Керчь присоединилась к акции "Путь Победы"
Частичку Вечного огня из Керчи доставят в Москву
© Пресс-служба администрации КерчиЖители Керчи присоединились к акции "Путь Победы"
© Пресс-служба администрации Керчи
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Жители города-героя Керчь присоединились к патриотической акции "Путь Победы", посвященной 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в администрации города.
© Пресс-служба администрации КерчиЖители Керчи присоединились к акции "Путь Победы"
© Пресс-служба администрации Керчи
Жители Керчи присоединились к акции "Путь Победы"
В среду утром в Сквере Славы прошла торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню. Кульминацией мероприятия стало взятие частицы Вечного огня. Частицу пламени, которую доставят в Москву, волонтерам передали под звуки Государственного гимна России.
"Сегодня мы с гордостью говорим: патриотические традиции живы. Акция "Путь Победы" объединяет память о миллионах павших, о мужестве освободителей. Это мост между поколениями, напоминание о том, какой ценой досталась мирная жизнь. Наш долг – хранить эту память. Пусть она остается для всех нас путеводной звездой", – подчеркнул исполняющий обязанности главы администрации Иван Кошель.
© Пресс-служба администрации КерчиЖители Керчи присоединились к акции "Путь Победы"
© Пресс-служба администрации Керчи
Жители Керчи присоединились к акции "Путь Победы"
Ранее сообщалось, что в Севастополь из Москвы привезли частицу Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата. Святыню из Александровского сада доставили в рамках патриотической акции Народного фронта "Огонь памяти".
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