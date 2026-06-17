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Крымский мост сейчас – обстановка к обеду 17 июня
Крымский мост сейчас – обстановка к обеду 17 июня - РИА Новости Крым, 17.06.2026
Крымский мост сейчас – обстановка к обеду 17 июня
Крымский мостднем в среду открыт, проезд к пунктам досмотра со стороны Керчи и Тамани свободен. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T14:07
2026-06-17T14:07
2026-06-17T14:07
ситуация на дорогах крыма
очереди на крымском мосту
крымский мост
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керчь
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Крымский мостднем в среду открыт, проезд к пунктам досмотра со стороны Керчи и Тамани свободен. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на мосту.Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей. Такие транспортные средства могут следовать по сухопутного коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки будут разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Число досмотровых пунктов увеличат.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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очереди на крымском мосту, крымский мост, керченский пролив, керчь, тамань, крым, новости крыма
Крымский мост сейчас – обстановка к обеду 17 июня
Крымский мост сейчас – обстановка к обеду 17 июня