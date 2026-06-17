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Над Севастополем работает ПВО - РИА Новости Крым, 17.06.2026
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Над Севастополем работает ПВО
Над Севастополем работает ПВО - РИА Новости Крым, 17.06.2026
Над Севастополем работает ПВО
В Севастополе военные отражают воздушную атаку ВСУ на город, уже сбит один дрон в районе Сапун-горы. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T09:58
2026-06-17T10:08
михаил развожаев
севастополь
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пво
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе военные отражают воздушную атаку ВСУ на город, уже сбит один дрон в районе Сапун-горы. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Воздушная тревога объявлена в Севастополе в 9.22.Он призвал жителей и гостей города сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах.Ранее сообщалось, что российские силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 157 украинских беспилотников над Крымом и другими регионами России, а также над акваторией Черного моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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михаил развожаев, севастополь, атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, пво, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости сво, новости севастополя, крым, новости крыма, срочные новости крыма
Над Севастополем работает ПВО

В Севастополе в районе Сапун-горы сбит беспилотник

09:58 17.06.2026 (обновлено: 10:08 17.06.2026)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа мобильной огневой группы группировки "Южная" на Константиновском направлении СВО
Боевая работа мобильной огневой группы группировки Южная на Константиновском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе военные отражают воздушную атаку ВСУ на город, уже сбит один дрон в районе Сапун-горы. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Воздушная тревога объявлена в Севастополе в 9.22.
"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Сбит 1 БПЛА в районе Сапун-горы", - рассказал губернатор.
Он призвал жителей и гостей города сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах.
Ранее сообщалось, что российские силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 157 украинских беспилотников над Крымом и другими регионами России, а также над акваторией Черного моря.
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