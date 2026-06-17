https://crimea.ria.ru/20260617/obschestvennaya-palata-kryma-obnovilas-na-50-1156934833.html

Общественная палата Крыма обновилась на 50%

Общественная палата Крыма обновилась на 50% - РИА Новости Крым, 17.06.2026

Общественная палата Крыма обновилась на 50%

Завершился процесс формирования Общественной палаты Республики Крым (ОП РК), ее состав обновился на 50%. Об этом сообщил заместитель председателя ОП РК Владимир РИА Новости Крым, 17.06.2026

2026-06-17T13:51

2026-06-17T13:51

2026-06-17T13:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Завершился процесс формирования Общественной палаты Республики Крым (ОП РК), ее состав обновился на 50%. Об этом сообщил заместитель председателя ОП РК Владимир Резанов в ходе видеомоста в пресс-центре РИА Новости Крым.Он отметил, что состав Общественной палаты Крыма обновился на 50%."Пришли очень серьезные, талантливые люди, которые готовы работать. Я думаю, это придаст импульс развитию нашего общественного института", - подчеркнул заместитель председателя ОП РК.Резанов добавил, что накануне выборов депутатов Госдумы нового созыва Общественные палаты в России очень плотно занимаются институтом общественных наблюдателей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферопольском ботсаду появился живой символ единства народовГОСТ для детских площадок: что должно быть регламентировано - экспертыЧего не хватает для обязательного экзамена по истории в России – мнение

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