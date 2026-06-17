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Осенью канализационный коллектор в Алуште начнут готовить к запуску - РИА Новости Крым, 17.06.2026
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Осенью канализационный коллектор в Алуште начнут готовить к запуску
Осенью канализационный коллектор в Алуште начнут готовить к запуску - РИА Новости Крым, 17.06.2026
Осенью канализационный коллектор в Алуште начнут готовить к запуску
Активная фаза реконструкции канализационной насосной станции в Алуште начнется в августе — сентябре 2026 года, после завершения курортного сезона. Сейчас... РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T21:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Активная фаза реконструкции канализационной насосной станции в Алуште начнется в августе — сентябре 2026 года, после завершения курортного сезона. Сейчас завершен масштабный этап подготовительных и строительно‑монтажных работ. Об этом сообщили в пресс-службе госпредприятия "Вода Крыма".По информации предприятия, уже созданы условия для безопасного и эффективного ведения работ: площадка насосной ограждена, смонтировано временное освещение и электроснабжение, установлена система видеонаблюдения. Для персонала оборудованы бытовки, доставлены все необходимые материалы — от леса и металла до железобетонных изделий и задвижек.Кроме того, смонтированы новые дробилки, заменена водная задвижка, завершен демонтаж отделочных покрытий в вентиляционном помещении, коридорах и бытовых помещениях.Параллельно идет демонтаж систем отопления, водопроводов, металлических шкафов. В коридорах и бытовых помещениях на 95% выполнен демонтаж полов.Реконструкция станции проводятся в рамках федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры" за счет средств федерального бюджета.Ранее сообщалось, что в селе Изобильное под Алуштой стартовало строительство новой канализационной сети протяженностью почти шесть километров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как идет строительство канализационного коллектора в БалаклавеРеконструкция очистных для Евпатории – когда закончат работыВ 2026 году в Крыму ввели в эксплуатацию около 245 тысяч квадратных метров жилья
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крым, новости крыма, алушта, канализационный коллектор, вода крыма
Осенью канализационный коллектор в Алуште начнут готовить к запуску

Канализационную насосную станцию в Алуште начнут готовить к запуску осенью

21:11 17.06.2026
 
© Пресс-служба ГУП РК "Вода Крыма"В Алуште реконструируют канализационную насосную станцию
В Алуште реконструируют канализационную насосную станцию
© Пресс-служба ГУП РК "Вода Крыма"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Активная фаза реконструкции канализационной насосной станции в Алуште начнется в августе — сентябре 2026 года, после завершения курортного сезона. Сейчас завершен масштабный этап подготовительных и строительно‑монтажных работ. Об этом сообщили в пресс-службе госпредприятия "Вода Крыма".
По информации предприятия, уже созданы условия для безопасного и эффективного ведения работ: площадка насосной ограждена, смонтировано временное освещение и электроснабжение, установлена система видеонаблюдения. Для персонала оборудованы бытовки, доставлены все необходимые материалы — от леса и металла до железобетонных изделий и задвижек.
"К середине июня специалисты подрядной организации перенесли водовод и резервный силовой кабель из зоны застройки, изготовили шпунты для котлована под временный резервуар, демонтировали 2 насоса, вывезли 10 тонн неработающего оборудования, а также очистили грабельный зал от 5 тонн мусора", - рассказали в пресс-службе.
Кроме того, смонтированы новые дробилки, заменена водная задвижка, завершен демонтаж отделочных покрытий в вентиляционном помещении, коридорах и бытовых помещениях.
Параллельно идет демонтаж систем отопления, водопроводов, металлических шкафов. В коридорах и бытовых помещениях на 95% выполнен демонтаж полов.
Реконструкция станции проводятся в рамках федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры" за счет средств федерального бюджета.
Ранее сообщалось, что в селе Изобильное под Алуштой стартовало строительство новой канализационной сети протяженностью почти шесть километров.
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В 2026 году в Крыму ввели в эксплуатацию около 245 тысяч квадратных метров жилья
 
КрымНовости КрымаАлуштаКанализационный коллекторВода Крыма
 
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