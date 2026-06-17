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Межнациональную рознь в Крыму никому посеять не удастся - мнение
Межнациональную рознь в Крыму никому посеять не удастся - мнение - РИА Новости Крым, 17.06.2026
Межнациональную рознь в Крыму никому посеять не удастся - мнение
Врагам не удастся посеять межнациональную рознь в Крыму, как и в целом в России. Уверенность в этом выразил заместитель председателя Общественной палаты... РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T21:56
2026-06-17T21:56
2026-06-17T21:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Врагам не удастся посеять межнациональную рознь в Крыму, как и в целом в России. Уверенность в этом выразил заместитель председателя Общественной палаты Республики Крым (ОП РК) Владимир Резанов в ходе видеомоста в пресс-центре РИА Новости Крым.Он отметил, что в каждом субъекте РФ есть региональная Ассамблея народов России. Крымскую организацию возглавил Сергей Цеков, председатель Русской общины Крыма."В Крыму проживают 165 национальностей. Мы сделаем так, что мы все равно победим - все вместе, с нашим многонациональным народом. Я в этом уверен", - подчеркнул Резанов.Ранее президент России Владимир Путин объявил 2026-й Годом единства народов России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Референдум в Крыму 16 марта 2014 года – как это былоЕдинство народов России лежит в основе наших побед – ПутинКак работает в Крыму Ассамблея народов России
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Межнациональную рознь в Крыму никому посеять не удастся - мнение
Врагам не удастся посеять межнациональную рознь в Крыму - мнение