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Кутузовка перешла под контроль России
Кутузовка перешла под контроль России - РИА Новости Крым, 17.06.2026
Кутузовка перешла под контроль России
Вооруженные силы России выбили ВСУ из еще одного населенного пункта в Донбассе. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T12:24
2026-06-17T12:24
2026-06-17T12:28
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили ВСУ из еще одного населенного пункта в Донбассе. Об этом сообщили в Минобороны.16 июня бойцы "Центра" освободили населенный пункт Новый Донбасс в ДНР. Накануне бойцы "Южной" группировки войск также освободили от украинских боевиков населенный пункт в ДНР. А до этого армия РФ установила контроль над населенным пунктом Шевченко Харьковской области, освободила Охримовку на Харьковщине и село Роскошное в ДНР. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские дроноводы ударом "Молнии" разбили миномет ВСУ на правом берегу ДнепраШтурмовики захватили пункт ВСУ в Запорожской областиАрмия России наступает: как идет освобождение Константиновки
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , донецкая народная республика (днр), новости сво
Кутузовка перешла под контроль России
Кутузовка в ДНР перешла под контроль России
12:24 17.06.2026 (обновлено: 12:28 17.06.2026)