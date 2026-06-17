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Общественная палата Крыма обновилась на 50% - РИА Новости Крым, 17.06.2026
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Общественная палата Крыма обновилась на 50%
Общественная палата Крыма обновилась на 50% - РИА Новости Крым, 17.06.2026
Общественная палата Крыма обновилась на 50%
Завершился процесс формирования Общественной палаты Республики Крым (ОП РК), ее состав обновился на 50%. Об этом сообщил заместитель председателя ОП РК Владимир РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T13:51
2026-06-17T13:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Завершился процесс формирования Общественной палаты Республики Крым (ОП РК), ее состав обновился на 50%. Об этом сообщил заместитель председателя ОП РК Владимир Резанов в ходе видеомоста в пресс-центре РИА Новости Крым.Он отметил, что состав Общественной палаты Крыма обновился на 50%."Пришли очень серьезные, талантливые люди, которые готовы работать. Я думаю, это придаст импульс развитию нашего общественного института", - подчеркнул заместитель председателя ОП РК.Резанов добавил, что накануне выборов депутатов Госдумы нового созыва Общественные палаты в России очень плотно занимаются институтом общественных наблюдателей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферопольском ботсаду появился живой символ единства народовГОСТ для детских площадок: что должно быть регламентировано - экспертыЧего не хватает для обязательного экзамена по истории в России – мнение
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РИА Новости Крым
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96
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новости крыма, общественная палата крыма, крым, общество
Общественная палата Крыма обновилась на 50%

В Крыму завершилось формирование региональной Общественной палаты

13:51 17.06.2026
 
Общественная палата Крыма отмечает десятилетний юбилей
Общественная палата Крыма отмечает десятилетний юбилей
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Завершился процесс формирования Общественной палаты Республики Крым (ОП РК), ее состав обновился на 50%. Об этом сообщил заместитель председателя ОП РК Владимир Резанов в ходе видеомоста в пресс-центре РИА Новости Крым.
"15 июня в Общественной палате Крыма две трети из уже утвержденных Государственным советом РК и главой республики Сергеем Аксеновым членов палаты пятого, юбилейного состава утвердили одну треть от наших местных общественных организаций. Процесс формирования завершился. После первого заседания члены палаты вступят в свои полномочия", - рассказал Резанов.
Он отметил, что состав Общественной палаты Крыма обновился на 50%.
"Пришли очень серьезные, талантливые люди, которые готовы работать. Я думаю, это придаст импульс развитию нашего общественного института", - подчеркнул заместитель председателя ОП РК.
Резанов добавил, что накануне выборов депутатов Госдумы нового созыва Общественные палаты в России очень плотно занимаются институтом общественных наблюдателей.
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