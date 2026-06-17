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Открыть движение по Адмирала Октябрьского в Севастополе планируют в июле - РИА Новости Крым, 17.06.2026
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Открыть движение по Адмирала Октябрьского в Севастополе планируют в июле
Открыть движение по Адмирала Октябрьского в Севастополе планируют в июле - РИА Новости Крым, 17.06.2026
Открыть движение по Адмирала Октябрьского в Севастополе планируют в июле
В Севастополе на улице Адмирала Октябрьского завершили асфальтирование дороги, открыть рабочее движение здесь планируют в июле. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T16:31
2026-06-17T16:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым.&nbsp;В Севастополе на улице Адмирала Октябрьского завершили асфальтирование дороги, открыть рабочее движение здесь планируют в июле. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. &nbsp; После запуска рабочего движения по улице Адмирала Октябрьского на улицы Демидова и Шмидта вернут брусчатку, которую демонтировали на время капитального ремонта, заверил губернатор. &nbsp; "Как только запустим полноценное движение, вернем на место брусчатку, которую сняли на время работ с улиц Демидова и Шмидта. Подрядная организация обустроила на объекте 213 буронабивных и 50 анкерных свай. После завершения ремонта подпорные стены будут полностью восстановлены", - добавил он. Как ранее сообщалось, на конец мая строительная готовность объекта составляла около 90%, все работы идут в графике.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Открыть движение по Адмирала Октябрьского в Севастополе планируют в июле

Открыть движение по Адмирала Октябрьского в Севастополе планируют в конце июля

16:31 17.06.2026
 
© Telegram Михаил РазвожаевРемонт дороги на улице Адмирала Октябрьского в Севастополе
Ремонт дороги на улице Адмирала Октябрьского в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе на улице Адмирала Октябрьского завершили асфальтирование дороги, открыть рабочее движение здесь планируют в июле. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.  
"На почти 290 метрах уложили три слоя покрытия. Сейчас подрядная организация облицовывает подпорные стены южно-султаевским гранитом, устанавливает перильные ограждения и пандусы на лестничных сходах. После — приступит к переустройству контактной сети и нанесению дорожной разметки термопластиком. Открыть рабочее движение планируем во второй половине июля", - сообщил он.  
© Telegram Михаил РазвожаевРемонт дороги на улице Адмирала Октябрьского в Севастополе
Ремонт дороги на улице Адмирала Октябрьского в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
Ремонт дороги на улице Адмирала Октябрьского в Севастополе
После запуска рабочего движения по улице Адмирала Октябрьского на улицы Демидова и Шмидта вернут брусчатку, которую демонтировали на время капитального ремонта, заверил губернатор.  
© Telegram Михаил РазвожаевРемонт дороги на улице Адмирала Октябрьского в Севастополе
Ремонт дороги на улице Адмирала Октябрьского в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
Ремонт дороги на улице Адмирала Октябрьского в Севастополе
"Как только запустим полноценное движение, вернем на место брусчатку, которую сняли на время работ с улиц Демидова и Шмидта. Подрядная организация обустроила на объекте 213 буронабивных и 50 анкерных свай. После завершения ремонта подпорные стены будут полностью восстановлены", - добавил он.
© Telegram Михаил РазвожаевРемонт дороги на улице Адмирала Октябрьского в Севастополе
Ремонт дороги на улице Адмирала Октябрьского в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
Ремонт дороги на улице Адмирала Октябрьского в Севастополе
Как ранее сообщалось, на конец мая строительная готовность объекта составляла около 90%, все работы идут в графике.
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