https://crimea.ria.ru/20260617/krymskiy-most-seychas--obstanovka-so-storony-tamani-i-kerchi-k-21-chasu-1156951663.html

Крымский мост сейчас – обстановка со стороны Тамани и Керчи к 21 часу

Крымский мост сейчас – обстановка со стороны Тамани и Керчи к 21 часу - РИА Новости Крым, 17.06.2026

Крымский мост сейчас – обстановка со стороны Тамани и Керчи к 21 часу

Крымский мост вечером в среду открыт, проезд к пунктам досмотра как со стороны Керчи, так и со стороны Тамани не затруднен. Об этом сообщается на канале... РИА Новости Крым, 17.06.2026

2026-06-17T21:01

2026-06-17T21:01

2026-06-17T21:01

ситуация на дорогах крыма

очереди на крымском мосту

крымский мост

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керченский пролив

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тамань

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Крымский мост вечером в среду открыт, проезд к пунктам досмотра как со стороны Керчи, так и со стороны Тамани не затруднен. Об этом сообщается на канале оперативной информации о ситуации на объекте.Днем проехать по Крымскому мосту также можно было свободно.Транспортный переход через Керченский пролив является стратегическим объектом, его безопасность является первостепенной. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.Также действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей. Они следовать по сухопутного коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделяют по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области создают альтернативный проезд после атаки на мостыРЖД остановила продажу билетов с юга России на сентябрьОткрыть движение по Адмирала Октябрьского в Севастополе планируют в июле

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крым

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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