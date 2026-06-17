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На берегах Симферопольского водохранилища МЧС провело противопожарный рейд - РИА Новости Крым, 17.06.2026
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На берегах Симферопольского водохранилища МЧС провело противопожарный рейд
На берегах Симферопольского водохранилища МЧС провело противопожарный рейд - РИА Новости Крым, 17.06.2026
На берегах Симферопольского водохранилища МЧС провело противопожарный рейд
Сотрудники регионального главка МЧС России совместно со специалистами администрации Симферополя провели рейд по соблюдению противопожарной безопасности на... РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T15:31
2026-06-17T15:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Сотрудники регионального главка МЧС России совместно со специалистами администрации Симферополя провели рейд по соблюдению противопожарной безопасности на территории Симферопольского водохранилища.По словам спасателей, основная цель мероприятий — предупреждение возникновения пожаров, а также выявление и пресечение нарушений требований пожарной безопасности.В частности, сотрудники МЧС напомнили, что разводить костры для приготовления пищи запрещено – только мангал и соблюдение прописанных в правилах безопасных расстояний. То же касается населенных пунктов, территорий частных домов. Также запрещено сжигать мусор, траву, листву и любые другие отходы вне специально отведенных и оборудованных для этого мест.Кроме того, важно расчистить территорию – в радиусе 10 метров от огня не должно быть сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов. При готовке еды в мангале на даче или во дворе частного дома – минимальное расстояние до домов и других построек – 5 метров, а территорию вокруг мангала надо очистить от всего, что может загореться, в радиусе двух метров.С 1 апреля в Крыму стартовал пожароопасный сезон. Посещать лесные массивы в это время разрешается, шашлыки на мангале тоже не запрещены, но только при условии строгого соблюдения правил пожарной безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму объявлена высокая пожарная опасность23 села и почти 100 000 человек спасли от огня в Крыму за годЛесохранитель и термоточки: как будут отслеживать ситуацию в пожароопасный сезон
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96
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На берегах Симферопольского водохранилища МЧС провело противопожарный рейд

На берегах Симферопольского водохранилища МЧС провело противопожарный рейд

15:31 17.06.2026
 
© РИА Новости КрымПротивопожарный рейд на территории Симферопольского водохранилища
Противопожарный рейд на территории Симферопольского водохранилища - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Сотрудники регионального главка МЧС России совместно со специалистами администрации Симферополя провели рейд по соблюдению противопожарной безопасности на территории Симферопольского водохранилища.
По словам спасателей, основная цель мероприятий — предупреждение возникновения пожаров, а также выявление и пресечение нарушений требований пожарной безопасности.

"Ведем профилактическую работу с населением - разъяснительные беседы о запрете разведения открытого огня, раздаем тематические памятки. Информируем граждан не только во время рейдов, но и через СМИ и социальные сети", - рассказал начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Симферополю ГУ МЧС России по РК Сергей Киседобрый.

В частности, сотрудники МЧС напомнили, что разводить костры для приготовления пищи запрещено – только мангал и соблюдение прописанных в правилах безопасных расстояний. То же касается населенных пунктов, территорий частных домов. Также запрещено сжигать мусор, траву, листву и любые другие отходы вне специально отведенных и оборудованных для этого мест.
© РИА Новости КрымПротивопожарный рейд на территории Симферопольского водохранилища
Противопожарный рейд на территории Симферопольского водохранилища
1 из 5
Противопожарный рейд на территории Симферопольского водохранилища
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПротивопожарный рейд на территории Симферопольского водохранилища
Противопожарный рейд на территории Симферопольского водохранилища
2 из 5
Противопожарный рейд на территории Симферопольского водохранилища
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПротивопожарный рейд на территории Симферопольского водохранилища
Противопожарный рейд на территории Симферопольского водохранилища
3 из 5
Противопожарный рейд на территории Симферопольского водохранилища
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПротивопожарный рейд на территории Симферопольского водохранилища
Противопожарный рейд на территории Симферопольского водохранилища
4 из 5
Противопожарный рейд на территории Симферопольского водохранилища
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПротивопожарный рейд на территории Симферопольского водохранилища
Противопожарный рейд на территории Симферопольского водохранилища
5 из 5
Противопожарный рейд на территории Симферопольского водохранилища
© РИА Новости Крым
1 из 5
Противопожарный рейд на территории Симферопольского водохранилища
© РИА Новости Крым
2 из 5
Противопожарный рейд на территории Симферопольского водохранилища
© РИА Новости Крым
3 из 5
Противопожарный рейд на территории Симферопольского водохранилища
© РИА Новости Крым
4 из 5
Противопожарный рейд на территории Симферопольского водохранилища
© РИА Новости Крым
5 из 5
Противопожарный рейд на территории Симферопольского водохранилища
© РИА Новости Крым
Кроме того, важно расчистить территорию – в радиусе 10 метров от огня не должно быть сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов. При готовке еды в мангале на даче или во дворе частного дома – минимальное расстояние до домов и других построек – 5 метров, а территорию вокруг мангала надо очистить от всего, что может загореться, в радиусе двух метров.
С 1 апреля в Крыму стартовал пожароопасный сезон. Посещать лесные массивы в это время разрешается, шашлыки на мангале тоже не запрещены, но только при условии строгого соблюдения правил пожарной безопасности.
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