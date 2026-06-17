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ЛНР будет перенимать опыт Крыма при подготовке к выборам

ЛНР будет перенимать опыт Крыма при подготовке к выборам - РИА Новости Крым, 17.06.2026

ЛНР будет перенимать опыт Крыма при подготовке к выборам

Луганская Народная Республика (ЛНР) будет перенимать опыт Крыма при подготовке к выборам депутатов Государственной Думы, которые состоятся 20 сентября 2026... РИА Новости Крым, 17.06.2026

2026-06-17T14:18

2026-06-17T14:18

2026-06-17T14:18

луганская народная республика (лнр)

крым в истории: секреты, факты, фото

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Луганская Народная Республика (ЛНР) будет перенимать опыт Крыма при подготовке к выборам депутатов Государственной Думы, которые состоятся 20 сентября 2026 года. Об этом заявил председатель Общественной палаты республики Сергей Коваленок в ходе видеомоста в пресс-центре РИА Новости Крым.Он добавил, что в Общественной палате ЛНР готовы к тому, что в ходе проведения выборов в регионе могут быть попытки дискредитации процесса или вброса информации.Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной Думы на 20 сентября 2026 года. Ранее президент заявил, что осенние выборы в Госдуму пройдут в непростых условиях, а противники России будут пытаться дестабилизировать общество.Кроме того, Путин отмечал, что в Донбассе и Новороссии, приграничных регионах нужно использовать уникальный опыт проведения выборов, накопленный за время специальной военной операции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Госдуме ответили на попытки дестабилизировать ситуацию в РФ перед выборамиУчастники СВО привнесут в работу Госдумы новую энергию - КонстантиновУчастники СВО будут баллотироваться в Госдуму от Крыма

луганская народная республика (лнр)

новые регионы россии

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), крым в истории: секреты, факты, фото, выборы, новые регионы россии, политика, новости, новости крыма