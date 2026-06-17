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Керчь присоединилась к акции "Путь Победы"

Керчь присоединилась к акции "Путь Победы" - РИА Новости Крым, 17.06.2026

Керчь присоединилась к акции "Путь Победы"

Жители города-героя Керчь присоединились к патриотической акции "Путь Победы", посвященной 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в РИА Новости Крым, 17.06.2026

2026-06-17T12:35

2026-06-17T12:35

2026-06-17T12:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Жители города-героя Керчь присоединились к патриотической акции "Путь Победы", посвященной 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в администрации города.В среду утром в Сквере Славы прошла торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню. Кульминацией мероприятия стало взятие частицы Вечного огня. Частицу пламени, которую доставят в Москву, волонтерам передали под звуки Государственного гимна России.Ранее сообщалось, что в Севастополь из Москвы привезли частицу Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата. Святыню из Александровского сада доставили в рамках патриотической акции Народного фронта "Огонь памяти".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Останки найденного под Керчью бойца передали родственникамВ Керчи перезахоронили останки 96 бойцов Красной армииКрымские поисковики нашли новые расстрельные рвы нацистов в Бахчисарае

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, керчь, патриотическое воспитание, общество, новости крыма, москва