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На рынках Крыма нашли более 700 кг опасных продуктов - РИА Новости Крым, 17.06.2026
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На рынках Крыма нашли более 700 кг опасных продуктов
На рынках Крыма нашли более 700 кг опасных продуктов - РИА Новости Крым, 17.06.2026
На рынках Крыма нашли более 700 кг опасных продуктов
За первую половину июня на крымских рынках обнаружили более 700 килограммов потенциально опасных продуктов. Об этом сообщили в Государственном комитете... РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T08:29
2026-06-17T08:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. За первую половину июня на крымских рынках обнаружили более 700 килограммов потенциально опасных продуктов. Об этом сообщили в Государственном комитете ветеринарии Крыма.И отметили, что выявленную продукцию изъяли и направили на утилизацию.Ранее сообщалось, что в Севастополе нашли более 740 килограммов опасной пищевой продукции на двух перерабатывающих предприятиях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Продовольственный кризис в Крыму на фоне дефицита топлива не зафиксирован – властиДорогие продукты и лекарства: в правительстве рассказали о борьбе с ростом ценВиноделие в Крыму развивается колоссальными темпами – эксперт
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РИА Новости Крым
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60
новости крыма, крым, госкомитет ветеринарии республики крым , продукты, происшествия
На рынках Крыма нашли более 700 кг опасных продуктов

На рынках Крыма нашли более 700 кг потенциально опасных продуктов

08:29 17.06.2026
 
© Государственный комитет ветеринарии Республики КрымМясо
Мясо
© Государственный комитет ветеринарии Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. За первую половину июня на крымских рынках обнаружили более 700 килограммов потенциально опасных продуктов. Об этом сообщили в Государственном комитете ветеринарии Крыма.
"В период с 1 по 15 июня государственные лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы Крыма провели мониторинг и контроль продукции животноводства, реализуемой на местных рынках. В результате данных мероприятий были предотвращены случаи допуска на прилавки более 700 кг потенциально опасных продуктов", – рассказали в комитете.
И отметили, что выявленную продукцию изъяли и направили на утилизацию.
Ранее сообщалось, что в Севастополе нашли более 740 килограммов опасной пищевой продукции на двух перерабатывающих предприятиях.
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Новости КрымаКрымГоскомитет ветеринарии Республики КрымПродуктыПроисшествия
 
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