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"Остров Крым": зачем Киев разгоняет миф об изоляции полуострова - РИА Новости Крым, 17.06.2026
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"Остров Крым": зачем Киев разгоняет миф об изоляции полуострова
"Остров Крым": зачем Киев разгоняет миф об изоляции полуострова - РИА Новости Крым, 17.06.2026
"Остров Крым": зачем Киев разгоняет миф об изоляции полуострова
Заявления киевского режима о якобы "предстоящей изоляции Крыма и превращении его в остров", являются не более чем информационной кампанией и попыткой... РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T17:16
2026-06-17T17:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Заявления киевского режима о якобы "предстоящей изоляции Крыма и превращении его в остров", являются не более чем информационной кампанией и попыткой расположить к себе президента США Дональда Трампа. Такое мнение в разговоре с РИА Новости Крым высказал политолог Денис Батурин.На фоне сложностей с логистикой, которые возникли после атак ВСУ, министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что Крым якобы скоро станет островом, а повседневная жизнь на нем "станет невыносимой". Политологи же уверены - это очередной вброс.По его мнению, заявления многих украинских представителей, начиная от главы киевского режима Владимира Зеленского и министра обороны Украины Михаила Федорова и заканчивая отставными офицерами НАТО, усилились накануне целого ряда событий: саммита "Большой семерки", предстоящей встречи в формате Рамштайн в Брюсселе, назначенной на 18 июня, а также подписания предварительного соглашения о прекращении войны между США и Ираном в пятницу в Женеве.По его словам, в преддверии этих же событий участились и атаки ВСУ на логистику Крыма и новых территорий. Однако такими методами "отрезать полуостров не получится, отметил политолог.Ранее директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии философского факультета КФУ Олег Шевченко высказал мнение, что на саммите G7 может подниматься вопрос о перспективе войны Запада с Россией в ближайшие годы, а именно продолжать ли вливать деньги в Украину в рамках подготовки к возможному столкновению с Россией или нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дух Анкориджа: чего ждать от визита в Россию Уиткоффа и КушнераПросто развалятся: Лавров обозначил совместные перспективы ЕС и Украины"Заветное" членство: возьмут ли Украину в ЕС и что будет дальше
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4.7
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крым, новости крыма, денис батурин, украина, россия, сша, дональд трамп
"Остров Крым": зачем Киев разгоняет миф об изоляции полуострова

"Остров Крым": зачем Киев разгоняет миф об изоляции полуострова

17:16 17.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАрт-объект "Карта России"
Арт-объект Карта России - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Заявления киевского режима о якобы "предстоящей изоляции Крыма и превращении его в остров", являются не более чем информационной кампанией и попыткой расположить к себе президента США Дональда Трампа. Такое мнение в разговоре с РИА Новости Крым высказал политолог Денис Батурин.
На фоне сложностей с логистикой, которые возникли после атак ВСУ, министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что Крым якобы скоро станет островом, а повседневная жизнь на нем "станет невыносимой". Политологи же уверены - это очередной вброс.

"Все это делается, чтобы перевербовать Дональда Трампа в рамках стратегии Европы и Украины по давлению на Россию и выполнении Москвой не приемлемых для Кремля условий", - уверен политолог.

По его мнению, заявления многих украинских представителей, начиная от главы киевского режима Владимира Зеленского и министра обороны Украины Михаила Федорова и заканчивая отставными офицерами НАТО, усилились накануне целого ряда событий: саммита "Большой семерки", предстоящей встречи в формате Рамштайн в Брюсселе, назначенной на 18 июня, а также подписания предварительного соглашения о прекращении войны между США и Ираном в пятницу в Женеве.
По его словам, в преддверии этих же событий участились и атаки ВСУ на логистику Крыма и новых территорий. Однако такими методами "отрезать полуостров не получится, отметил политолог.
"Да, они пытаются нарушить логистику в Крым, но изолировать полуостров им не удастся, - сказал Батурин. - В данном случае Киев способен только на имитацию изоляции".
Ранее директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии философского факультета КФУ Олег Шевченко высказал мнение, что на саммите G7 может подниматься вопрос о перспективе войны Запада с Россией в ближайшие годы, а именно продолжать ли вливать деньги в Украину в рамках подготовки к возможному столкновению с Россией или нет.
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