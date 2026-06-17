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Капитуляция Америки: к чему ведет наспех составленная сделка с Ираном

Капитуляция Америки: к чему ведет наспех составленная сделка с Ираном - РИА Новости Крым, 17.06.2026

Капитуляция Америки: к чему ведет наспех составленная сделка с Ираном

Наспех оформленная сделка президента США Дональда Трампа с Ираном не даст его команде очков перед выборами, поскольку происходящее воспримут как капитуляцию... РИА Новости Крым, 17.06.2026

2026-06-17T22:10

2026-06-17T22:10

2026-06-17T22:10

мнения

малек дудаков

политика

внешняя политика

сша

дональд трамп

ормузский пролив

иран

обострение между ираном и сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Наспех оформленная сделка президента США Дональда Трампа с Ираном не даст его команде очков перед выборами, поскольку происходящее воспримут как капитуляцию Америки. От позорного поражения команду американского лидера спасет теперь только чудо. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.Эксперт отмечает, "что наспех составленная сделка с Ираном спровоцировала серьезнейший кризис внутри администрации Трампа", настоящий раскол в Белом доме."Против ее подписания уже выступили госсекретарь Марко Рубио, министр войны Пит Хегсет и глава ЦРУ Джон Рэтклифф. В общем, все ястребы в президентской команде... рвут и мечут, требуя показать все детали соглашения. Они понимают, что Белому дому придется пойти на серьезные уступки перед Ираном. И сейчас будут пользоваться любым поводом, лишь бы сорвать сделку", – прокомментировал Дудаков в своем канале в МАКС.Происходит так, потому что ястребы уверены: Иран затянет любые переговоры о ядерной программе и никаких обязательств на себя в итоге брать не захочет, добавил он. При этом деньги от США за открытие Ормуза Тегеран получит, а после непродолжительного перемирия в рамках сделки вполне может снова потребовать платежи за проход через пролив, считает эксперт.В соржившихся условиях существует риск того, что в рамках сделки с Ираном Белому дому не удастся заработать политических очков в преддверии промежуточных выборов в Конгресс."Даже в случае снижения топливных цен внутри США. Ведь соглашение будут воспринимать капитуляцией Америки", – заметил политолог.По мнению Дудакова, в этой крайне сложной для него ситуации Трамп может попытаться повторить маневр, который использовал в 2015 году действующий тогда президент США Барак Обама.Полагая, что республиканцы в Конгрессе не ратифицируют соглашение с Ираном, тот выставил на голосование вопрос отказа от сделки, чего не поддержали, и стало так, будто сделку утвердили, напомнил эксперт.Что-либо посерьезнее протолкнуть в Конгрессе Трампу теперь будет трудно. Усложняется ситуация и тем, что в отношении его инициатив скептически настроены не только американцы, но и европейцы.При этом в Европе рады противостоянию Трампа с Конгрессом, ведь "на этих внутриамериканских противоречиях можно играть", заметил Дудаков.Как результат – команда Трампа снова оказывается сегодня в сложном положении: им позарез нужны успехи, но присоединяться к европейской партии войны они не торопятся из-за больших рисков, а выступать в роли арбитра переговорного процесса не получается, рассужадает эксперт."Остается лишь надеяться на чудо, которое позволит им добиться хоть чего-то. И забыть провал в Иране как страшный сон", – делает он вывод.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Искусство вставать на колени": к чему приведет сделка Трампа с Ираном Трамп готов переключиться на Украину после Ирана Тегеран использует все возможности: чем новая эскалация вокруг Ирана угрожает Трампу

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ормузский пролив

иран

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, малек дудаков, политика, внешняя политика, сша, дональд трамп, ормузский пролив, иран, обострение между ираном и сша