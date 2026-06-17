https://crimea.ria.ru/20260617/intervyu-s-kosmonavtom-prineslo-ria-novosti-krym-gran-pri-mezhdunarodnogo-konkursa-1156936129.html

Интервью с космонавтом принесло РИА Новости Крым гран-при международного конкурса

Интервью с космонавтом принесло РИА Новости Крым гран-при международного конкурса - РИА Новости Крым, 17.06.2026

Интервью с космонавтом принесло РИА Новости Крым гран-при международного конкурса

Шеф-редактор специальных проектов сайта РИА Новости Крым Ольга Леонова завоевала еще одну награду в копилку профессиональных побед регионального подразделения... РИА Новости Крым, 17.06.2026

2026-06-17T20:17

2026-06-17T20:17

2026-06-17T20:17

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Шеф-редактор специальных проектов сайта РИА Новости Крым Ольга Леонова завоевала еще одну награду в копилку профессиональных побед регионального подразделения международной медиагруппы Россия сегодня в Симферополе.Она получила гран-при в номинации "Лучшее интервью в печатных СМИ" первого Международного журналистского конкурса "Голоса эпохи".Организаторы конкурса – Союз журналистов Подмосковья и Московское отделение Петровской академии наук и искусств. Конкурс объединил журналистов из более чем 50 населенных пунктов Российской Федерации, а также ряда зарубежных государств – США, Приднестровье и Беларусь.Задачи, которые ставили перед собой организаторы конкурса – содействие и популяризация патриотических ценностей, сохранение исторической памяти, поддержание культурной идентичности и традиционных духовно‑нравственных устоев России.Гран-при выиграло интервью с Героем России, космонавтом Сергеем Залетиным. В беседе с Ольгой Леоновой космонавт рассказал о том, как космос помогает СВО, есть ли жизнь на Марсе и кого не возьмут в космонавты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости