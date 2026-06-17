https://crimea.ria.ru/20260617/kak-tushili-panoramu-v-sevastopole-sotrudniki-v-maskakh-spasali-kuski-polotna-1156949925.html

Как тушили Панораму в Севастополе: сотрудники в масках спасали куски полотна

Как тушили Панораму в Севастополе: сотрудники в масках спасали куски полотна - РИА Новости Крым, 17.06.2026

Как тушили Панораму в Севастополе: сотрудники в масках спасали куски полотна

Сотрудники Панорамы в Севастополе сразу после пожара заходили внутрь в масках и спасали куски полотна. Об этом журналистам рассказал заместитель директора по... РИА Новости Крым, 17.06.2026

2026-06-17T21:20

2026-06-17T21:20

2026-06-17T21:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Сотрудники Панорамы в Севастополе сразу после пожара заходили внутрь в масках и спасали куски полотна. Об этом журналистам рассказал заместитель директора по безопасности Музея обороны Севастополя Максим Пасечный.О пожаре, по его словам, он узнал от охранника, "и сначала даже не поверил", но потом стали поступать другие звонки, и по прибытии на место увидел здесь уже двенадцать пожарных расчетов, вспоминает он."И сразу пламя": очевидец об ударе беспилотника по Панораме в СевастополеПо его словам, первыми в горящее здание музея-панорамы зашли бойцы аварийно-спасательного отряда Черноморского флота."Был оперативно создан штаб пожаротушения, в работе которого и я принимал участие. Мы получали информацию о том, что происходит внутри здания. И в какой-то момент начальник пожарной службы Черноморского флота, подполковник Михаил Владимирович Пятненко, сообщил, что внутри еще остаются уцелевшие фрагменты полотна", – рассказал Пасечный.Сотрудников музея внутрь спасатели допустили только после полудня, когда пожар уже был локализован.Уровень воды местами достигал 30-40 сантиметров, вспоминает Пасечный.Первый групповой заход сделали без масок – в одних касках, вспоминает начальник отдела информационных технологий Музея обороны Севастополя Евгений Исаев."Першило в горле и необычно теплая вода, из-за пожара она нагрелась, и ногам было тепло, как в августовском море. И стены были теплые у здания", – вспоминает Евгений.На улице ждали другие работники музея, в том числе реставраторы."Срезали мы его (полотно – ред.) обычным канцелярским ножом, что у нас было под рукой. Резали понизу, поверху – куда дотягивались. В дальнейшем приходилось забираться на предметный план, потому что полотно упало сверху (частично) на него, и необходимо было залезть по конструкциям, по водопроводным трубам, вентиляционным шахтам наверх, чтобы добраться до верхней его части, освободить от обрушившихся частей крыши и сбросить вниз", – рассказал Исаев.Вместе с Максимом Пасечным они забрались наверх и сбрасывали полотно остальным сотрудникам, которые его принимали, складывали на часть лестницы, которая служила носилками, и выносили наружу вшестером – мокрое, тяжелое, килограммов под 200.Страха, говорит, ни у кого из участников операции не было – действовали слаженно и спокойно."И большое спасибо нашим женщинам, добрым, любимым, которые сбегали в магазин, и купили нам сколько-то там литров молока и отпаивали нас каждый раз, когда мы выходили из помещения", – заметил Исаев.По словам Пасечного, по завершении работ у него на два дня пропал голос. Но все участники операции здоровы, обошлось без травм, сказал он.Утром 10 июня губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ночью вражеский беспилотник целенаправленно атаковал здание объекта культурного наследия – Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг.". Удар по зданию произошел в 02-48 и вызвал пожар. Глава города оповестил о том, что в результате этого "великий шедевр Франца Рубо был практически уничтожен".Позже руководство и сотрудники музея сообщили, что почти полностью выгорели интерьеры, в частности предметный план, а также полотно, которое является не работой Франца Рубо, а ее копией, созданной в середине прошлого века к столетию Крымской войны в 1954-м году группой советских художников.По словам представителей музейного учреждения, аутентичное полотно выдающегося художника-монументалиста, основателя панорамной живописи в России, было практически уничтожено еще во время налета на Севастополь немецко-фашистской авиации в период Великой Отечественной войны, в июне 1942 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Картина с тайной и другие находки: работа реставраторов РГИ в Севастополе Принудительное обрушение: что происходит в здании Панорамы в Севастополе Удар по Панораме в Севастополе: сколько фрагментов удалось спасти

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