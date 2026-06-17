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Над Севастополем работает ПВО

Над Севастополем работает ПВО - РИА Новости Крым, 17.06.2026

Над Севастополем работает ПВО

В Севастополе военные отражают воздушную атаку ВСУ на город, уже сбит один дрон в районе Сапун-горы. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 17.06.2026

2026-06-17T09:58

2026-06-17T09:58

2026-06-17T10:08

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севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе военные отражают воздушную атаку ВСУ на город, уже сбит один дрон в районе Сапун-горы. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Воздушная тревога объявлена в Севастополе в 9.22.Он призвал жителей и гостей города сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах.Ранее сообщалось, что российские силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 157 украинских беспилотников над Крымом и другими регионами России, а также над акваторией Черного моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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