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Какой сегодня праздник: 17 июня - РИА Новости Крым, 17.06.2026
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Какой сегодня праздник: 17 июня
Какой сегодня праздник: 17 июня - РИА Новости Крым, 17.06.2026
Какой сегодня праздник: 17 июня
В этот день в 195 странах отмечается Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. 56 лет назад была запатентована фотокамера Polaroid, еще в этот день... РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T00:00
2026-06-17T00:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. В этот день в 195 странах отмечается Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. 56 лет назад была запатентована фотокамера Polaroid, еще в этот день родился автор панорамы "Битва за Севастополь" Франц Рубо, композитор Игорь Стравинский, пионер-партизан Леня Голиков и российская актриса Александра Захарова.Что празднуют в миреНачиная с 1995 года в 195 странах отмечают Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. Дату выбрали в честь годовщины одноименной Конвенции, которая признала опустынивание земель глобальной проблемой, характерной более чем для сотни стран. По данным ООН, опустынивание угрожает здоровью и существованию почти миллиарда человек.Еще в этот день можно отпраздновать Всемирный день жонглирования. Праздник придуман в честь основания Международной ассоциации жонглеров (да-да, есть и такая) в 1947 году. Кстати, цирковые жонглеры избегают насвистывать и есть арахис за кулисами, поскольку считают это плохой приметой.Еще сегодня можно отметить Всемирный день крокодила, Международный день серфинга или просто День приманивания муз.Знаменательные событияВ 1885 году в нью-йоркскую гавань торжественно зашел французский фрегат "Изере", на борту которого, упакованная в 214 ящиков, прибыла из Франции Статуя Свободы. Установка пьедестала и сборка заняли больше года: в итоге официальное открытие объекта состоялось в октябре 1886 года.В 1889 году в этот день на озере Байкал торжественно спустили на воду первый паром-ледокол "Байкал". Судно вместе со своим "напарником" – построенным позже паромом "Ангара" – обеспечивало работу Транссибирской магистрали. В 1918 году паром был сожжен у городской пристани мятежниками Чехословацкого корпуса.В 1925 году представители 37 стран подписали в Женеве Протокол о запрете применения на войне химического оружия – удушливых, ядовитых или других газов.В 1934 году летчик-испытатель Михаил Громов провел первый испытательный полет самого большого самолета своего времени – пассажирского восьмимотороного АНТ-20 "Максим Горький". Самолет разработали в конструкторском бюро "Туполев" и построили на авиазаводе в Воронеже. На этом самолете во время визита в СССР совершил полет французский писатель и летчик Антуан де Сент-Экзюпери.В 1967 году на полигоне Лобнор Китайская народная республика провела первое успешное испытание водородной бомбы, после которого Китай официально стал четвертой в мире термоядерной державой после СССР, США и Англии.В 1970 году потомок российских эмигрантов, американский изобретатель Эдвин Лэнд запатентовал первую автоматизированную камеру "Polaroid SX 70", благодаря чему и прославилась созданная им одноименная фирма Polaroid.Кто родилсяВ 1818 году родился французский композитор, основатель жанра французской лирической оперы Шарль Гуно. Среди его известных творений – оперы "Фауст", "Голубка", "Царица Савская", "Ромео и Джульетта".В 1856 году родился знаменитый художник-баталист, основоположник российской панорамной живописи Франц Рубо, автор знаменитых полотен "Оборона Севастополя" и "Бородинская битва".В 1882 году на свет появился русский композитор, дирижер и пианист Игорь Стравинский. Он признан одним из крупнейших представителей мировой музыки XX века. Работал практически во всех музыкальных жанрах. Автор музыки к трем балетам Сергея Дягилева, сочинений для музыкального театра, опер "Мавра", "Царь Эдип", известной "Симфонии псалмов" и многих других произведений.В 1903 году родился русский советский поэт, драматург и журналист Михаил Светлов. Автор знаменитого стихотворения "Гренада", переложенного на музыку композиторами 20 разных стран. Множество стихотворений посвятил Великой Отечественной войне, которую прошел военкором "Красной звезды".В 1926 году родился пионер Леня Голиков, участвовавший в Великой Отечественной войне и погибший в бою в Псковской области. Был разведчиком партизанской бригады.Также в этот день родились советский шахматист, девятый чемпион мира Тигран Петросян, народный артист СССР Николай Еременко, актриса театра и кино Александра Захарова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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https://crimea.ria.ru/20260611/v-panorame-oborony-sevastopolya-otsenivayut-uscherb-posle-udara-bpla-1156791919.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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Какой сегодня праздник: 17 июня

