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Над Черным морем и 9 регионами России уничтожены 44 дрона за два часа - РИА Новости Крым, 17.06.2026
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Над Черным морем и 9 регионами России уничтожены 44 дрона за два часа
Над Черным морем и 9 регионами России уничтожены 44 дрона за два часа - РИА Новости Крым, 17.06.2026
Над Черным морем и 9 регионами России уничтожены 44 дрона за два часа
В среду утром силы ПВО уничтожили 44 вражеских беспилотника над регионами России и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T10:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. В среду утром силы ПВО уничтожили 44 вражеских беспилотника над регионами России и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что удвры были отражены в период с 7 до 9 утра.Минувшей ночью российская ПВО перехватила и уничтожила 157 украинских беспилотников над Крымом и другими регионами России, а также над акваторией Черного моря. В среду утром в Севастополе объявлена воздушная тревога. Военные уже сбили один БПЛА в районе Сапун-горы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, пво, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, черное море, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), брянская область, курская область, калужская область, тульская область, рязанская область, воронежская область, краснодарский край, московская область
Над Черным морем и 9 регионами России уничтожены 44 дрона за два часа

Силы ПВО за два часа сбили 44 беспилотника над Черным морем и 9 регионами России

10:09 17.06.2026 (обновлено: 10:12 17.06.2026)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваРабота ПВО
Работа ПВО
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. В среду утром силы ПВО уничтожили 44 вражеских беспилотника над регионами России и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что удвры были отражены в период с 7 до 9 утра.
"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Тверской, Рязанской, Воронежской областей, Московского региона, Краснодарского края и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
Минувшей ночью российская ПВО перехватила и уничтожила 157 украинских беспилотников над Крымом и другими регионами России, а также над акваторией Черного моря.
В среду утром в Севастополе объявлена воздушная тревога. Военные уже сбили один БПЛА в районе Сапун-горы.
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Заголовок открываемого материала
10:24Отбой тревоги объявлен в Севастополе
10:09Над Черным морем и 9 регионами России уничтожены 44 дрона за два часа
09:58Над Севастополем работает ПВО
09:56Крымские дроноводы ударом "Молнии" разбили миномет ВСУ на правом берегу Днепра
09:48В Феодосии в среду бензин будет на 12 АЗС – адреса
09:34Где сегодня купить бензин и дизельное топливо в Севастополе
09:25Более 50 населенных пунктов Крыма остались без света
09:23В Севастополе объявлена воздушная тревога
09:17Морской транспорт в Севастополе остановили
08:44Бензин и дизель в Саках – где искать в среду
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08:29На рынках Крыма нашли более 700 кг опасных продуктов
08:16Где купить топливо в Судаке 17 июня
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