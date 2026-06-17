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Морской транспорт в Севастополе остановили - РИА Новости Крым, 17.06.2026
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Морской транспорт в Севастополе остановили
Морской транспорт в Севастополе остановили - РИА Новости Крым, 17.06.2026
Морской транспорт в Севастополе остановили
В Севастополе катера и паромы временно не перевозят пассажиров через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T09:17
2026-06-17T09:17
севастополь
транспорт
общественный транспорт
морской транспорт
департамент транспорта севастополя
логистика
паромы и катера в севастополе
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе катера и паромы временно не перевозят пассажиров через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Причины приостановки морского сообщения не уточняются. Для горожан и гостей работают автобусы на компенсационных маршрутах. Транспорт отправляется от площадей Нахимова и Захарова.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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севастополь, транспорт, общественный транспорт, морской транспорт, департамент транспорта севастополя, логистика, паромы и катера в севастополе, новости севастополя
Морской транспорт в Севастополе остановили

В Севастополе закрыли рейд

09:17 17.06.2026
 
© РИА Новости КрымРейд в Севастополе закрыт
Рейд в Севастополе закрыт - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе катера и паромы временно не перевозят пассажиров через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

"Рейд закрыт. Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", - говорится в сообщении.

Причины приостановки морского сообщения не уточняются.
Для горожан и гостей работают автобусы на компенсационных маршрутах. Транспорт отправляется от площадей Нахимова и Захарова.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
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