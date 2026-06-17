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Крымские дроноводы ударом "Молнии" разбили миномет ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости Крым, 17.06.2026
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Крымские дроноводы ударом "Молнии" разбили миномет ВСУ на правом берегу Днепра
Крымские дроноводы ударом "Молнии" разбили миномет ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости Крым, 17.06.2026
Крымские дроноводы ударом "Молнии" разбили миномет ВСУ на правом берегу Днепра
Военные беспилотных систем (БпС) 18-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) уничтожили миномет вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра. Об... РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T09:56
2026-06-17T09:56
новости сво
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всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Военные беспилотных систем (БпС) 18-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) уничтожили миномет вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Операторы разведывательных дронов вычислили орудие противника и оперативно передали его координаты крымским дроноводам. Расчет ударного БПЛА "Молния-2" точным попаданием уничтожил миномет ВСУ.В пресс-службе Минобороны РФ отметили, что несмотря на скрытное расположение и противодействие вражеских систем радиоэлектронной борьбы, бойцы 18-й общевойсковой армии ЮВО ежедневно поражают цели врага, расположенные на правом берегу Днепра.Ранее бойцы "Днепра" уничтожили разведывательный и тяжелые дроны ВСУ противника в Херсонской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Десантники сорвали ротацию ВСУ в Запорожской областиРоссийские бойцы освободили еще один населенный пункт в ДонбассеРабота "птичек" по "Стралинк": ВС России громят цели в Запорожской области
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон), херсонская область
Крымские дроноводы ударом "Молнии" разбили миномет ВСУ на правом берегу Днепра

Дроноводы из Крыма уничтожили миномет ВСУ в Херсонской области

09:56 17.06.2026
 
© Министерство обороны РФКрымские дроноводы ударом "Молнии" разбили миномет ВСУ на правом берегу Днепра
Крымские дроноводы ударом Молнии разбили миномет ВСУ на правом берегу Днепра
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Военные беспилотных систем (БпС) 18-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) уничтожили миномет вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Операторы разведывательных дронов вычислили орудие противника и оперативно передали его координаты крымским дроноводам. Расчет ударного БПЛА "Молния-2" точным попаданием уничтожил миномет ВСУ.
"Среди основных целей пункты БПЛА противника, укрытия его живой силы, здания, а также окопы, блиндажи. Также бывают огневые позиции – минометы. Также среди целей присутствуют узлы связи, ретрансляторы", - рассказал начальника расчета БПЛА "Молния-2" с позывным "Подвох".
В пресс-службе Минобороны РФ отметили, что несмотря на скрытное расположение и противодействие вражеских систем радиоэлектронной борьбы, бойцы 18-й общевойсковой армии ЮВО ежедневно поражают цели врага, расположенные на правом берегу Днепра.
Ранее бойцы "Днепра" уничтожили разведывательный и тяжелые дроны ВСУ противника в Херсонской области.
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