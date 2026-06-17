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Капитуляция Америки: к чему ведет наспех составленная сделка с Ираном
Капитуляция Америки: к чему ведет наспех составленная сделка с Ираном - РИА Новости Крым, 17.06.2026
Капитуляция Америки: к чему ведет наспех составленная сделка с Ираном
Наспех оформленная сделка президента США Дональда Трампа с Ираном не даст его команде очков перед выборами, поскольку происходящее воспримут как капитуляцию... РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T22:10
2026-06-17T22:10
2026-06-17T22:10
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малек дудаков
политика
внешняя политика
сша
дональд трамп
ормузский пролив
иран
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Наспех оформленная сделка президента США Дональда Трампа с Ираном не даст его команде очков перед выборами, поскольку происходящее воспримут как капитуляцию Америки. От позорного поражения команду американского лидера спасет теперь только чудо. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.Эксперт отмечает, "что наспех составленная сделка с Ираном спровоцировала серьезнейший кризис внутри администрации Трампа", настоящий раскол в Белом доме."Против ее подписания уже выступили госсекретарь Марко Рубио, министр войны Пит Хегсет и глава ЦРУ Джон Рэтклифф. В общем, все ястребы в президентской команде... рвут и мечут, требуя показать все детали соглашения. Они понимают, что Белому дому придется пойти на серьезные уступки перед Ираном. И сейчас будут пользоваться любым поводом, лишь бы сорвать сделку", – прокомментировал Дудаков в своем канале в МАКС.Происходит так, потому что ястребы уверены: Иран затянет любые переговоры о ядерной программе и никаких обязательств на себя в итоге брать не захочет, добавил он. При этом деньги от США за открытие Ормуза Тегеран получит, а после непродолжительного перемирия в рамках сделки вполне может снова потребовать платежи за проход через пролив, считает эксперт.В соржившихся условиях существует риск того, что в рамках сделки с Ираном Белому дому не удастся заработать политических очков в преддверии промежуточных выборов в Конгресс."Даже в случае снижения топливных цен внутри США. Ведь соглашение будут воспринимать капитуляцией Америки", – заметил политолог.По мнению Дудакова, в этой крайне сложной для него ситуации Трамп может попытаться повторить маневр, который использовал в 2015 году действующий тогда президент США Барак Обама.Полагая, что республиканцы в Конгрессе не ратифицируют соглашение с Ираном, тот выставил на голосование вопрос отказа от сделки, чего не поддержали, и стало так, будто сделку утвердили, напомнил эксперт.Что-либо посерьезнее протолкнуть в Конгрессе Трампу теперь будет трудно. Усложняется ситуация и тем, что в отношении его инициатив скептически настроены не только американцы, но и европейцы.При этом в Европе рады противостоянию Трампа с Конгрессом, ведь "на этих внутриамериканских противоречиях можно играть", заметил Дудаков.Как результат – команда Трампа снова оказывается сегодня в сложном положении: им позарез нужны успехи, но присоединяться к европейской партии войны они не торопятся из-за больших рисков, а выступать в роли арбитра переговорного процесса не получается, рассужадает эксперт."Остается лишь надеяться на чудо, которое позволит им добиться хоть чего-то. И забыть провал в Иране как страшный сон", – делает он вывод.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Искусство вставать на колени": к чему приведет сделка Трампа с Ираном Трамп готов переключиться на Украину после Ирана Тегеран использует все возможности: чем новая эскалация вокруг Ирана угрожает Трампу
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мнения, малек дудаков, политика, внешняя политика, сша, дональд трамп, ормузский пролив, иран, обострение между ираном и сша
Капитуляция Америки: к чему ведет наспех составленная сделка с Ираном
Наспех составленная сделка Трампа с Ираном не даст ему очков перед выборами – мнение
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым.
Наспех оформленная сделка президента США Дональда Трампа с Ираном не даст его команде очков перед выборами, поскольку происходящее воспримут как капитуляцию Америки. От позорного поражения команду американского лидера спасет теперь только чудо. Такое мнение высказал
политолог-американист Малек Дудаков.
Эксперт отмечает, "что наспех составленная сделка с Ираном спровоцировала серьезнейший кризис внутри администрации Трампа", настоящий раскол в Белом доме.
"Против ее подписания уже выступили госсекретарь Марко Рубио, министр войны Пит Хегсет и глава ЦРУ Джон Рэтклифф. В общем, все ястребы в президентской команде... рвут и мечут, требуя показать все детали соглашения. Они понимают, что Белому дому придется пойти на серьезные уступки перед Ираном. И сейчас будут пользоваться любым поводом, лишь бы сорвать сделку", – прокомментировал Дудаков в своем канале в МАКС.
Происходит так, потому что ястребы уверены: Иран затянет любые переговоры о ядерной программе и никаких обязательств на себя в итоге брать не захочет, добавил он. При этом деньги от США за открытие Ормуза Тегеран получит, а после непродолжительного перемирия в рамках сделки вполне может снова потребовать платежи за проход через пролив, считает эксперт.
"Главные адвокаты соглашения – Джей Ди Вэнс и Стив Уиткофф. Именно им, особенно Вэнсу, придется нелегко, если сделка сорвется... Его подпись под документом означает, что именно Вэнсу будут предъявлять все претензии по поводу Ирана на следующих выборах 2028 года", – отметил Дудаков.
В соржившихся условиях существует риск того, что в рамках сделки с Ираном Белому дому не удастся заработать политических очков в преддверии промежуточных выборов в Конгресс.
"Даже в случае снижения топливных цен внутри США. Ведь соглашение будут воспринимать капитуляцией Америки", – заметил политолог.
По мнению Дудакова, в этой крайне сложной для него ситуации Трамп может попытаться повторить маневр, который использовал в 2015 году действующий тогда президент США Барак Обама.
Полагая, что республиканцы в Конгрессе не ратифицируют соглашение с Ираном, тот выставил на голосование вопрос отказа от сделки, чего не поддержали, и стало так, будто сделку утвердили, напомнил эксперт.
Что-либо посерьезнее протолкнуть в Конгрессе Трампу теперь будет трудно. Усложняется ситуация и тем, что в отношении его инициатив скептически настроены не только американцы, но и европейцы.
При этом в Европе рады противостоянию Трампа с Конгрессом, ведь "на этих внутриамериканских противоречиях можно играть", заметил Дудаков.
"К тому же через ястребов, недовольных Трампом в контексте Ирана, проще затем проталкивать и проукраинские билли. Особенно после выборов в Конгресс, когда демократы надеются перехватить инициативу, в том числе во внешней политике", – добавил он.
Как результат – команда Трампа снова оказывается сегодня в сложном положении: им позарез нужны успехи, но присоединяться к европейской партии войны они не торопятся из-за больших рисков, а выступать в роли арбитра переговорного процесса не получается, рассужадает эксперт.
"Остается лишь надеяться на чудо, которое позволит им добиться хоть чего-то. И забыть провал в Иране как страшный сон", – делает он вывод.
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