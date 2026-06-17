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МВД: мошенники выдают себя за военкоров
МВД: мошенники выдают себя за военкоров - РИА Новости Крым, 17.06.2026
МВД: мошенники выдают себя за военкоров
Полиция предупредила россиян о новой схеме обмана родственников участников специальной военной операции. Теперь мошенники представляются военными... РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T22:21
2026-06-17T22:21
2026-06-17T22:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Полиция предупредила россиян о новой схеме обмана родственников участников специальной военной операции. Теперь мошенники представляются военными корреспондентами и сообщают о якобы подготовке материала. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.Дистанционные мошенники предлагают помощь в оформлении выплат, наградных документов или поиске дополнительной информации. Расчет строится на сильном эмоциональном воздействии и желании семьи получить любую информацию о близком человеке."В любой ситуации рекомендуем сохранять бдительность. Любую подобную информацию необходимо перепроверять через официальные каналы связи соответствующих ведомств и организаций", - подчеркнули в полиции.Ранее подростки украли более 300 тысяч рублей со счета бойца СВО из Севастополя. Возбуждено уголовное дело о краже с банковского счета в крупном размере.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчане отдали мошенникам более 22,5 миллиона рублей за неделюВ зоне риска: каких детей и подростков чаще вовлекают в преступления ВСУТуристы и мошенники: как защититься от обмана на отдыхе
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новости, новости сво, ветераны сво, участники сво, мошенничество, кибербезопасность, киберпреступность, полиция
МВД: мошенники выдают себя за военкоров
Мошенники выдают себя за военкоров для обмана родственников участников СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Полиция предупредила россиян о новой схеме обмана родственников участников специальной военной операции. Теперь мошенники представляются военными корреспондентами и сообщают о якобы подготовке материала. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Фиксируем новый повод для первого контакта, который мошенники используют в отношении родственников участников СВО. Злоумышленники представляются военными корреспондентами и сообщают о подготовке материала о погибшем или пропавшем без вести военнослужащем", - рассказали в МВД.
Дистанционные мошенники предлагают помощь в оформлении выплат, наградных документов или поиске дополнительной информации. Расчет строится на сильном эмоциональном воздействии и желании семьи получить любую информацию о близком человеке.
"В любой ситуации рекомендуем сохранять бдительность. Любую подобную информацию необходимо перепроверять через официальные каналы связи соответствующих ведомств и организаций", - подчеркнули в полиции.
Ранее подростки украли
более 300 тысяч рублей со счета бойца СВО из Севастополя. Возбуждено уголовное дело о краже с банковского счета в крупном размере.
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