https://crimea.ria.ru/20260617/kutuzovka-pereshla-pod-kontrol-rossii-1156932120.html

Кутузовка перешла под контроль России

Кутузовка перешла под контроль России - РИА Новости Крым, 17.06.2026

Кутузовка перешла под контроль России

Вооруженные силы России выбили ВСУ из еще одного населенного пункта в Донбассе. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 17.06.2026

2026-06-17T12:24

2026-06-17T12:24

2026-06-17T12:28

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

потери всу

донецкая народная республика (днр)

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили ВСУ из еще одного населенного пункта в Донбассе. Об этом сообщили в Минобороны.16 июня бойцы "Центра" освободили населенный пункт Новый Донбасс в ДНР. Накануне бойцы "Южной" группировки войск также освободили от украинских боевиков населенный пункт в ДНР. А до этого армия РФ установила контроль над населенным пунктом Шевченко Харьковской области, освободила Охримовку на Харьковщине и село Роскошное в ДНР. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские дроноводы ударом "Молнии" разбили миномет ВСУ на правом берегу ДнепраШтурмовики захватили пункт ВСУ в Запорожской областиАрмия России наступает: как идет освобождение Константиновки

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , донецкая народная республика (днр), новости сво