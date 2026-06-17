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Массированная атака на мосты в Херсонской области – что известно - РИА Новости Крым, 17.06.2026
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Массированная атака на мосты в Херсонской области – что известно
Массированная атака на мосты в Херсонской области – что известно - РИА Новости Крым, 17.06.2026
Массированная атака на мосты в Херсонской области – что известно
В ночь на среду военные отразили массированную атаку украинских беспилотников на мосты в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T11:14
2026-06-17T11:21
херсонская область
владимир сальдо
атаки всу
новые регионы россии
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
пво
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. В ночь на среду военные отразили массированную атаку украинских беспилотников на мосты в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Боевики наносят целенаправленные удары по мостам в регионе вторую неделю. В первый раз Чонгарский мост, соединяющий север Крыма и материковую часть, был поврежден в результате обстрелов ВСУ 7 июня. Движение по нему через АПП "Джанкой" было перекрыто, машины, движущиеся в Крым, направляли через пункты пропуска "Армянск" и "Перекоп". 8 июня движение по мосту возобновили в реверсивном режиме. А уже на следующий день украинские беспилотники повторно атаковали Чонгарский мост. Движение транспорта остановили.В ночь на 11 июня киевский режим вновь атаковал мосты в Херсонской области. Под ударом были путепроводы через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильный мост на направлении Перекоп — Армянск, а также мост в районе населенного пункта Ставки.15 июня Владимир Сальдо сообщал, что ВСУ в последние дни целенаправленно бьют по узловым точкам Херсонской области, таким как дороги, мосты, направления к пунктам пропуска. В этот же день Херсонской области произошла новая массированная атака на мосты, в том числе ведущий в Крым. Движение по ним было временно перекрыто. Первым открыли проезд по мосту, соединяющему Геническ с Арабатской стрелкой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Движение через АПП "Джанкой" возобновленоДвижение из Геническа на Арабатскую стрелку открыто в реверсивном режимеРодион Мирошник посетил Херсонскую область для фиксации преступлений ВСУ
херсонская область
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херсонская область, владимир сальдо, атаки всу, новые регионы россии, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), пво, происшествия, новости
Массированная атака на мосты в Херсонской области – что известно

В Херсонской области отражена массированная атака на мосты – Сальдо

11:14 17.06.2026 (обновлено: 11:21 17.06.2026)
 
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Работа ПВО группировки войск Запад в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. В ночь на среду военные отразили массированную атаку украинских беспилотников на мосты в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Благодаря слаженной работе подразделений противовоздушной обороны и мобильных огневых групп уничтожено 18 ударных БПЛА ВСУ", - написал губернатор в своем канале в МАКС.

Боевики наносят целенаправленные удары по мостам в регионе вторую неделю. В первый раз Чонгарский мост, соединяющий север Крыма и материковую часть, был поврежден в результате обстрелов ВСУ 7 июня. Движение по нему через АПП "Джанкой" было перекрыто, машины, движущиеся в Крым, направляли через пункты пропуска "Армянск" и "Перекоп". 8 июня движение по мосту возобновили в реверсивном режиме. А уже на следующий день украинские беспилотники повторно атаковали Чонгарский мост. Движение транспорта остановили.
В ночь на 11 июня киевский режим вновь атаковал мосты в Херсонской области. Под ударом были путепроводы через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильный мост на направлении Перекоп — Армянск, а также мост в районе населенного пункта Ставки.
15 июня Владимир Сальдо сообщал, что ВСУ в последние дни целенаправленно бьют по узловым точкам Херсонской области, таким как дороги, мосты, направления к пунктам пропуска. В этот же день Херсонской области произошла новая массированная атака на мосты, в том числе ведущий в Крым. Движение по ним было временно перекрыто. Первым открыли проезд по мосту, соединяющему Геническ с Арабатской стрелкой.
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Херсонская областьВладимир СальдоАтаки ВСУНовые регионы РоссииНовости СВОБеспилотник (БПЛА, дрон)ПВОПроисшествияНовости
 
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