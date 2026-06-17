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Керчь присоединилась к акции "Путь Победы" - РИА Новости Крым, 17.06.2026
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Керчь присоединилась к акции "Путь Победы"
Керчь присоединилась к акции "Путь Победы" - РИА Новости Крым, 17.06.2026
Керчь присоединилась к акции "Путь Победы"
Жители города-героя Керчь присоединились к патриотической акции "Путь Победы", посвященной 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T12:35
2026-06-17T12:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Жители города-героя Керчь присоединились к патриотической акции "Путь Победы", посвященной 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в администрации города.В среду утром в Сквере Славы прошла торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню. Кульминацией мероприятия стало взятие частицы Вечного огня. Частицу пламени, которую доставят в Москву, волонтерам передали под звуки Государственного гимна России.Ранее сообщалось, что в Севастополь из Москвы привезли частицу Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата. Святыню из Александровского сада доставили в рамках патриотической акции Народного фронта "Огонь памяти".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Останки найденного под Керчью бойца передали родственникамВ Керчи перезахоронили останки 96 бойцов Красной армииКрымские поисковики нашли новые расстрельные рвы нацистов в Бахчисарае
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РИА Новости Крым
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96
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крым, керчь, патриотическое воспитание, общество, новости крыма, москва
Керчь присоединилась к акции "Путь Победы"

Частичку Вечного огня из Керчи доставят в Москву

12:35 17.06.2026
 
© Пресс-служба администрации КерчиЖители Керчи присоединились к акции "Путь Победы"
Жители Керчи присоединились к акции Путь Победы
© Пресс-служба администрации Керчи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Жители города-героя Керчь присоединились к патриотической акции "Путь Победы", посвященной 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в администрации города.
© Пресс-служба администрации КерчиЖители Керчи присоединились к акции "Путь Победы"
Жители Керчи присоединились к акции Путь Победы
© Пресс-служба администрации Керчи
Жители Керчи присоединились к акции "Путь Победы"
В среду утром в Сквере Славы прошла торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню. Кульминацией мероприятия стало взятие частицы Вечного огня. Частицу пламени, которую доставят в Москву, волонтерам передали под звуки Государственного гимна России.
"Сегодня мы с гордостью говорим: патриотические традиции живы. Акция "Путь Победы" объединяет память о миллионах павших, о мужестве освободителей. Это мост между поколениями, напоминание о том, какой ценой досталась мирная жизнь. Наш долг – хранить эту память. Пусть она остается для всех нас путеводной звездой", – подчеркнул исполняющий обязанности главы администрации Иван Кошель.
© Пресс-служба администрации КерчиЖители Керчи присоединились к акции "Путь Победы"
Жители Керчи присоединились к акции Путь Победы
© Пресс-служба администрации Керчи
Жители Керчи присоединились к акции "Путь Победы"
Ранее сообщалось, что в Севастополь из Москвы привезли частицу Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата. Святыню из Александровского сада доставили в рамках патриотической акции Народного фронта "Огонь памяти".
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Читайте также на РИА Новости Крым:
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КрымКерчьПатриотическое воспитаниеОбществоНовости КрымаМосква
 
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