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Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 17.06.2026
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Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники
Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 17.06.2026
Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники
Российская ПВО за ночь перехватила и уничтожила 157 украинских беспилотников над Крымом и другими регионами России, а также над акваторией Черного моря,... РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T07:36
2026-06-17T07:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Российская ПВО за ночь перехватила и уничтожила 157 украинских беспилотников над Крымом и другими регионами России, а также над акваторией Черного моря, сообщает Минобороны.В том числе вражеские дроны сбили над Крымом, Кубанью, акваторией Черного моря, а также территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Смоленской, Липецкой, Тверской, Рязанской, Ростовской, Астраханской областей, Московского региона. Накануне вечером в Крыму объявляли беспилотную опасность, над полуостровом работали силы противовоздушной обороны. Во второй половине дня вторника российские средства ПВО перехватили и уничтожила 40 украинских беспилотников над Крымом и другими регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:151 украинский дрон ликвидировали над Крымом и еще 16 регионами РоссииМассированный налет дронов ВСУ на Подмосковье – пылают пожары и ранены людиЧего добивается Украина террором Крыма и на что еще способна – мнение
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министерство обороны рф, пво, атаки всу, атаки всу на крым, крым, черное море, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости сво
Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники

Над Крымом и еще 14 регионами России уничтожены 157 беспилотников ВСУ

07:36 17.06.2026 (обновлено: 07:39 17.06.2026)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкГруппа воздушного прикрытия группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Группа воздушного прикрытия группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Российская ПВО за ночь перехватила и уничтожила 157 украинских беспилотников над Крымом и другими регионами России, а также над акваторией Черного моря, сообщает Минобороны.

"В период с 20.00 16 июня до 07.00 17 июня текущего года дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 157 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.

В том числе вражеские дроны сбили над Крымом, Кубанью, акваторией Черного моря, а также территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Смоленской, Липецкой, Тверской, Рязанской, Ростовской, Астраханской областей, Московского региона.
Накануне вечером в Крыму объявляли беспилотную опасность, над полуостровом работали силы противовоздушной обороны. Во второй половине дня вторника российские средства ПВО перехватили и уничтожила 40 украинских беспилотников над Крымом и другими регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
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Министерство обороны РФПВОАтаки ВСУАтаки ВСУ на КрымКрымЧерное мореБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьНовости СВО
 
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