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Отправляла Киеву фото кораблей флота: крымчанка пойдет под суд за госизмену
Отправляла Киеву фото кораблей флота: крымчанка пойдет под суд за госизмену - РИА Новости Крым, 17.06.2026
Отправляла Киеву фото кораблей флота: крымчанка пойдет под суд за госизмену
46-летняя жительница Севастополя пойдет под суд по обвинению в государственной измене. Об этом сообщили в прокуратуре города. РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T14:32
2026-06-17T14:32
2026-06-17T14:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. 46-летняя жительница Севастополя пойдет под суд по обвинению в государственной измене. Об этом сообщили в прокуратуре города.Женщина по собственной инициативе в 2022 году связалась с представителем спецслужб Украины и предложила конфиденциальное сотрудничество.Злоумышленницу задержали сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю, она заключена под стражу. Сейчас уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Севастопольский городской суд для рассмотрения по существу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Отправляла Киеву фото кораблей флота: крымчанка пойдет под суд за госизмену
Жительница Севастополя ответит в суде за госизмену