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Над Крымом и Черным морем отработала ПВО - РИА Новости Крым, 17.06.2026
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Над Крымом и Черным морем отработала ПВО
Над Крымом и Черным морем отработала ПВО - РИА Новости Крым, 17.06.2026
Над Крымом и Черным морем отработала ПВО
Силы противовоздушной обороны России отразили новую атаку ВСУ на Крым, Кубань и другие регионы России. За пять часов над страной сбили еще 72 беспилотника. Об... РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T14:33
2026-06-17T14:44
министерство обороны рф
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черное море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новую атаку ВСУ на Крым, Кубань и другие регионы России. За пять часов над страной сбили еще 72 беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что удары отбиты в период с 9 утра до 14:00.Это уже третья волна ударов по России за среду. В ночь российская ПВО перехватила и уничтожила 157 украинских беспилотников над Крымом и другими регионами России, а также над акваторией Черного моря. Утром за два часа над регионами России и акваторией Черного моря сбили еще 44 дрона.В среду утром в Севастополе объявлена воздушная тревога. Военные уже сбили один БПЛА в районе Сапун-горы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, пво, крым, краснодарский край, черное море, атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости, новости крыма
Над Крымом и Черным морем отработала ПВО

Над Крымом и еще 10 регионами России сбили еще 72 беспилотника

14:33 17.06.2026 (обновлено: 14:44 17.06.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новую атаку ВСУ на Крым, Кубань и другие регионы России. За пять часов над страной сбили еще 72 беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что удары отбиты в период с 9 утра до 14:00.
"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 72 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Рязанской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
Это уже третья волна ударов по России за среду. В ночь российская ПВО перехватила и уничтожила 157 украинских беспилотников над Крымом и другими регионами России, а также над акваторией Черного моря. Утром за два часа над регионами России и акваторией Черного моря сбили еще 44 дрона.
В среду утром в Севастополе объявлена воздушная тревога. Военные уже сбили один БПЛА в районе Сапун-горы.
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