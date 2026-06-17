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Открыть движение по Адмирала Октябрьского в Севастополе планируют в июле

Открыть движение по Адмирала Октябрьского в Севастополе планируют в июле - РИА Новости Крым, 17.06.2026

Открыть движение по Адмирала Октябрьского в Севастополе планируют в июле

В Севастополе на улице Адмирала Октябрьского завершили асфальтирование дороги, открыть рабочее движение здесь планируют в июле. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 17.06.2026

2026-06-17T16:31

2026-06-17T16:31

2026-06-17T16:31

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ремонт и строительство дорог в крыму

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе на улице Адмирала Октябрьского завершили асфальтирование дороги, открыть рабочее движение здесь планируют в июле. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. После запуска рабочего движения по улице Адмирала Октябрьского на улицы Демидова и Шмидта вернут брусчатку, которую демонтировали на время капитального ремонта, заверил губернатор. "Как только запустим полноценное движение, вернем на место брусчатку, которую сняли на время работ с улиц Демидова и Шмидта. Подрядная организация обустроила на объекте 213 буронабивных и 50 анкерных свай. После завершения ремонта подпорные стены будут полностью восстановлены", - добавил он. Как ранее сообщалось, на конец мая строительная готовность объекта составляла около 90%, все работы идут в графике.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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