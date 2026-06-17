https://crimea.ria.ru/20260617/krymskie-dronovody-udarom-molnii-razbili-minomet-vsu-na-pravom-beregu-dnepra-1156926720.html

Крымские дроноводы ударом "Молнии" разбили миномет ВСУ на правом берегу Днепра

Крымские дроноводы ударом "Молнии" разбили миномет ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости Крым, 17.06.2026

Крымские дроноводы ударом "Молнии" разбили миномет ВСУ на правом берегу Днепра

Военные беспилотных систем (БпС) 18-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) уничтожили миномет вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра. Об... РИА Новости Крым, 17.06.2026

2026-06-17T09:56

2026-06-17T09:56

2026-06-17T09:56

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беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Военные беспилотных систем (БпС) 18-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) уничтожили миномет вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Операторы разведывательных дронов вычислили орудие противника и оперативно передали его координаты крымским дроноводам. Расчет ударного БПЛА "Молния-2" точным попаданием уничтожил миномет ВСУ.В пресс-службе Минобороны РФ отметили, что несмотря на скрытное расположение и противодействие вражеских систем радиоэлектронной борьбы, бойцы 18-й общевойсковой армии ЮВО ежедневно поражают цели врага, расположенные на правом берегу Днепра.Ранее бойцы "Днепра" уничтожили разведывательный и тяжелые дроны ВСУ противника в Херсонской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Десантники сорвали ротацию ВСУ в Запорожской областиРоссийские бойцы освободили еще один населенный пункт в ДонбассеРабота "птичек" по "Стралинк": ВС России громят цели в Запорожской области

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2026

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новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон), херсонская область