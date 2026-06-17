СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Сотрудники регионального главка МЧС России совместно со специалистами администрации Симферополя провели рейд по соблюдению противопожарной безопасности на территории Симферопольского водохранилища.По словам спасателей, основная цель мероприятий — предупреждение возникновения пожаров, а также выявление и пресечение нарушений требований пожарной безопасности.В частности, сотрудники МЧС напомнили, что разводить костры для приготовления пищи запрещено – только мангал и соблюдение прописанных в правилах безопасных расстояний. То же касается населенных пунктов, территорий частных домов. Также запрещено сжигать мусор, траву, листву и любые другие отходы вне специально отведенных и оборудованных для этого мест.Кроме того, важно расчистить территорию – в радиусе 10 метров от огня не должно быть сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов. При готовке еды в мангале на даче или во дворе частного дома – минимальное расстояние до домов и других построек – 5 метров, а территорию вокруг мангала надо очистить от всего, что может загореться, в радиусе двух метров.С 1 апреля в Крыму стартовал пожароопасный сезон. Посещать лесные массивы в это время разрешается, шашлыки на мангале тоже не запрещены, но только при условии строгого соблюдения правил пожарной безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму объявлена высокая пожарная опасность23 села и почти 100 000 человек спасли от огня в Крыму за годЛесохранитель и термоточки: как будут отслеживать ситуацию в пожароопасный сезон
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На берегах Симферопольского водохранилища МЧС провело противопожарный рейд
На берегах Симферопольского водохранилища МЧС провело противопожарный рейд
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Сотрудники регионального главка МЧС России совместно со специалистами администрации Симферополя провели рейд по соблюдению противопожарной безопасности на территории Симферопольского водохранилища.
По словам спасателей, основная цель мероприятий — предупреждение возникновения пожаров, а также выявление и пресечение нарушений требований пожарной безопасности.
"Ведем профилактическую работу с населением - разъяснительные беседы о запрете разведения открытого огня, раздаем тематические памятки. Информируем граждан не только во время рейдов, но и через СМИ и социальные сети", - рассказал начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Симферополю ГУ МЧС России по РК Сергей Киседобрый.
В частности, сотрудники МЧС напомнили, что разводить костры для приготовления пищи запрещено – только мангал и соблюдение прописанных в правилах безопасных расстояний. То же касается населенных пунктов, территорий частных домов. Также запрещено сжигать мусор, траву, листву и любые другие отходы вне специально отведенных и оборудованных для этого мест.
Кроме того, важно расчистить территорию – в радиусе 10 метров от огня не должно быть сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов. При готовке еды в мангале на даче или во дворе частного дома – минимальное расстояние до домов и других построек – 5 метров, а территорию вокруг мангала надо очистить от всего, что может загореться, в радиусе двух метров.
С 1 апреля в Крыму стартовал пожароопасный сезон. Посещать лесные массивы в это время разрешается, шашлыки на мангале тоже не запрещены, но только при условии строгого соблюдения правил пожарной безопасности.
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