https://crimea.ria.ru/20260617/massirovannaya-ataka-na-mosty-v-khersonskoy-oblasti--chto-izvestno-1156929114.html

Массированная атака на мосты в Херсонской области – что известно

Массированная атака на мосты в Херсонской области – что известно - РИА Новости Крым, 17.06.2026

Массированная атака на мосты в Херсонской области – что известно

В ночь на среду военные отразили массированную атаку украинских беспилотников на мосты в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 17.06.2026

2026-06-17T11:14

2026-06-17T11:14

2026-06-17T11:21

херсонская область

владимир сальдо

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новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. В ночь на среду военные отразили массированную атаку украинских беспилотников на мосты в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Боевики наносят целенаправленные удары по мостам в регионе вторую неделю. В первый раз Чонгарский мост, соединяющий север Крыма и материковую часть, был поврежден в результате обстрелов ВСУ 7 июня. Движение по нему через АПП "Джанкой" было перекрыто, машины, движущиеся в Крым, направляли через пункты пропуска "Армянск" и "Перекоп". 8 июня движение по мосту возобновили в реверсивном режиме. А уже на следующий день украинские беспилотники повторно атаковали Чонгарский мост. Движение транспорта остановили.В ночь на 11 июня киевский режим вновь атаковал мосты в Херсонской области. Под ударом были путепроводы через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильный мост на направлении Перекоп — Армянск, а также мост в районе населенного пункта Ставки.15 июня Владимир Сальдо сообщал, что ВСУ в последние дни целенаправленно бьют по узловым точкам Херсонской области, таким как дороги, мосты, направления к пунктам пропуска. В этот же день Херсонской области произошла новая массированная атака на мосты, в том числе ведущий в Крым. Движение по ним было временно перекрыто. Первым открыли проезд по мосту, соединяющему Геническ с Арабатской стрелкой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Движение через АПП "Джанкой" возобновленоДвижение из Геническа на Арабатскую стрелку открыто в реверсивном режимеРодион Мирошник посетил Херсонскую область для фиксации преступлений ВСУ

херсонская область

новые регионы россии

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, владимир сальдо, атаки всу, новые регионы россии, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), пво, происшествия, новости