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На рынках Крыма нашли более 700 кг опасных продуктов
На рынках Крыма нашли более 700 кг опасных продуктов - РИА Новости Крым, 17.06.2026
На рынках Крыма нашли более 700 кг опасных продуктов
За первую половину июня на крымских рынках обнаружили более 700 килограммов потенциально опасных продуктов. Об этом сообщили в Государственном комитете... РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T08:29
2026-06-17T08:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. За первую половину июня на крымских рынках обнаружили более 700 килограммов потенциально опасных продуктов. Об этом сообщили в Государственном комитете ветеринарии Крыма.И отметили, что выявленную продукцию изъяли и направили на утилизацию.Ранее сообщалось, что в Севастополе нашли более 740 килограммов опасной пищевой продукции на двух перерабатывающих предприятиях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Продовольственный кризис в Крыму на фоне дефицита топлива не зафиксирован – властиДорогие продукты и лекарства: в правительстве рассказали о борьбе с ростом ценВиноделие в Крыму развивается колоссальными темпами – эксперт
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На рынках Крыма нашли более 700 кг опасных продуктов
На рынках Крыма нашли более 700 кг потенциально опасных продуктов