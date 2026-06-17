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Над Черным морем и 9 регионами России уничтожены 44 дрона за два часа
Над Черным морем и 9 регионами России уничтожены 44 дрона за два часа - РИА Новости Крым, 17.06.2026
Над Черным морем и 9 регионами России уничтожены 44 дрона за два часа
В среду утром силы ПВО уничтожили 44 вражеских беспилотника над регионами России и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T10:09
2026-06-17T10:09
2026-06-17T10:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. В среду утром силы ПВО уничтожили 44 вражеских беспилотника над регионами России и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что удвры были отражены в период с 7 до 9 утра.Минувшей ночью российская ПВО перехватила и уничтожила 157 украинских беспилотников над Крымом и другими регионами России, а также над акваторией Черного моря. В среду утром в Севастополе объявлена воздушная тревога. Военные уже сбили один БПЛА в районе Сапун-горы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Над Черным морем и 9 регионами России уничтожены 44 дрона за два часа
Силы ПВО за два часа сбили 44 беспилотника над Черным морем и 9 регионами России
10:09 17.06.2026 (обновлено: 10:12 17.06.2026)