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Над Крымом и Черным морем отработала ПВО

Над Крымом и Черным морем отработала ПВО - РИА Новости Крым, 17.06.2026

Над Крымом и Черным морем отработала ПВО

Силы противовоздушной обороны России отразили новую атаку ВСУ на Крым, Кубань и другие регионы России. За пять часов над страной сбили еще 72 беспилотника. Об... РИА Новости Крым, 17.06.2026

2026-06-17T14:33

2026-06-17T14:33

2026-06-17T14:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новую атаку ВСУ на Крым, Кубань и другие регионы России. За пять часов над страной сбили еще 72 беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что удары отбиты в период с 9 утра до 14:00.Это уже третья волна ударов по России за среду. В ночь российская ПВО перехватила и уничтожила 157 украинских беспилотников над Крымом и другими регионами России, а также над акваторией Черного моря. Утром за два часа над регионами России и акваторией Черного моря сбили еще 44 дрона.В среду утром в Севастополе объявлена воздушная тревога. Военные уже сбили один БПЛА в районе Сапун-горы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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