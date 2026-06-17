https://crimea.ria.ru/20260617/nuzhen-li-zapret-motopokatushek-po-nocham-vo-vsey-rossii--mnenie-1156930558.html

Нужен ли запрет "мотопокатушек" по ночам во всей России – мнение

Нужен ли запрет "мотопокатушек" по ночам во всей России – мнение - РИА Новости Крым, 17.06.2026

Нужен ли запрет "мотопокатушек" по ночам во всей России – мнение

Опыт Крыма, где на законодательном уровне временно запретили использовать мототехнику по ночам из-за осложнения работы военных при отражении атак беспилотников, РИА Новости Крым, 17.06.2026

2026-06-17T12:12

2026-06-17T12:12

2026-06-17T12:12

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мототранспорт

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россия

александр гусев

закон и право

мнения

беспилотник (бпла, дрон)

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Опыт Крыма, где на законодательном уровне временно запретили использовать мототехнику по ночам из-за осложнения работы военных при отражении атак беспилотников, нужно масштабировать на все регионы России. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.Накануне, 16 июня, глава республики Сергей Аксенов объявил, что своим указом и до особого распоряжения вводит в Крыму запрет на передвижение мототранспорта (мотоциклов, мопедов, питбайков, квадроциклов, мотороллеров и пр.) в ночное время – с 22-00 до 06-00. Цель принятых мер – обеспечеть общественную безопасность, охрану военных, а также важных государственных и специальных объектов, подчеркнул он.Он уверен, что такие меры в значительной степени смогут решить проблему с обеспечением безопасности населенных пунктов и граждан России уже хотя бы потому, что звуки мототехники перестанут отвлекать и дезориентировать военных при отражении атак врага."Есть два процесса воспитания: принуждение и убеждение. Если убеждение не помогает, наступает подготовка к другому процессу воспитания и образования... Государство должно быть сильным по отношению к собственному суверенитету, независимости и обеспечению безопасности граждан. И здесь все средства хороши. Тем более сейчас очень тяжелое, сложное время", – заключил он.На днях в эфире радио "Спутник в Крыму" первый зампредседателя Комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ, историк Армен Гаспарян высказал мнение, что мотоциклистов и мопедистов в Крыму, которые выезжают как по команде во время объявления воздушной тревоги, мешая военным распознавать вражеские цели и дестабилизируя обстановку, следует привлекать к ответственности, приняв соответствующие документы на законодательном уровне.Ранее участник СВО, депутат Госсовета Крыма Виктор Аносов рассказал, что звук летящего беспилотника самолетного типа похож на звук работающего двигателя мопеда, именно такими ВСУ как правило атакуют Крым, поскольку "вертолетные" БПЛА имеют ограниченный радиус действия.Крымчане стали чаще жаловаться на выезд мотоциклистов во время тревог ночью после усиления атак беспилотников ВСУ на полуостров в 2026 году.Утром 17 июня, например, всего за 2 часа над Черным морем и девятью регионами России были уничтожены 44 дрона. А днем ранее российская ПВО перехватила и уничтожила 157 украинских беспилотников над Крымом и другими регионами РФ, а также над черноморской акваторией.На днях власти Феодосии призвали жителей и гостей не ездить ночью на мотоциклах из-за того, что "мототранспортные средства обладают высокой шумовой интенсивностью и могут дезориентировать военных специалистов" в условиях объявления тревог.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный налет дронов ВСУ на Подмосковье – пылают пожары и ранены люди На подлете к Москве уничтожили 60 беспилотников Трехлетняя девочка и ее мать пострадали из-за удара дрона в ЛНР

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, мототранспорт, крым, россия, александр гусев, закон и право, мнения, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя