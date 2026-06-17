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МВД: мошенники выдают себя за военкоров

МВД: мошенники выдают себя за военкоров - РИА Новости Крым, 17.06.2026

МВД: мошенники выдают себя за военкоров

Полиция предупредила россиян о новой схеме обмана родственников участников специальной военной операции. Теперь мошенники представляются военными... РИА Новости Крым, 17.06.2026

2026-06-17T22:21

2026-06-17T22:21

2026-06-17T22:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Полиция предупредила россиян о новой схеме обмана родственников участников специальной военной операции. Теперь мошенники представляются военными корреспондентами и сообщают о якобы подготовке материала. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.Дистанционные мошенники предлагают помощь в оформлении выплат, наградных документов или поиске дополнительной информации. Расчет строится на сильном эмоциональном воздействии и желании семьи получить любую информацию о близком человеке."В любой ситуации рекомендуем сохранять бдительность. Любую подобную информацию необходимо перепроверять через официальные каналы связи соответствующих ведомств и организаций", - подчеркнули в полиции.Ранее подростки украли более 300 тысяч рублей со счета бойца СВО из Севастополя. Возбуждено уголовное дело о краже с банковского счета в крупном размере.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчане отдали мошенникам более 22,5 миллиона рублей за неделюВ зоне риска: каких детей и подростков чаще вовлекают в преступления ВСУТуристы и мошенники: как защититься от обмана на отдыхе

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, новости сво, ветераны сво, участники сво, мошенничество, кибербезопасность, киберпреступность, полиция