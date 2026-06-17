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Отправляла Киеву фото кораблей флота: крымчанка пойдет под суд за госизмену - РИА Новости Крым, 17.06.2026
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Отправляла Киеву фото кораблей флота: крымчанка пойдет под суд за госизмену
Отправляла Киеву фото кораблей флота: крымчанка пойдет под суд за госизмену - РИА Новости Крым, 17.06.2026
Отправляла Киеву фото кораблей флота: крымчанка пойдет под суд за госизмену
46-летняя жительница Севастополя пойдет под суд по обвинению в государственной измене. Об этом сообщили в прокуратуре города. РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T14:32
2026-06-17T14:32
севастополь
госизмена
прокуратура города севастополя
правосудие
суд
уголовный кодекс
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. 46-летняя жительница Севастополя пойдет под суд по обвинению в государственной измене. Об этом сообщили в прокуратуре города.Женщина по собственной инициативе в 2022 году связалась с представителем спецслужб Украины и предложила конфиденциальное сотрудничество.Злоумышленницу задержали сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю, она заключена под стражу. Сейчас уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Севастопольский городской суд для рассмотрения по существу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, госизмена, прокуратура города севастополя, правосудие, суд, уголовный кодекс, новости севастополя
Отправляла Киеву фото кораблей флота: крымчанка пойдет под суд за госизмену

Жительница Севастополя ответит в суде за госизмену

14:32 17.06.2026
 
© Пресс-служба Прокуратуры СевастополяЖительница Севастополя пойдет под суд за госизмену
Жительница Севастополя пойдет под суд за госизмену
© Пресс-служба Прокуратуры Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. 46-летняя жительница Севастополя пойдет под суд по обвинению в государственной измене. Об этом сообщили в прокуратуре города.
Женщина по собственной инициативе в 2022 году связалась с представителем спецслужб Украины и предложила конфиденциальное сотрудничество.
"С февраля 2022 по сентябрь 2023 года, находясь на территории Севастополя, она производила фотофиксацию мест расположения подразделений, техники и военных объектов ВС РФ, кораблей военно-морского флота на территории Севастополя", - уточнили в надзорном ведомстве.
Злоумышленницу задержали сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю, она заключена под стражу.
Сейчас уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Севастопольский городской суд для рассмотрения по существу.
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Сотрудник ФСБ РФ
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СевастопольГосизменаПрокуратура города СевастополяПравосудиеСудУголовный кодексНовости Севастополя
 
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