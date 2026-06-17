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"На любой БПЛА есть противоядие" - Лавров об угрозах Киева сделать Крым островом - РИА Новости Крым, 17.06.2026
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"На любой БПЛА есть противоядие" - Лавров об угрозах Киева сделать Крым островом
"На любой БПЛА есть противоядие" - Лавров об угрозах Киева сделать Крым островом - РИА Новости Крым, 17.06.2026
"На любой БПЛА есть противоядие" - Лавров об угрозах Киева сделать Крым островом
Глава российского Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину прокомментировал угрозы Киева "сделать Крым островом". РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T18:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Глава российского Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину прокомментировал угрозы Киева "сделать Крым островом". На фоне сложностей с логистикой, которые возникли после атак ВСУ, министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что Крым якобы скоро станет островом, а повседневная жизнь на нем "станет невыносимой". Политологи же назвали это очередным вбросом.И выразил мнение, что эти громкие заявления связаны с тем, что "он (министр Федоров – ред.) недавно в должности и ему освоиться надо".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, новости крыма, сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), украина
"На любой БПЛА есть противоядие" - Лавров об угрозах Киева сделать Крым островом

"На любой БПЛА есть противоядие" - Лавров ответил на угрозы Киева сделать Крым островом

18:58 17.06.2026 (обновлено: 19:06 17.06.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова
Пресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Глава российского Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину прокомментировал угрозы Киева "сделать Крым островом".
На фоне сложностей с логистикой, которые возникли после атак ВСУ, министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что Крым якобы скоро станет островом, а повседневная жизнь на нем "станет невыносимой". Политологи же назвали это очередным вбросом.
"Да, он сказал, но я не очень понял, каким образом он собирается это сделать, потому что он ссылался на беспилотники. Ну, на любой беспилотник есть противоядие. И мы над этим сейчас самым активным образом работаем", - сказал Лавров.
И выразил мнение, что эти громкие заявления связаны с тем, что "он (министр Федоров – ред.) недавно в должности и ему освоиться надо".
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