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Интервью с космонавтом принесло РИА Новости Крым гран-при международного конкурса - РИА Новости Крым, 17.06.2026
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Интервью с космонавтом принесло РИА Новости Крым гран-при международного конкурса
Интервью с космонавтом принесло РИА Новости Крым гран-при международного конкурса - РИА Новости Крым, 17.06.2026
Интервью с космонавтом принесло РИА Новости Крым гран-при международного конкурса
Шеф-редактор специальных проектов сайта РИА Новости Крым Ольга Леонова завоевала еще одну награду в копилку профессиональных побед регионального подразделения... РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T20:17
2026-06-17T20:17
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Шеф-редактор специальных проектов сайта РИА Новости Крым Ольга Леонова завоевала еще одну награду в копилку профессиональных побед регионального подразделения международной медиагруппы Россия сегодня в Симферополе.Она получила гран-при в номинации "Лучшее интервью в печатных СМИ" первого Международного журналистского конкурса "Голоса эпохи".Организаторы конкурса – Союз журналистов Подмосковья и Московское отделение Петровской академии наук и искусств. Конкурс объединил журналистов из более чем 50 населенных пунктов Российской Федерации, а также ряда зарубежных государств – США, Приднестровье и Беларусь.Задачи, которые ставили перед собой организаторы конкурса – содействие и популяризация патриотических ценностей, сохранение исторической памяти, поддержание культурной идентичности и традиционных духовно‑нравственных устоев России.Гран-при выиграло интервью с Героем России, космонавтом Сергеем Залетиным. В беседе с Ольгой Леоновой космонавт рассказал о том, как космос помогает СВО, есть ли жизнь на Марсе и кого не возьмут в космонавты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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96
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353
60
новости
Интервью с космонавтом принесло РИА Новости Крым гран-при международного конкурса

Гран-при конкурса "Голоса эпохи" выиграло РИА Новости Крым

20:17 17.06.2026
 
Ольга Леонова
Ольга Леонова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Шеф-редактор специальных проектов сайта РИА Новости Крым Ольга Леонова завоевала еще одну награду в копилку профессиональных побед регионального подразделения международной медиагруппы Россия сегодня в Симферополе.
Она получила гран-при в номинации "Лучшее интервью в печатных СМИ" первого Международного журналистского конкурса "Голоса эпохи".
Организаторы конкурса – Союз журналистов Подмосковья и Московское отделение Петровской академии наук и искусств. Конкурс объединил журналистов из более чем 50 населенных пунктов Российской Федерации, а также ряда зарубежных государств – США, Приднестровье и Беларусь.
Задачи, которые ставили перед собой организаторы конкурса – содействие и популяризация патриотических ценностей, сохранение исторической памяти, поддержание культурной идентичности и традиционных духовно‑нравственных устоев России.
Гран-при выиграло интервью с Героем России, космонавтом Сергеем Залетиным. В беседе с Ольгой Леоновой космонавт рассказал о том, как космос помогает СВО, есть ли жизнь на Марсе и кого не возьмут в космонавты.
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