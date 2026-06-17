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Морской транспорт в Севастополе остановили
Морской транспорт в Севастополе остановили - РИА Новости Крым, 17.06.2026
Морской транспорт в Севастополе остановили
В Севастополе катера и паромы временно не перевозят пассажиров через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T09:17
2026-06-17T09:17
2026-06-17T09:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе катера и паромы временно не перевозят пассажиров через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Причины приостановки морского сообщения не уточняются. Для горожан и гостей работают автобусы на компенсационных маршрутах. Транспорт отправляется от площадей Нахимова и Захарова.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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Морской транспорт в Севастополе остановили
В Севастополе закрыли рейд