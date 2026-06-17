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Крымский мост сейчас – обстановка со стороны Тамани и Керчи к 21 часу
Крымский мост сейчас – обстановка со стороны Тамани и Керчи к 21 часу - РИА Новости Крым, 17.06.2026
Крымский мост сейчас – обстановка со стороны Тамани и Керчи к 21 часу
Крымский мост вечером в среду открыт, проезд к пунктам досмотра как со стороны Керчи, так и со стороны Тамани не затруднен. Об этом сообщается на канале... РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T21:01
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2026-06-17T21:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Крымский мост вечером в среду открыт, проезд к пунктам досмотра как со стороны Керчи, так и со стороны Тамани не затруднен. Об этом сообщается на канале оперативной информации о ситуации на объекте.Днем проехать по Крымскому мосту также можно было свободно.Транспортный переход через Керченский пролив является стратегическим объектом, его безопасность является первостепенной. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.Также действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей. Они следовать по сухопутного коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделяют по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области создают альтернативный проезд после атаки на мостыРЖД остановила продажу билетов с юга России на сентябрьОткрыть движение по Адмирала Октябрьского в Севастополе планируют в июле
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РИА Новости Крым
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Крымский мост сейчас – обстановка со стороны Тамани и Керчи к 21 часу
Крымский мост сейчас – что происходит со стороны Тамани и Керчи