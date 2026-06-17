https://crimea.ria.ru/20260617/krymskie-dronovody-udarom-molnii-razbili-minomet-vsu-na-pravom-beregu-dnepra-1156926720.html
Крымские дроноводы ударом "Молнии" разбили миномет ВСУ на правом берегу Днепра
Крымские дроноводы ударом "Молнии" разбили миномет ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости Крым, 17.06.2026
Крымские дроноводы ударом "Молнии" разбили миномет ВСУ на правом берегу Днепра
Военные беспилотных систем (БпС) 18-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) уничтожили миномет вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра. Об... РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T09:56
2026-06-17T09:56
2026-06-17T09:56
новости сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
беспилотник (бпла, дрон)
херсонская область
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/11/1156926498_43:0:1344:732_1920x0_80_0_0_34fd630307cbbf0964ae5d9286d3c9b3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Военные беспилотных систем (БпС) 18-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) уничтожили миномет вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Операторы разведывательных дронов вычислили орудие противника и оперативно передали его координаты крымским дроноводам. Расчет ударного БПЛА "Молния-2" точным попаданием уничтожил миномет ВСУ.В пресс-службе Минобороны РФ отметили, что несмотря на скрытное расположение и противодействие вражеских систем радиоэлектронной борьбы, бойцы 18-й общевойсковой армии ЮВО ежедневно поражают цели врага, расположенные на правом берегу Днепра.Ранее бойцы "Днепра" уничтожили разведывательный и тяжелые дроны ВСУ противника в Херсонской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Десантники сорвали ротацию ВСУ в Запорожской областиРоссийские бойцы освободили еще один населенный пункт в ДонбассеРабота "птичек" по "Стралинк": ВС России громят цели в Запорожской области
херсонская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/11/1156926498_206:0:1182:732_1920x0_80_0_0_678f1102cab8f3318dfd10b5fd31a9c8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон), херсонская область
Крымские дроноводы ударом "Молнии" разбили миномет ВСУ на правом берегу Днепра
Дроноводы из Крыма уничтожили миномет ВСУ в Херсонской области