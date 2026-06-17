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Легкомоторный самолет разбился в Подмосковье - двое погибли
Легкомоторный самолет разбился в Подмосковье - двое погибли - РИА Новости Крым, 17.06.2026
Легкомоторный самолет разбился в Подмосковье - двое погибли
Легкомоторный самолет потерпел крушение на аэродроме Вихрево в Подмосковье, проводится проверка, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура. РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T21:25
2026-06-17T21:25
2026-06-17T21:28
прокуратура московской области
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крушение самолета в подмосковье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Легкомоторный самолет потерпел крушение на аэродроме Вихрево в Подмосковье, проводится проверка, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура."Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту крушения легкомоторного самолета в Подмосковье. По предварительным данным, ЧП произошло сегодня вечером на аэродроме Вихрево в городском округе Сергиев Посад в Московской области", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.В ведомстве добавили, что на место происшествия выехал заместитель Московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Александр Дианов."Возбуждено уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета в Московской области... По признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом)... Предварительно, два человека погибли", - сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ на платформе МАКС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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прокуратура московской области, подмосковье, крушение самолета в подмосковье, новости, самолет, происшествия, авиакатастрофа
Легкомоторный самолет разбился в Подмосковье - двое погибли
Легкомоторный самолет разбился в Подмосковье - транспортная прокуратура
21:25 17.06.2026 (обновлено: 21:28 17.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Легкомоторный самолет потерпел крушение на аэродроме Вихрево в Подмосковье, проводится проверка, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
"Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту крушения легкомоторного самолета в Подмосковье. По предварительным данным, ЧП произошло сегодня вечером на аэродроме Вихрево в городском округе Сергиев Посад в Московской области", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.
В ведомстве добавили, что на место происшествия выехал заместитель Московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Александр Дианов.
"Возбуждено уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета в Московской области... По признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом)... Предварительно, два человека погибли", - сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ на платформе МАКС.
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