Что празднуют в России и в мире 17 июня

00:00 17.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Анна ПетроваАдмирал Нахимов на Малаховом кургане - Панорама "Оборона Севастополя 1854 - 1855 гг" в Музее героической обороны и освобождения Севастополя
Адмирал Нахимов на Малаховом кургане - Панорама Оборона Севастополя 1854 - 1855 гг в Музее героической обороны и освобождения Севастополя - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости Крым . Анна Петрова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. В этот день в 195 странах отмечается Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. 56 лет назад была запатентована фотокамера Polaroid, еще в этот день родился автор панорамы "Битва за Севастополь" Франц Рубо, композитор Игорь Стравинский, пионер-партизан Леня Голиков и российская актриса Александра Захарова.

Что празднуют в мире

Начиная с 1995 года в 195 странах отмечают Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. Дату выбрали в честь годовщины одноименной Конвенции, которая признала опустынивание земель глобальной проблемой, характерной более чем для сотни стран. По данным ООН, опустынивание угрожает здоровью и существованию почти миллиарда человек.
Еще в этот день можно отпраздновать Всемирный день жонглирования. Праздник придуман в честь основания Международной ассоциации жонглеров (да-да, есть и такая) в 1947 году. Кстати, цирковые жонглеры избегают насвистывать и есть арахис за кулисами, поскольку считают это плохой приметой.
Еще сегодня можно отметить Всемирный день крокодила, Международный день серфинга или просто День приманивания муз.

Знаменательные события

В 1885 году в нью-йоркскую гавань торжественно зашел французский фрегат "Изере", на борту которого, упакованная в 214 ящиков, прибыла из Франции Статуя Свободы. Установка пьедестала и сборка заняли больше года: в итоге официальное открытие объекта состоялось в октябре 1886 года.
В 1889 году в этот день на озере Байкал торжественно спустили на воду первый паром-ледокол "Байкал". Судно вместе со своим "напарником" – построенным позже паромом "Ангара" – обеспечивало работу Транссибирской магистрали. В 1918 году паром был сожжен у городской пристани мятежниками Чехословацкого корпуса.
В 1925 году представители 37 стран подписали в Женеве Протокол о запрете применения на войне химического оружия – удушливых, ядовитых или других газов.
В 1934 году летчик-испытатель Михаил Громов провел первый испытательный полет самого большого самолета своего времени – пассажирского восьмимотороного АНТ-20 "Максим Горький". Самолет разработали в конструкторском бюро "Туполев" и построили на авиазаводе в Воронеже. На этом самолете во время визита в СССР совершил полет французский писатель и летчик Антуан де Сент-Экзюпери.
В 1967 году на полигоне Лобнор Китайская народная республика провела первое успешное испытание водородной бомбы, после которого Китай официально стал четвертой в мире термоядерной державой после СССР, США и Англии.
В 1970 году потомок российских эмигрантов, американский изобретатель Эдвин Лэнд запатентовал первую автоматизированную камеру "Polaroid SX 70", благодаря чему и прославилась созданная им одноименная фирма Polaroid.

Кто родился

В 1818 году родился французский композитор, основатель жанра французской лирической оперы Шарль Гуно. Среди его известных творений – оперы "Фауст", "Голубка", "Царица Савская", "Ромео и Джульетта".
В 1856 году родился знаменитый художник-баталист, основоположник российской панорамной живописи Франц Рубо, автор знаменитых полотен "Оборона Севастополя" и "Бородинская битва".
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11 июня, 18:52
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В 1882 году на свет появился русский композитор, дирижер и пианист Игорь Стравинский. Он признан одним из крупнейших представителей мировой музыки XX века. Работал практически во всех музыкальных жанрах. Автор музыки к трем балетам Сергея Дягилева, сочинений для музыкального театра, опер "Мавра", "Царь Эдип", известной "Симфонии псалмов" и многих других произведений.
В 1903 году родился русский советский поэт, драматург и журналист Михаил Светлов. Автор знаменитого стихотворения "Гренада", переложенного на музыку композиторами 20 разных стран. Множество стихотворений посвятил Великой Отечественной войне, которую прошел военкором "Красной звезды".
В 1926 году родился пионер Леня Голиков, участвовавший в Великой Отечественной войне и погибший в бою в Псковской области. Был разведчиком партизанской бригады.
Также в этот день родились советский шахматист, девятый чемпион мира Тигран Петросян, народный артист СССР Николай Еременко, актриса театра и кино Александра Захарова.
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