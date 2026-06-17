"Остров Крым": зачем Киев разгоняет миф об изоляции полуострова
"Остров Крым": зачем Киев разгоняет миф об изоляции полуострова
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАрт-объект "Карта России"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Заявления киевского режима о якобы "предстоящей изоляции Крыма и превращении его в остров", являются не более чем информационной кампанией и попыткой расположить к себе президента США Дональда Трампа. Такое мнение в разговоре с РИА Новости Крым высказал политолог Денис Батурин.
На фоне сложностей с логистикой, которые возникли после атак ВСУ, министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что Крым якобы скоро станет островом, а повседневная жизнь на нем "станет невыносимой". Политологи же уверены - это очередной вброс.
"Все это делается, чтобы перевербовать Дональда Трампа в рамках стратегии Европы и Украины по давлению на Россию и выполнении Москвой не приемлемых для Кремля условий", - уверен политолог.
По его мнению, заявления многих украинских представителей, начиная от главы киевского режима Владимира Зеленского и министра обороны Украины Михаила Федорова и заканчивая отставными офицерами НАТО, усилились накануне целого ряда событий: саммита "Большой семерки", предстоящей встречи в формате Рамштайн в Брюсселе, назначенной на 18 июня, а также подписания предварительного соглашения о прекращении войны между США и Ираном в пятницу в Женеве.
По его словам, в преддверии этих же событий участились и атаки ВСУ на логистику Крыма и новых территорий. Однако такими методами "отрезать полуостров не получится, отметил политолог.
"Да, они пытаются нарушить логистику в Крым, но изолировать полуостров им не удастся, - сказал Батурин. - В данном случае Киев способен только на имитацию изоляции".
Ранее директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии философского факультета КФУ Олег Шевченко высказал мнение, что на саммите G7 может подниматься вопрос о перспективе войны Запада с Россией в ближайшие годы, а именно продолжать ли вливать деньги в Украину в рамках подготовки к возможному столкновению с Россией или нет.
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