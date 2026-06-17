https://crimea.ria.ru/20260617/na-gospodderzhku-khlebopekarnoy-otrasli-sevastopolya-napravyat-36-millionov-rubley-1156942784.html

На господдержку хлебопекарной отрасли Севастополя направят 36 миллионов рублей

На господдержку хлебопекарной отрасли Севастополя направят 36 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 17.06.2026

На господдержку хлебопекарной отрасли Севастополя направят 36 миллионов рублей

В 2026 году на меры государственной поддержки хлебопекарной промышленности Севастополя выделено 36 млн рублей. Об этом сообщили в департаменте сельского... РИА Новости Крым, 17.06.2026

2026-06-17T19:13

2026-06-17T19:13

2026-06-17T19:13

севастополь

хлеб

производство в крыму

новости севастополя

субсидии

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СЕВАСТОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. В 2026 году на меры государственной поддержки хлебопекарной промышленности Севастополя выделено 36 млн рублей. Об этом сообщили в департаменте сельского хозяйства и потребительского рынка.Благодаря поддержке правительства в городе уже 4 года сохраняется неизменной цена на два вида хлеба: "Формовой" и "Дарницкий" — 20 рублей за штуку при сохранении веса и состава.Ведущий производитель хлебобулочных изделий в Севастополе ежедневно выпускает более 63 тонн продукции, а его ассортимент насчитывает свыше 200 наименований. С начала года предприятием уже произведено почти 6 тысяч тонн хлеба. До конца 2026 года завод планирует произвести и реализовать более 5 тыс. тонн хлебобулочных изделий, отметили в ведомстве.Помимо предприятий хлебопекарной отрасли, департамент сельского хозяйства и потребительского рынка оказывает комплексную господдержку всей пищевой перерабатывающей промышленности. На эти цели в 2026 году предусмотрено 40 млн рублей.Благодаря предоставленным субсидиям севастопольские предприятия смогли обновить свои производственные мощности, а также запустить и расширить производство по выпуску хлебной, винодельческой, колбасной продукции, а также рыбных пресервов.Реализация этих мер позволяет не только модернизировать технологическую базу местных предприятий, но и обеспечивать жителей Севастополя доступными и качественными продуктами питания местного производства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пестициды и кузьки: зачем фермерам обязательно нужно в лабораториюВ Севастополе расширили перечень социально значимых товаровПродовольственный кризис в Крыму на фоне дефицита топлива не зафиксирован – власти

севастополь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, хлеб, производство в крыму, новости севастополя, субсидии