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Пожар вспыхнул на Южном берегу Крыма - РИА Новости Крым, 17.06.2026
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Пожар вспыхнул на Южном берегу Крыма
Пожар вспыхнул на Южном берегу Крыма - РИА Новости Крым, 17.06.2026
Пожар вспыхнул на Южном берегу Крыма
В Алуште утром в среду вспыхнул пожар в строительной бытовке. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму, возгорание уже потушили. РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T11:27
2026-06-17T11:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. В Алуште утром в среду вспыхнул пожар в строительной бытовке. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму, возгорание уже потушили.Сообщение о загорании отдельно стоящего неэксплуатируемого здания по улице 60 лет СССР, 20 спасатели получили в 08.54. Спустя пять минут пожарные расчеты прибыли на место и выяснили, что горит строительный вагончик размерами в плане 3х5.Как уточнили в ведомстве, площадь возгорания составила 15 квадратных метров. О причинах пожара не сообщается. Информации о пострадавших нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте спустя 15 часов потушили страшный пожар в аварийном жилом домеПожар на Южном берегу Крыма: в Партените горят гаражиЗагорелась зарядка: на пожаре в Армянске спасли шестерых человек
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РИА Новости Крым
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крым, алушта, пожар, гу мчс рф по республике крым, происшествия, новости крыма
Пожар вспыхнул на Южном берегу Крыма

В Алуште утром в среду загорелся строительный вагончик

11:27 17.06.2026 (обновлено: 11:28 17.06.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. В Алуште утром в среду вспыхнул пожар в строительной бытовке. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму, возгорание уже потушили.
Сообщение о загорании отдельно стоящего неэксплуатируемого здания по улице 60 лет СССР, 20 спасатели получили в 08.54. Спустя пять минут пожарные расчеты прибыли на место и выяснили, что горит строительный вагончик размерами в плане 3х5.

"09.02 пожар был локализован. В 09.20 – ликвидация открытого горения, а в 09.34 – ликвидация", - перечислили в МЧС этапы тушения пожара.

Как уточнили в ведомстве, площадь возгорания составила 15 квадратных метров. О причинах пожара не сообщается. Информации о пострадавших нет.
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