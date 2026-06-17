https://crimea.ria.ru/20260617/na-beregakh-simferopolskogo-vodokhranilischa-mchs-provelo-protivopozharnyy-reyd-1156939931.html

На берегах Симферопольского водохранилища МЧС провело противопожарный рейд

На берегах Симферопольского водохранилища МЧС провело противопожарный рейд - РИА Новости Крым, 17.06.2026

На берегах Симферопольского водохранилища МЧС провело противопожарный рейд

Сотрудники регионального главка МЧС России совместно со специалистами администрации Симферополя провели рейд по соблюдению противопожарной безопасности на... РИА Новости Крым, 17.06.2026

2026-06-17T15:31

2026-06-17T15:31

2026-06-17T15:31

новости

водохранилище

симферопольское водохранилище

мчс крыма

гу мчс рф по республике крым

безопасность республики крым и севастополя

пожарная безопасность

пожарная охрана республики крым

видео

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/11/1156940469_0:1:1920:1081_1920x0_80_0_0_90c0a493e5e919d137a98c4518aee90b.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Сотрудники регионального главка МЧС России совместно со специалистами администрации Симферополя провели рейд по соблюдению противопожарной безопасности на территории Симферопольского водохранилища.По словам спасателей, основная цель мероприятий — предупреждение возникновения пожаров, а также выявление и пресечение нарушений требований пожарной безопасности.В частности, сотрудники МЧС напомнили, что разводить костры для приготовления пищи запрещено – только мангал и соблюдение прописанных в правилах безопасных расстояний. То же касается населенных пунктов, территорий частных домов. Также запрещено сжигать мусор, траву, листву и любые другие отходы вне специально отведенных и оборудованных для этого мест.Кроме того, важно расчистить территорию – в радиусе 10 метров от огня не должно быть сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов. При готовке еды в мангале на даче или во дворе частного дома – минимальное расстояние до домов и других построек – 5 метров, а территорию вокруг мангала надо очистить от всего, что может загореться, в радиусе двух метров.С 1 апреля в Крыму стартовал пожароопасный сезон. Посещать лесные массивы в это время разрешается, шашлыки на мангале тоже не запрещены, но только при условии строгого соблюдения правил пожарной безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму объявлена высокая пожарная опасность23 села и почти 100 000 человек спасли от огня в Крыму за годЛесохранитель и термоточки: как будут отслеживать ситуацию в пожароопасный сезон

https://crimea.ria.ru/20260615/v-krymu-prodlili-rezhim-vysokoy-pozharnoy-opasnosti---chego-nelzya-delat-1156878702.html

симферопольское водохранилище

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, водохранилище, симферопольское водохранилище, мчс крыма, гу мчс рф по республике крым, безопасность республики крым и севастополя, пожарная безопасность, пожарная охрана республики крым, видео