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ЛНР будет перенимать опыт Крыма при подготовке к выборам - РИА Новости Крым, 17.06.2026
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ЛНР будет перенимать опыт Крыма при подготовке к выборам
ЛНР будет перенимать опыт Крыма при подготовке к выборам - РИА Новости Крым, 17.06.2026
ЛНР будет перенимать опыт Крыма при подготовке к выборам
Луганская Народная Республика (ЛНР) будет перенимать опыт Крыма при подготовке к выборам депутатов Государственной Думы, которые состоятся 20 сентября 2026... РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T14:18
2026-06-17T14:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Луганская Народная Республика (ЛНР) будет перенимать опыт Крыма при подготовке к выборам депутатов Государственной Думы, которые состоятся 20 сентября 2026 года. Об этом заявил председатель Общественной палаты республики Сергей Коваленок в ходе видеомоста в пресс-центре РИА Новости Крым.Он добавил, что в Общественной палате ЛНР готовы к тому, что в ходе проведения выборов в регионе могут быть попытки дискредитации процесса или вброса информации.Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной Думы на 20 сентября 2026 года. Ранее президент заявил, что осенние выборы в Госдуму пройдут в непростых условиях, а противники России будут пытаться дестабилизировать общество.Кроме того, Путин отмечал, что в Донбассе и Новороссии, приграничных регионах нужно использовать уникальный опыт проведения выборов, накопленный за время специальной военной операции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Госдуме ответили на попытки дестабилизировать ситуацию в РФ перед выборамиУчастники СВО привнесут в работу Госдумы новую энергию - КонстантиновУчастники СВО будут баллотироваться в Госдуму от Крыма
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РИА Новости Крым
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96
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луганская народная республика (лнр), крым в истории: секреты, факты, фото, выборы, новые регионы россии, политика, новости, новости крыма
ЛНР будет перенимать опыт Крыма при подготовке к выборам

ЛНР будет перенимать опыт Крыма при подготовке к выборам депутатов Госдумы

14:18 17.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВыборы в новых регионах
Выборы в новых регионах - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Луганская Народная Республика (ЛНР) будет перенимать опыт Крыма при подготовке к выборам депутатов Государственной Думы, которые состоятся 20 сентября 2026 года. Об этом заявил председатель Общественной палаты республики Сергей Коваленок в ходе видеомоста в пресс-центре РИА Новости Крым.
"У нас впереди стоит огромная задача – проведение первых для нас выборов в Государственную Думу Российской Федерации. Мы понимаем всю ответственность, которая лежит на Общественной палате. И, конечно же, мы будем перенимать опыт наших коллег из Республики Крым. Для них это не первые выборы, и мы с удовольствием узнаем их практики", - отметил Коваленок.
Он добавил, что в Общественной палате ЛНР готовы к тому, что в ходе проведения выборов в регионе могут быть попытки дискредитации процесса или вброса информации.
"Понимаем всю ответственность, понимаем те моменты, которые могут произойти, понимаем, что наши враги бросят все силы на дискредитацию и внесение смуты. Наша задача сделать так, чтобы ни у кого не было сомнений в том, что выборы прошли честно, открыто и справедливо", - подчеркнул председатель Общественной палаты ЛНР.
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной Думы на 20 сентября 2026 года. Ранее президент заявил, что осенние выборы в Госдуму пройдут в непростых условиях, а противники России будут пытаться дестабилизировать общество.
Кроме того, Путин отмечал, что в Донбассе и Новороссии, приграничных регионах нужно использовать уникальный опыт проведения выборов, накопленный за время специальной военной операции.
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