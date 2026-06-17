https://crimea.ria.ru/20260617/na-gospodderzhku-khlebopekarnoy-otrasli-sevastopolya-napravyat-36-millionov-rubley-1156942784.html
На господдержку хлебопекарной отрасли Севастополя направят 36 миллионов рублей
На господдержку хлебопекарной отрасли Севастополя направят 36 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 17.06.2026
На господдержку хлебопекарной отрасли Севастополя направят 36 миллионов рублей
В 2026 году на меры государственной поддержки хлебопекарной промышленности Севастополя выделено 36 млн рублей. Об этом сообщили в департаменте сельского... РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T19:13
2026-06-17T19:13
2026-06-17T19:13
севастополь
хлеб
производство в крыму
новости севастополя
субсидии
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0a/1144057582_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_127d5ca979ea6436ffab856b970701a2.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. В 2026 году на меры государственной поддержки хлебопекарной промышленности Севастополя выделено 36 млн рублей. Об этом сообщили в департаменте сельского хозяйства и потребительского рынка.Благодаря поддержке правительства в городе уже 4 года сохраняется неизменной цена на два вида хлеба: "Формовой" и "Дарницкий" — 20 рублей за штуку при сохранении веса и состава.Ведущий производитель хлебобулочных изделий в Севастополе ежедневно выпускает более 63 тонн продукции, а его ассортимент насчитывает свыше 200 наименований. С начала года предприятием уже произведено почти 6 тысяч тонн хлеба. До конца 2026 года завод планирует произвести и реализовать более 5 тыс. тонн хлебобулочных изделий, отметили в ведомстве.Помимо предприятий хлебопекарной отрасли, департамент сельского хозяйства и потребительского рынка оказывает комплексную господдержку всей пищевой перерабатывающей промышленности. На эти цели в 2026 году предусмотрено 40 млн рублей.Благодаря предоставленным субсидиям севастопольские предприятия смогли обновить свои производственные мощности, а также запустить и расширить производство по выпуску хлебной, винодельческой, колбасной продукции, а также рыбных пресервов.Реализация этих мер позволяет не только модернизировать технологическую базу местных предприятий, но и обеспечивать жителей Севастополя доступными и качественными продуктами питания местного производства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пестициды и кузьки: зачем фермерам обязательно нужно в лабораториюВ Севастополе расширили перечень социально значимых товаровПродовольственный кризис в Крыму на фоне дефицита топлива не зафиксирован – власти
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0a/1144057582_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b6147bd4b2263e8a81b492d7704d4ef7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, хлеб, производство в крыму, новости севастополя, субсидии
На господдержку хлебопекарной отрасли Севастополя направят 36 миллионов рублей
В Севастополе на господдержку хлебопекарной отрасли направят 36 миллионов рублей
СЕВАСТОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. В 2026 году на меры государственной поддержки хлебопекарной промышленности Севастополя выделено 36 млн рублей. Об этом сообщили в департаменте сельского хозяйства и потребительского рынка.
Благодаря поддержке правительства в городе уже 4 года сохраняется неизменной цена на два вида хлеба: "Формовой" и "Дарницкий" — 20 рублей за штуку при сохранении веса и состава.
"Выделенные господдержкой средства направляются на компенсацию части затрат предприятий отрасли. Эта мера позволяет стабилизировать цены и поддерживать объемы выпуска социально значимой продукции. На сегодняшний день доведение средств государственной поддержки составляет более 35%", - сообщили в департаменте.
Ведущий производитель хлебобулочных изделий в Севастополе ежедневно выпускает более 63 тонн продукции, а его ассортимент насчитывает свыше 200 наименований. С начала года предприятием уже произведено почти 6 тысяч тонн хлеба. До конца 2026 года завод планирует произвести и реализовать более 5 тыс. тонн хлебобулочных изделий, отметили в ведомстве.
Помимо предприятий хлебопекарной отрасли, департамент сельского хозяйства и потребительского рынка оказывает комплексную господдержку всей пищевой перерабатывающей промышленности. На эти цели в 2026 году предусмотрено 40 млн рублей.
Благодаря предоставленным субсидиям севастопольские предприятия смогли обновить свои производственные мощности, а также запустить и расширить производство по выпуску хлебной, винодельческой, колбасной продукции, а также рыбных пресервов.
"Девять производителей получили 10 субсидий, что позволило приобрести 57 единиц нового современного оборудования. Региональные средства по данному направлению освоены на 100%", — рассказала директор департамента Наталия Скорюкова.
Реализация этих мер позволяет не только модернизировать технологическую базу местных предприятий, но и обеспечивать жителей Севастополя доступными и качественными продуктами питания местного производства.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: