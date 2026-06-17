https://crimea.ria.ru/20260617/osenyu-kanalizatsionnyy-kollektor-v-alushte-nachnut-gotovit-k-zapusku-1156928153.html

Осенью канализационный коллектор в Алуште начнут готовить к запуску

Осенью канализационный коллектор в Алуште начнут готовить к запуску - РИА Новости Крым, 17.06.2026

Осенью канализационный коллектор в Алуште начнут готовить к запуску

Активная фаза реконструкции канализационной насосной станции в Алуште начнется в августе — сентябре 2026 года, после завершения курортного сезона. Сейчас... РИА Новости Крым, 17.06.2026

2026-06-17T21:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Активная фаза реконструкции канализационной насосной станции в Алуште начнется в августе — сентябре 2026 года, после завершения курортного сезона. Сейчас завершен масштабный этап подготовительных и строительно‑монтажных работ. Об этом сообщили в пресс-службе госпредприятия "Вода Крыма".По информации предприятия, уже созданы условия для безопасного и эффективного ведения работ: площадка насосной ограждена, смонтировано временное освещение и электроснабжение, установлена система видеонаблюдения. Для персонала оборудованы бытовки, доставлены все необходимые материалы — от леса и металла до железобетонных изделий и задвижек.Кроме того, смонтированы новые дробилки, заменена водная задвижка, завершен демонтаж отделочных покрытий в вентиляционном помещении, коридорах и бытовых помещениях.Параллельно идет демонтаж систем отопления, водопроводов, металлических шкафов. В коридорах и бытовых помещениях на 95% выполнен демонтаж полов.Реконструкция станции проводятся в рамках федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры" за счет средств федерального бюджета.Ранее сообщалось, что в селе Изобильное под Алуштой стартовало строительство новой канализационной сети протяженностью почти шесть километров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как идет строительство канализационного коллектора в БалаклавеРеконструкция очистных для Евпатории – когда закончат работыВ 2026 году в Крыму ввели в эксплуатацию около 245 тысяч квадратных метров жилья

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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