-06-17T11:27
2026-06-17T11:28
крым
алушта
пожар
гу мчс рф по республике крым
происшествия
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132050893_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_2db8ab118b59821d4653fcc3996e68bb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. В Алуште утром в среду вспыхнул пожар в строительной бытовке. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму, возгорание уже потушили.Сообщение о загорании отдельно стоящего неэксплуатируемого здания по улице 60 лет СССР, 20 спасатели получили в 08.54. Спустя пять минут пожарные расчеты прибыли на место и выяснили, что горит строительный вагончик размерами в плане 3х5.Как уточнили в ведомстве, площадь возгорания составила 15 квадратных метров. О причинах пожара не сообщается. Информации о пострадавших нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте спустя 15 часов потушили страшный пожар в аварийном жилом домеПожар на Южном берегу Крыма: в Партените горят гаражиЗагорелась зарядка: на пожаре в Армянске спасли шестерых человек
крым
алушта
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132050893_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_09125842347d57652e9b5e682def7137.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, алушта, пожар, гу мчс рф по республике крым, происшествия, новости крыма
Пожар вспыхнул на Южном берегу Крыма
В Алуште утром в среду загорелся строительный вагончик
11:27 17.06.2026 (обновлено: 11:28 17.06.2026)