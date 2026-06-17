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Над Севастополем работает ПВО
Над Севастополем работает ПВО - РИА Новости Крым, 17.06.2026
Над Севастополем работает ПВО
В Севастополе военные отражают воздушную атаку ВСУ на город, уже сбит один дрон в районе Сапун-горы. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T09:58
2026-06-17T09:58
2026-06-17T10:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе военные отражают воздушную атаку ВСУ на город, уже сбит один дрон в районе Сапун-горы. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Воздушная тревога объявлена в Севастополе в 9.22.Он призвал жителей и гостей города сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах.Ранее сообщалось, что российские силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 157 украинских беспилотников над Крымом и другими регионами России, а также над акваторией Черного моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Над Севастополем работает ПВО
В Севастополе в районе Сапун-горы сбит беспилотник
09:58 17.06.2026 (обновлено: 10:08 17.06.2026)